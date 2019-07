Jan Ø. Jørgensen leverer verdensklasse ved Japan Open

FAKTA Direkte sport i tv TV 2 10.55 Cykling: Tour de France, 18. etape TV 2 Sport 7.00 Badminton: Japan Open 13.00 Svømning: VM, finaler 3.00 Badminton: Japan Open TV3 Sport 11.30 Tennis: Hamburg Europ. Open (m) 20.30 Dart: World Matchplay Eurosport 1 11.00 Cykling: Tour de France, 18. etape Eurosport 2 1.00 Golf: Barracuda Championship 6’eren 19.00 Fodbold: Legia Gdansk-Brøndby Vis mere

Badminton. Jan Ø. Jørgensen leverede efter sin flotte sejr onsdag over Lin Dan ved 1. runde i Japan Open en endnu større præstation torsdag, da han mødte sidste uges Indonesia Open-vinder, ranglistens nr. 3 Tien Chen Chou fra Taiwan. Jørgensen, der er nr. 26 på ranglisten, præsterede et flot comeback i både 1. og 3. sæt og vandt 21-19, 11-21, 21-19 i en meget tæt duel. I kvartfinalen skal Jan Ø. Jørgensen møde landsmanden Rasmus Gemke. Vinderen af det opgør kan rende ind i en tredje dansker, hvis Anders Antonsen altså vinder sin kvartfinale over indoneseren Jonatan Christie.

Badminton. Anders Antonsen fortsætter de gode takter, som i sidste uge bragte ham til finalen i Indonesia Open. Ved Japan Open måtte han ganske vist bruge tre sæt over 76 minutter på at nedkæmpe Hongkongs Lee Cheuk Yiu, men Antonsen er nu i kvartfinalen. Sejrscifrene blev 13-21, 21-15 og 21-16. Også Rasmus Gemke er klar til kvartfinalen efter en flot sejr i to sæt over inderen H.S. Prannoy med cifrene 21-9, 21-15. 2. runde blev endestationen for Mathias Christiansen-Alexandra Bøje. De tabte 21-23 og 17-21 til All England-vinderne fra 2018, japanerne Yuta Watanabe og Arisa Higashino.

Fodbold. Det danske landshold må se sig selv sendt ud af top-10 på den seneste verdensrangliste fra Det Internationale Fodboldforbund (Fifa). Tre hold er hoppet op foran Danmark på listen, og dermed er Åge Hareides hold gledet fra 10.- til 13.-pladsen. Colombia er sprunget fem pladser frem til en ottendeplads, Mexico har taget seks placeringer fremad til en 12.-plads, mens Argentina er hoppet en enkelt plads frem til tiendepladsen. Det er fortsat Belgien, som topper verdensranglisten, mens Brasilien har stødt verdensmestrene fra Frankrig ned på tredjepladsen.

Badminton. Mia Blichfeldt blev sat på plads i 2. runde ved Japan Open, da hun mødte ranglistens nr. 2, hjemmefavoritten Nozomi Okuhara. Japaneren sejrede 21-11, 21-12 og skal i kvartfinalen møde thailandske Nitchaon Jindapol.

Fodbold. FC Midtjylland har udlejet den bulgarske offensivspiller Bozhidar Kraev til den portugisiske klub Gil Vicente. Det har knebet med spilletid i det midtjyske for Kraev, som i den seneste sæson kun fik 11 superligakampe for FCM, hvoraf de ni var indhop. Gil Vicente ligger i den bedste række i Portugal.

Fodbold. Den østtyske bundesligaklub RB Leipzig har haft den store tegnebog fremme for at sikre sig den engelske kantspiller Ademola Lookman i Everton. Den 20-årige englænder var udlejet til Leipzig i sidste sæson og imponerede så stort, at klubben har købt ham fri af Everton og udstyret ham med en femårig aftale. Det meddeler den tyske klub på sin hjemmeside. Ifølge tyske medier har Leipzig betalt omkring 190 millioner kroner for Lookman. Det vil i så fald være transferrekord for klubben.

Speedway. Leon Madsen har gang i et forrygende 2019, som nu også har resulteret i en solid økonomisk gevinst. Vejlenseren, som deler førstepladsen i VM-stillingen, har forlænget sin kontrakt med sin polske klub Czestochowa med tre år, fortæller han til Ekstra Bladet. Ifølge avisen betaler klubben ham 15 millioner kroner over de tre år. Sammenholdt med sin succes i VM-serien, og det faktum, at en konkurrerende polsk klub smed et endnu større tilbud på bordet til ham, gav det ham gode betingelser i kontraktforhandlingerne. 30-årige Leon Madsen har scoret 47 point i de første fire VM-grandprixer. Det giver ham en delt førsteplads sammen med russerne Emil Sayfutdinov og Patryk Dudek.

VM-svømning. Signe Bro formåede ikke at kvalificere sig til semifinalen i 100 meter fri ved VM på langbane i Sydkorea. I de indledende heats natten til torsdag dansk tid svømmede Signe Bro sig til en placering som nr. 33 ud af 93 deltagere. Kun de 16 hurtigste går videre til semifinalerne. Med en tid på 55.65 sekunder i det indledende heat var Signe Bro 2.55 sekunder efter den hurtigste svømmer, amerikaneren Simone Manuel.