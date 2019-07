Antonsen er i semifinalen og danskere forlader Ajax, Cardiff og FC Midtjylland

Cycling - Tour de France - La Course by Le Tour de France - July 19, 2019 - Winner CCC-Liv rider Marianne Vos of the Netherlands, second-placed Team Sunweb rider Leah Kirchmann of Canada and third-placed Bigla Pro Cycling rider Cecilie Uttrup Ludwig of Denmark celebrate on the podium. REUTERS/Gonzalo Fuentes Foto: Gonzalo Fuentes/Ritzau Scanpix