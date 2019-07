Den danske Tour de France-start i 2021 er blevet groft oversolgt

»Den siger ikke rigtig noget. Det er normalt mængden af omtaler eller længden af sendetid ganget med en eller anden listepris for, hvad det ellers ville koste at få Danmark eksponeret så meget. Men det siger ikke noget om effekten af den branding – om det rent faktisk tiltrækker flere turister. Det omdanner sig ikke til en værdi af flere milliarder kroner«, siger Rasmus Klarskov Storm, forskningschef ved Idrættens Analyseinstitut.

I det hele taget er han kritisk over for den måde, politikerne har solgt den store idrætsbegivenhed på:

»Samlet set giver det et meget skarpt vinklet og skønmalet billede af den danske Tour de France-start. Det her handler ikke om, hvorvidt man skal have den slags store arrangementer eller ej, for det er en politisk beslutning, som kan være helt legitim. Det handler om, at debatten ikke foregår på et oplyst grundlag«, siger Rasmus Klarskov Storm.

Direktør: Jeg lægger mig fladt ned

Formanden for interessentskabet bag den danske Tour de France-start er Frank Jensen, overborgmester i København, der før ekstraudgifter har postet 25 millioner offentlige kroner i projektet. Men han har trods flere henvendelser ikke villet stille op til interview. I stedet henviser hans pressefolk til Alex Pedersen, der siden præsentationen i februar er blevet ansat som direktør for Grand Départ Copenhagen Denmark 2021.

»Jeg vil gerne lægge mig fladt ned. Der er ikke flere milliarder mennesker, der kommer til at se de tre danske etaper. Det er simpelthen en fejl, som jeg kun kan beklage. Jeg har ikke set dokumentation for det, så jeg kan ikke bekræfte det tal. Derfor vil vi heller ikke bruge det fremadrettet«, siger Alex Pedersen og kalder den opskruede reklameværdi for »en menneskelig slåfejl, som jeg gerne vil tage på vores kappe«.

Han medgiver også, at de offentlige udgifter bliver større end det angivne budget – men han afviser, at de danske arrangører bevidst har skønmalet effekterne: »Vi har aldrig på noget tidspunkt haft til hensigt at tegne et pænere billede af den danske Tour de France-start, end den kan bære. Det er en af verdens største sportsbegivenheder, og det er så stort, at vi aldrig har følt et behov for at skulle snakke det op«, siger Alex Pedersen.