Finansindustrien er langsomt ved at ødelægge vores muligheder for at skabe et trygt og velfungerende samfund, mens politikerne blot ser stiltiende til. Det er på tide at tage et opgør med finanskapitalismen og de neoklassiske regnemodeller, siger professor i økonomi Katarina Juselius.

Debatindlæg

