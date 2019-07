41-årige Buffon rejser tilbage til Juventus

Fakta Direkte sport i TV TV 2 14.00 Tennis: Wimbledon TV 2 Sport 12.00 Tennis: Wimbledon TV3 Sport 21.00 Dart: US Masters 03.00 Dart: North American Ch. Eurosport 1 18.30 Cykling: Tor de France, holdpræsentation Eurosport 2 18.00 Universiaden: Svømning 20.00 Golf: 3M Open

Fodbold. Den berømte målmand Gianluigi Buffon, 41 år, har underskrevet en etårig kontrakt med Juventus og vender dermed tilbage den italienske storklub efter et års fravær. Inden da vogtede han stregen i 11 sæsoner for Juventus, der for et daværende rekordbeløb købte ham i Parma. I sin tid i Juventus vandt Buffon blandt andet 9 italienske mesterskaber, og han har spillet over 500 kampe for Torino-klubben. Dertil har han spillet 176 landskampe for Italien og var med til at vinde VM-titlen i 2006. I den seneste sæson var det polske Wojciech Szczęsny, der stod på mål for Juventus.

Fodbold. Klublegenden Frank Lampard nåede at spille 13 sæsoner i Chelsea. Nu skal den 41-årige englænder være cheftræner samme sted. Efter en enkelt sæson i spidsen for Derby har Frank Lampard nemlig skrevet under på en aftale med sin hjerteklub for de kommende tre år. »Jeg er uhyre stolt over at vende tilbage til Chelsea som træner. Alle kender min kærlighed til klubben og den historie, som vi har skabt i fællesskab. Nu er mit fokus dog udelukkende på den kommende sæson. Jeg er her for at gøre klubben succesfuld og kan ikke vente med at komme i gang«, siger Frank Lampard i en pressemeddelelse.

Tennis. Frederik Løchte Nielsen og hans hollandske makker Robin Haase fik en god start på Wimbledon, da parret torsdag spillede sin første kamp. Det gik ud over den bosnisk-monegasgiske duo Damir Dzumhur-Romain Arneodo, der blev besejret 6-2, 6-2, 6-3. I næste runde skal Nielsen-Haase møde et britisk-australsk

Atletik. Når det københavnske halvmaraton CPH Half løber af stablen 15. september, bliver det med kenyanske Geoffrey Kamworor i feltet. Det skriver CPH Half i en pressemeddelelse. 26-årige Kamworor vandt VM i halvmaraton, da det blev afholdt i Københavns gader i 2014. I alt kan han bryste sig af tre verdensmesterskaber på distancen og to verdensmesterskaber i cross.

Fodbold. Bag det lidt besynderlige navn The Gentleman Ultra gemmer sig et internationalt site for tilhængere af italiensk fodbold. Hjemmesiden har netop gennemført en afstemning blandt sine følgere vedrørende et allstar-hold fra 1980’ernes Serie A, og her er Michael Laudrup kommet i fint selskab. De andre i ’holdopstillingen’: Dino Zoff, Antonio Cabrini, Franco Baresi, Gaetano Scirea, Giuseppe Bergomi, Frank Rijkaard, Roberto Donadoni, Michel Platini, Diego Maradona, Marco van Basten. Træner: Arrigo Sacchi.

Fodbold. Offensivspilleren Ayoze Pérez skifter fra én Premier League-klub til en anden. Torsdag bekræfter Leicester på sin hjemmeside, at klubben har hentet den 25-årige spanier i Newcastle og udstyret ham med en fireårig kontrakt. Pérez markerede sig flot i den bedste engelske række med 12 scoringer i sidste sæson.

Basketball. De danske mestre fra Bakken Bears skal op imod de cypriotiske mestre fra Keravnos i første runde af kvalifikationen til Champions League. Det står klart efter torsdagens lodtrækning. Skulle Bakken Bears gå videre, venter en svær opgave mod Lietkabelis fra Litauen.

Olympisk. Den tidligere administrerende direktør for Den Amerikanske Olympiske Komité (USOC), Scott Blackmun, får udbetalt 2,4 millioner dollar, svarende til cirka 16 millioner kroner, i fratrædelsesgodtgørelse. Det skriver nyhedsbureauet AFP. Blackmun har tidligere fået hård kritik for sin håndtering af sagen om lægen Larry Nassar, der sidste år blev idømt fængsel på livstid for misbrug af flere end 250 unge kvindelige gymnaster. Sagen kostede Blackmun jobbet.

Tennis. Australske Bernard Tomic modtager ikke sine præmiepenge på 375.000 kr. for sin kamp i 1. runde af Wimbledon, fordi ledelsen mener, at han ikke levede op til turneringens vanlige standard. Tomic tabte 2-6, 1-6 og 4-6 på 58 minutter til franske Jo-Wilfried Tsonga. Det var det næsthurtigste nederlag i turneringens historie fraregnet kampe, hvor en af spiller har måttet trække sig grundet skade. Tomic er en kontroversiel skikkelse. For to år siden indrømmede han at have simuleret en skade, da han angiveligt kedede sig under en kamp mod tyskeren Mischa Zverev. Australieren har dog slået fast, at han ikke med vilje spillede dårligt mod Tsonga.

Fodbold. Holland skal spille VM-finale i kvindefodbold efter en sejr på 1-0 over Sverige onsdag aften. Kampens eneste scoring blev sat ind af Jackie Groenen ni minutter inde i den forlængede spilletid. Hollænderne skal nu møde USA på søndag, mens Sverige spiller om bronze lørdag mod England.