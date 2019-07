Dansk OL-håb har kurs mod endnu en VM-titel

FOR ABONNENTER

Fodbold. Anklageren i Clark County i Las Vegas dropper voldtægtssagen mod Cristiano Ronaldo. Beskyldningerne kan ikke bevises ud over enhver rimelig tvivl, lyder det. Voldtægtsanklagen blev fremført i 2009 af Kathryn Mayorga. Mayorga skulle ifølge Der Spiegel i 2010 have indgået et udenomsretligt forlig med repræsentanter for Cristiano Ronaldo. Inspireret af #MeToo-bevægelsen ønskede Kathryn Mayorga dog siden at stå frem og få forsøgt sagen i retten.