Anders Antonsen slår sig i sin største finale

Badminton. Anders Antonsen leverede karrierens hidtil største resultat, da han spillede sig i finalen ved Indonesia Open i Jakarta. Den 22-årige aarhusianer vandt 21-17, 21-10 over Wong Wing Ki, der er nummer 37 på verdensranglisten, hvor Anders Antonsen er nummer 11. I finalen venter nummer 3 Chou Tien Chen fra Taiwan, der var gennem en anderledes hård semifinale mod Kantaphon Wangcharoen, som han besejrede 21-19, 18-21, 21-16. Det er Antonsens første finale i en Super 1000-turnering, der rangerer på højde med All England og China Open og kun overgås af sæsonfinalen. Jan Ø. Jørgensen i 2014 er den eneste dansker, der tidligere har vundet Indonesia Open.

Sejlsport. Anne Marie Rindom fik en fremragende start på VM for laser radial i Japan, da hun vandt første sejlads, men i den anden havde den danske europamester snuden for langt fremme og blev taget for tyvstart efter at have krydset målstregen som nummer 5. Der er på grund af manglende vind kun gennemført én sejlads de første to dage, så sammenlagt er Anne Marie Rindom nummer 59 og dermed overgået som bedste dansker af Anna Munch, der er nummer 33 efter to 20.-pladser. »Det er vel derfor man har en fratrækker! I morgen er en ny dag med forhåbentlig lidt mere vind«, skriver Anne Marie Rindom på Facebook.

Fodbold. 19-årige Nikolai Baden med en fortid i FC Nordsjælland figurerer i den trup, som Juventus tager med på træningslejr i Asien som optakt til den italienske sæson.

Fodbold. Los Angeles Galaxy mod Los Angeles var både et topopgør, et lokalopgør med tilnavnet ’El Trafico’ og en duel mellem de to mest scorende i MLS, og den duel trak Zlatan Ibrahjimovic og Galaxy sig sejrrigt ud af. Svenskeren scorede alle tre mål i en 3-2-sejr, hvor mexicaneren Carlos Vela scorede begge mål for FC og fortsat er topscorer med sine 21 mål. Zlatan Ibrahimovic har scoret 16 mål. Western Conference toppes desuden fortsat af FC med 46 point foran Galaxy med 37.

Fodbold. Kasper Pedersen havde egentlig bestemt sig for, at ville afprøve sig selv i en udenlandsk klub og havde taget afsked med AaB’s fans, men nu har den 26-årige forsvarsspiller alligevel forlænget kontrakten med AaB, hvor han i sine 144 kampe har scoret 13 mål, og han er med i truppen til søndagens hjemmekamp mod Sønderjyske. AaB må til gengæld i en længere periode undvære den 19-årige venstre back Lukas Klitten, der i superligapremieren mod Lyngby pådrog sig et brud på lægbenet.

Fodbold. Thomas Delaney og Jacob Bruun Larsen kom på banen efter pausen og scorede til 2-1 og 3-1, da Borussia Dortmund i en testkamp i USA besejrede Champions League-vinderen Liverpool med 3-2.

Golf. Det nordirske favorit Rory McIlroy endte efter sine meget forskellige runder i 79 og 65 slag med at være ét slag fra at klare cuttet i majorturneringen The Open, der for første gang siden 1951 afvikles i Nordirland. »Jeg er utrolig stolt af, hvordan jeg håndterede anden runde, efter at jeg havde en meget svær første runde. Og jeg er fuld af taknemmelighed over den støtte, som har fulgt mig på runderne. I starten af ugen kom jeg for at vinde turneringen for mig selv, men til sidst spillede jeg ligeså meget for publikum, som støttede mig. Det er nok to af de sjoveste golfrunder, jeg har spillet«, sagde McIlroy ifølge Reuters.