Politiken giver ordet til fans: Mit barnebarn forstår ikke, at fodbold er så meget mere end 22 spillere og en bold

Silkeborg

Drømme og håb

Vi må aldrig sælge Simon Jakobsen, som er indbegrebet af en viking, som tager hånd om selv de mindste fans og som altid har tid til en snak og et kram. I det hele taget hader jeg, når spillere forlader os, men det går jo ikke med en trup på et par hundrede mand!

Vi vil gerne købe både Robert Skov og Kasper Dolberg tilbage.

Vores målsætning skal være at bide os fast i Superligaen. Vores mange unge skal vise, at de både kan og vil, og vi skal markere vores territorium mod både Vest- og Østjylland.

Det værste, der kan ske, er, at vi rykker ned – igen – og at vi ryger ud til et seriehold i 1. eller 2. runde af pokalen og skal høre på flosklen, at »så kan vi koncentrere os om turneringen«.





