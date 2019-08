Jonas Wind er ude i mindst 7 måneder, tour-vinder dømt for overfald på prostitueret og Sara Slott er OL-klar

Direkte sport i tv Onsdag 28. august TV 2 Sport 15.00 Cykling: La Vuelta, 5. etape 18.15 Speedway: Esbjerg-Grindsted TV3+ 21.00 Fodbold: Ajax-Apoel TV3 Sport 19.00 Fodbold: Lille-St. Etienne 21.00 Fodbold: Club Brugge-LASK Linz 6’eren 20.45 Fodbold: Lincoln City-Everton Eurosport 1 15.00 Cykling: Vuelta a España 18.05/23.00 Tennis: US Open Eurosport 2 16.55/23.00 Tennis: US Open

Fodbold. Jonas Wind må imødese en pause på 7-9 måneder, efter at være blevet opereret for en knæskade. »De nærmere tests og detaljer, vi fik mulighed for at foretage i forbindelse med operationen, har desværre vist, at Jonas Winds skadeperiode bliver længere end først antaget. Han forventes ude i 7-9 måneder, mens han kommer sig og genoptræner«, siger FC Københavns cheflæge, Morten Boesen, til klubbens hjemmeside. Til gengæld kan Dame N’Doye forventes at være tilbage i løbet af 4-6 uger.

Fodbold. Efter en skidt sæsonstart i 1. division efter nedrykningen fra Superligaen fik Vendsyssel lidt opmuntring i pokalturneringen, hvor en 9-0-sejr over danmarksserieklubben Kjellerup sikrede avancement til 2. runde, hvor Vejle er modstanderen.

Cykling. Tyske Jan Ullrichs karriere og liv har fået tilføjet endnu et mørkt kapitel, da den nu 45-årige er blevet idømt en bødestraf på 7.200 euro, ca. 54.000 kroner, for et overfald på en prostitueret kvinde på et hotel i Frankfurt for et år siden. Ifølge amtsretten i Frankfurt havde Jan Ullrich taget kvælertag på den prostituerede fra Congo og krævet de penge (600 euro), han havde betalt hende, tilbage. »Den anklagede var i en tilstand, hvor han på gerningstidspunktet ikke fuldt ud forstod, hvad han havde gjort, fordi han var påvirket af stoffer og alkohol«, lyder det ifølge dpa fra anklageren. Ullrich indrømmede i 2013, at karrierens store resultater, herunder Tour de France-sejren i 1997, var sket ved hjælp af massiv doping. Jan Ullrich har tidligere haft store problemer med stoffer og alkohol.

Fodbold. Også den tidligere Liverpoolspiller Dean Saunders har været en tur i retten, hvor dommeren var stærkt utilfreds med den 55-årige waliser, der spillede 75 landkampe og blev den hidtil dyreste britiske fodboldspiller med sit skifte i 1991 fra Derby til Liverpool. Dean Saunders nægtede at puste i politiets alkometer, da han blev stoppet i maj. Ifølge hans advokat havde Dean Saunders drukket to fadøl, og det havde haft en større påvirkning, da han samtidig tog medicin for en skade i sit knæ og på grund af astma. »Gennem hele denne sag har du vist dig at være arrogant og troet, at din tidligere og nuværende status i offentligheden giver dig ret til at hæve dig over loven. I virkeligheden er det modsatte tilfældet. Dem, der er i offentlighedens søgelys, kan forvente en afskrækkende dom, når de blæser på loven«, sagde dommeren, da han havde dømt Dean Saunders til ti ugers fængselsstraf, frakendelse af kørekortet i 30 måneder og betaling af sagens omkostninger.

Tennis. Regnvejr i New York betyder, at der ved US Open kun kan spilles på de to overdækkede baner. Her vandt 3.-seedede Karolina Pliskova fra Tjekkiet 6-1, 6-4 over kvalifikationsspilleren Mariam Bolkvadze fra Georgien. Hos mændene har den 12.-seedede Borna Coric trukket sig med en rygskade, hvilket sender Grigor Dimitrov videre til 3. runde ude kamp.

Fodbold. Efter fire års fravær er FCK’eren Pierre Bengtsson tilbage på det svenske landshold, der i næste uge møder Norge og Færøerne i EM-kvalifikationen. Pierre Bengtsson afløser eks-FCK’eren Ludwig Augustinsson, der nu spiller for Werder Bremen men forventes ude i tre måneder med en skade, i en trup, der også tæller FCK-målmanden Karl-Johan Johnsson.

Fodbold. Tilhængerne fra de fire engelske klubber, der tidligere i år spillede finaler i Europa og Champions League – Arsenal, Chelsea, Tottenham og Liverpool – oplevede store problemer i forbindelse med slutkampene i Baku og Madrid. Det var nærmest umuligt at rejse til Baku i Aserbajdsjan og der var for få billetter til finaleholdene i Madrid var blot to af kritikpunkterne. Nu har de fire klubbers supportergrupper ifølge BBC sendt et forslag til Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) med forbedringer. Blandt andet foreslår fangrupperingerne, at billetter til 80 procent af stadions kapacitet skal tildeles finaleklubberne. Samtidigt bør finaler fremover kun afvikles på arenaer, hvor der er plads til mindst 60.000 (EL) og 75.000 (CL) tilskuere. Tillige bør Uefa gentænke deres prisansættelser. Værtsbyer skal endvidere være gearede logistisk til et så stort arrangement, og lande, der ikke overholder basale menneskerettigheder, bør ikke afvikles europæiske finaler.

Roning. Færingen Sverri Nielsen, der ved VM i Østrig repræsenterer Danmark, er klar til semifinalen i singlesculler, da han i indledende heat sluttede som toer efter tjekken Ondrej Synek. Sverri Nielsen kæmper ved VM også om en plads ved OL i 2020. En placering i top-9 vil være lig med kvalifikation. Også Fie Udby Erichsen er klar til semifinale efter en 3.-plads. Toeren uden styrmand med Nina Hollensen og Trine Dahl Pedersen blev sidst i sin kvartfinale, og siden missede også letvægtsdobbeltsculleren med Emil Espensen og Alexander Modest en plads i semifinalen.

Tennis. Caroline Wozniacki spillede på grænsen af sine evner, da hun med 1-6, 7-5, 6-3 slog kinesiske Yafan Wang i et tresætsdrama i 1. runde af US Open i New York. Far og træner, Piotr Wozniacki, gik derimod over grænsen og coachede hende mod reglerne. Det erkender han over for TV2 Sport. »Jeg prøvede faktisk at coache Caroline lidt«, siger Piotr Wozniacki, der er klar over, at det ikke er tilladt at kommunikere med spillerne under kampen. »Ved du hvad, det er sport, og hvis du kan hjælpe på en eller anden måde. Det var et meget vigtigt resultat. Jeg forstår godt, at jeg måske kan få en eller anden straf, men på det tidspunkt var det vigtigt, at Caroline skulle gøre noget andet«. I 2. runde af US Open venter amerikaneren Danielle Collins, der slog Polona Hercog fra Slovenien.

Fodbold. Med mindre danske spillere indgår spektakulære klubskifter inden transfervinduet lukker på mandag, kommer maksimalt ti danske spillere i aktion i Champions League-gruppespillet i denne sæson: Andreas Christensen (Chelsea), Daniel Wass (Valencia), Thomas Delaney og Jakob Bruun Larsen (Dortmund), Christian Eriksen (Tottenham), Joachim Andersen (Lyon), Rasmus Nissen (Salzburg), Joachim Mæhle (Genk), Yussuf Poulsen (Leipzig). Kasper Dolberg og Ajax skal i aktion kvalifikationen i aften mod Apoel. Der trækkes lod til gruppespillet torsdag kl. 18.

Fodbold. FC Københavns overmænd fra Champions League-kvalifikationen, Røde Stjerne Beograd, er for anden sæson i træk klar til gruppespillet efter at have sejret sig gennem fire kvalifikationsrunder. Tirsdag aften var 1-1 (3-3 samlet) på hjemmebane mod Young Boys fra Schweiz nok til en plads blandt de 32 hold i europæiske fodbolds guldgrube, hvor hver deltager sikret mindst 150 millioner kroner. 1-1-mødet i Beograd fik en kontroversiel optakt, da en kampvogn fra krigen i det tidligere Jugoslavien blev parkeret omkring den nordlige ende af stadionet inden kampen, skriver Ritzau med nyhedsbureauet AP som kilde. I den nordlige ende holder Røde Stjernes ultrafans, Delije, typisk til. Episoden med kampvognen blev ifølge AP stærkt kritiseret i kroatiske medier inden kampen, og den blev kaldt for en provokation med henvisningen til den blodige krig i begyndelsen af 1990’erne.

Fodbold. Dinamo Zagreb følger med Røde Stjerne til gruppespillet. Kroaterne spillede 1-1 i Norge mod Rosenborg og vandt dermed 3-1 samlet. Dinamo Zagreb seedes i lag 3 og kan dermed møde Røde Stjerne i kampe med voldsomme historiske og politiske undertoner. Græske Olympiakos er ligeledes klar til mesterligaen efter 2-1 og 6-1 samlet mod russiske Krasnodar.

Motorsport. Når formel 1-sæsonen genoptages i den kommende weekend på Spa-banen i Belgien vil Haas-kørerne Kevin Magnussen og Romain Grosjean have helt identiske aerodynamiske setup på bilerne. »På Spa-banen har vi lagt os fast på den opgraderede bil, som blev kørt på Hockenheim. Vi har lært en del og prøvet at forbedre den ved at skifte et par komponenter. Begge biler kommer til at have samme specifikation, og forhåbentlig kan vi lære mere om den«, siger teamchef Günther Steiner til Haas’ hjemmeside. På Hockenheim 28. juli scorede Haas-bilerne 10 point – sæsonens hidtil bedste udbytte.

Fodbold. Brøndby har solgt den finske forsvarsspiller Paulus Arajuuri til den cypriotiske klub Pafos FC.