Fransk kvinde bryder barriere og dømmer topkamp for mænd

Fodbold. Der bliver skrevet fodboldhistorie, når Liverpool og Chelsea 14. august skal kæmpe om Super Cup-trofæet i tyrkiske Istanbul. Franske Stephanie Frappart er udpeget som dommer til kampen, oplyser Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) i en pressemeddelelse. Det er ifølge Uefa første gang, en kvinde skal dømme en fodboldkamp for mænd på det niveau. Kampen spilles en gang årligt som optakt til alle de store europæiske turneringer, og det er vinderen af Champions League, Liverpool, samt vinderen af Europa League, Chelsea, der mødes. I juli dømte 35-årige Stephanie Frappart VM-finalen for kvinder mellem USA og Holland i Lyon. Tidligere i dommerkarrieren har Stephanie Frappart styret fløjten til en ligakamp for mænd i Frankrig. Det var hun også den første kvindelige dommer til at gøre. Frappart skal i Super Cuppen lede et hold af kvindelige dommere.

Motorsport. Et sekund hurtigere var Kevin Magnussen end Romain Grosjean i den første formel 1-træning på Hungaroring-banen i Ungarn. Dermed kom Magnussen med det bedste svar internt på Haas-holdet, efter at der har været stor rivalisering mellem kørerne på det seneste. Det er dog altid usikkert, hvor meget man skal lægge i tiderne, som bliver sat til træning, da forskellige kørere kan teste forskellige ting. Hurtigst af alle var Mercedes-køreren Lewis Hamilton, mens den anden Mercedes-bil med Valtteri Bottas bag rattet ikke nåede at få registreret en tid, og finnen bøvlede med problemer med motoren, som skal udskiftes.

Foto: Pascal Rossignol/Ritzau Scanpix 36-årige Dani Alves har vundet næsten alt i sin fodboldkarriere, men han vil også gerne nå at få succes med São Paulo i hjemlandet.

Fodbold. Dani Alves har torsdag skrevet kontrakt med São Paulo FC. Det sker en måned, efter den brasilianske højreback forlod de franske mestre fra Paris Saint-Germain (PSG). Det bekræfter São Paulo FC. Den brasilianske storklub oplyser videre, at Alves har skrevet kontrakt frem til december 2022. Dani Alves’ kontrakt med PSG udløb 30. juni, og flere klubber, herunder Arsenal og Manchester City, skulle angiveligt have været interesseret i forsvarsspilleren. »Jeg havde engang en drøm om, at jeg ville spille for São Paulo og Barcelona. I dag opfylder jeg den manglende del af den drøm«, skriver den 36-årige brasilianer på Instagram. Alves spillede for FC Barcelona 2008-2016. I alt blev det til 188 kampe for den spanske storklub. Alves har også tidligere spillet for EC Bahia, Sevilla og Juventus og altså senest PSG, som han kom til i 2017. Her nåede han at vinde det franske mesterskab to gange og den franske pokalturnering en enkelt gang. Dani Alves var også anfører på det brasilianske landshold i juli, da holdet vandt sin første Copa América-titel i 12 år.

Fodbold. FC København har købt den spanske midtbanespiller Pep Biel i Real Zaragoza, og han får en femårig kontrakt. 22-årige Pep Biel er født på Mallorca og har blandt andet spillet for Mallorca, inden han skiftede til Zaragoza. »Pep Biel er en meget interessant spiller med et stort potentiale«, siger FCK-træner Ståle Solbakken til klubbens hjemmeside. Biel er udset til at være afløser for Robert Skov, der er blevet solgt til tyske Hoffenheim. »Han gjorde det rigtigt godt for Zaragoza i sidste sæson, hvor han ofte var afgørende for dem med mål og assister. Vi har kendt til ham gennem noget tid, fordi vi var bevidste om, at vi kunne få brug for en tilgang på den position efter salget af Robert Skov«, siger Solbakken.

Tennis. Den 28-årige Slovak Norbert Gombos (nr. 137), som mest har spillet på Challenger Tour, står nu pludselig i kvartfinalen i Washingtons ATP-turnering Citi Open. Det er sket, efter han har fyldt hullet oven på sydafrikanske Kevin Andersons afbud, og efter slovakken har besejret først franske Adrian Mannarino og derpå det unge serbiske talent Miomir Kecmanovic. I kvartfinalen tårner superserveren Nick Kyrgios sig op, efter australieren natten til fredag dansk tid besejrede japanske Yoshihito Nishioka 6-2, 7-5.

Fodbold. 65.000 tilskuere var sidste fredag på plads til en træningskamp mellem Juventus og et all star-hold fra K-League, den bedste sydkoreanske række. Men de mange tilskuere på stadion i Seoul måtte gå skuffede hjem, hvis de havde håbet på at se Cristiano Ronaldo spille for Juventus i 3-3-kampen. Ronaldo sad på bænken i hele kampen, og det har skabt vrede i Sydkoreas K-League, som beskylder Juventus for bedrag. Ligaen meddeler, at den føler sig skuffet og snydt og kræver en undskyldning fra Juventus.