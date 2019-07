Et ekstra gear: »De sidste 500 meter op til målet stiger med op til 24 procent. Det er decideret vanvid«

FOR ABONNENTER

Det er tid til at smage på de første bjerge i årets Tour de France. De tunge drenge vil kløjes i dem, mens nogle af de mere spinkle letvægtere slikker sig om munden bare ved synet af etapeprofilen. Sjovt nok kommer netop de sidstnævnte til at fare så hurtigt op ad dem, at de nærmest ikke når at smage på dem. Og dog – de sidste par savtakker på etapen er så stejle, at selv ryttere på 60 kilo kommer til at køre en relativt beskeden fart op ad dem. Sådan vil det i hvert fald se ud på tv.