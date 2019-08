Thorbjørn Olesen nægter sig skyldig i anklager om sexovergreb

Den danske golfspiller Thorbjørn Olesen nægter sig skyldig i alle anklager om ulovlig og upassende opførsel på et fly.

Ved en høring i Uxbridge Magistrates’ Court i London afviste han således onsdag eftermiddag de tre forhold, han var tiltalt for.

En af anklagerne drejede sig om ’sexual assault on a female’, hvilket dækker over berøring af seksuel karakter uden samtykke.

Desuden var han tiltalt for ’assault by beating’, hvilket i engelsk lov dækker over et overfald af mindre karakter, og for at være beruset om bord på flyet.

Han skal nu møde op ved et retsmøde i Crown Court i London 18. september.

ritzau