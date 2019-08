Manchester United rammes af choknederlag på Old Trafford

FAKTA Direkte sport i tv DR 1 13.10 Cykling: PostNord DK Rundt TV 2 Sport 11.00 Badminton: VM-semifinaler TV3+ 18.30 Fodbold: Liverpool-Arsenal TV3 Sport 13.15 Fodbold: Næstved-Vendsyssel 15.30 Fodbold: Hoffenheim-W. Bremen 18.30 Fodbold: Schalke-Bayern München 23.00 Tennis: Winston-Salem Open (m) TV3 Max 13.30 Fodbold: Norwich-Chelsea 16.00 Fodbold: Manchester U.-Crystal P. Eurosport 1 13.30 Cykling: Tour de l’Avenir 15.00/16.50 Skiskydning: Summer GP 18.50/20.30 Cykling: Vuelta a España Eurosport 2 15.00 Cykling: PostNord DK Rundt 18.00 Golf: Tour Championship Vis mere

Fodbold. I store dele af kampen lørdag eftermiddag dominerede Manchester United hjemme på Old Trafford mod Crystal Palace i Premier League, men det endte alligevel med en 2-1-sejr til gæsterne. united-forsvaret sov før pausen, så Jordan Ayew kunne score på en omstilling, og selv om unge Daniel james udlignede til 1-1 kort før tid, lykkedes det Palace-forsvarer Patrick Van Aanholt at score sejrsmålet flere minutter inde i tillægstiden efter endnu en svag indsats af United-forsvaret, der tøvede foran eget mål.

Fodbold. Chelsea vandt lørdag sin første kamp af betydning med Frank Lampard som cheftræner. På scoringer af Tammy Abraham (to) og Mason Mount fra klubbens egen talentafdeling hentede holdet en sejr på 3-2 ude over Norwich i Premier League. Andreas Christensen spillede hele kampen i forsvaret for Chelsea. Undervejs gjorde den tidligere Brøndby-angriber Teemu Pukki ellers sit for at forpurre Chelseas plan om en sejr, da han udlignede til 2-2 med sit femte sæsonmål, hvilket sender ham alene øverst på topscorerlisten. Med sejren rykker Chelsea op på tiendepladsen med 4 point for tre kampe, før de øvrige kampe i runden spilles.

Fodbold. Robert Skov satte et solidt aftryk i sin første hjemmekamp for Hoffenheim i den tyske Bundesliga. Den tidligere FCK-spiller leverede en assist til 2-1-målet mod Werder Bremen. Kampen endte med en sejr på 3-2 til Hoffenheim. Efter en times spil sendte Robert Skov smart videre til angriberen Ilhas Bebou, som scorede sikkert til 2-1. Kort efter viste Robert Skov også en prøve på sit gode venstreben, da han huggede til bolden fra distancen. Forsøget gik dog en meter forbi den ene stolpe. Efter 69 minutter blev Robert Skov, der for anden kamp i træk blev brugt som angriber, skiftet ud.

Cykling. Belgieren Jasper De Buyst vandt lørdag 4. etape, løbets næstsidste, af PostNord Danmark Rundt med afslutning i Asnæs. Niklas Larsen fastholder løbets førertrøje.

Fodbold. Den danske angriber Kenneth Zohore kom for anden kamp i træk på tavlen for sin nye klub, West Bromwich, da han lørdag scorede til slutresultatet 1-1 på et straffespark efter 84 minutter mod Derby. West Bromwich har hentet 9 point i sine første fem kampe i Championship i denne sæson.

VM-badminton. Topseedede Kento Momota fra Japan virker foreløbig på vej mod et sikkert titelforsvar ved VM i Basel. I lørdagens semifinale blev indiske Sai Praneeth fuldstændig udspillet, selv om han lige havde sendt de to bedste indonesere ud af turneringen. Momota vandt 21-13, 21-8. Kvindernes finale bliver en duel mellem japanske Nozomi Okuhara og indiske Sindhu Pusarla. Førstnævnte vandt 17-21, 21-18, 21-15 over thailandske Ratchanok Intanon, mens Pusarla besejrede kinesiske Yu Fei Chen 21-7, 21-14.

Foto: Tamas Kovacs/Ritzau Scanpix Emma Aastrand gør det altid godt ved VM, og denne gang blev det til bronze, da kajakken skulle flyttes 200 meter i ungarske Szeged.

Emma Aastrand gør det altid godt ved VM, og denne gang blev det til bronze, da kajakken skulle flyttes 200 meter i ungarske Szeged. Foto: Tamas Kovacs/Ritzau Scanpix

Kajak. Emma Aastrand Jørgensen fuldendte lørdag et hattrick af VM-medaljer i 200 meter enerkajak. Men hvor det ved de seneste to verdensmesterskaber er blevet til sølv, endte finalen lørdag i ungarske Szeged med en delt tredjeplads og bronze for danskeren. Spanske Teresa Portela kom over stregen i nøjagtig samme tid som Emma Aastrand Jørgensen og får dermed også en bronzemedalje. Resultatet udløser en dansk billet til næste års OL i Tokyo i disciplinen. Det er den første OL-billet, danskerne indtil videre har indkasseret ved VM. Finalen blev vundet i suveræn stil af newzealandske Lisa Carrington, der var urørlig. Det er syvende VM i træk, at Carrington tager guld i 200 meter enerkajak. Kampen om de sekundære placeringer var anderledes tæt. Det var således nødvendigt efterfølgende at konsultere målfotos for at afgøre, at polske Marta Walczykiewicz blev nr. 2, en hundrededel foran Emma Aastrand Jørgensen og Teresa Portela.

Fodbold. Næstved fik en yderst ringe start på denne sæson med tre nederlag i de tre første kampe i 1. division. Undervejs blev cheftræner Per V. Hansen fyret og erstattet med spanske Fernando De Argila. Det skete allerede efter de to første nederlag. Lørdag vandt Næstved for anden gang i træk, da det blev til en 3-0-sejr hjemme over Vendsyssel FF, og sjællænderne begynder nu langsomt at kravle op i tabellen. Derimod er nedrykker Vendsyssel placeret på sidstepladsen med blot 3 point efter seks kampe.

Fodbold. FC Midtjylland udlejer midtbanespilleren Ayo Simon Okosun til AC Horsens på en aftale, der gælder for resten af 2019. Det skriver FCM i en pressemeddelelse.