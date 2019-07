Politiken giver ordet til fans: Mesterskabet? Det kan I have for jer selv, for os GF'ere handler det om de store øjeblikke

FOR ABONNENTER

Jeg har to drenge på fem og to år. På det seneste har jeg taget mig selv i på daglig basis at give dem et »let’s go boys« med på vejen. Når vi skal have tøj på, vaske hænder eller ud at cykle. »Les go bøis, kom så bøis«, er den toårige begyndt at svare som et ekko af sin far. Eller i virkeligheden som en gentagelse af David Nielsen, AGF’s træner, en fodboldmand fra Skagen med sort fuldskæg og en kælderdyb nordjysk røst. Og som åbenbart fylder uforholdsmæssigt meget i min underbevidsthed her frem mod sæsonstart.