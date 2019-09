Japaner i krank transferskæbne og USA på randen af sensationelt VM-nederlag

Direkte sport i tv Tirsdag 3. september DR1 18.00 Fodbold: Israel-Danmark (k) TV 2 Sport 15.00 Cykling: Vuelta a España, 10. etape 20.00 Håndbold: SønderjyskE-Skjern (m) TV3 Sport 19.00 Håndbold: Löwen-Bergischer (m) Eurosport 1 15.00 Cykling: Vuelta a España, 10. etape 18.05 Tennis: US Open Eurosport 2 16.50 Tennis: US Open

Vis mere

Fodbold. Transfervinduet har mange skæbner. En af de mere kranke står der Shinji Okazaki på. Den 33-årige angriber, der i 2016 var en vigtig del af det Leicester-hold, som sensationelt vandt Premier League, nåede blot at være ansat i spanske Malaga i 34 dage. Få timer efter transfervinduet lukkede sent mandag valgte Malaga ikke at registrere Shinji Okazaki på den liste over spillere, de vil bruge i ligaen, hvorefter han blev fritstillet. Lønloftet i den næstbedste spanske række spændte dermed ben for, at en af Malagas bedste lønnede spillere, aldrig nåde at komme i kamp for klubben.

Basketball. USA balancerede på randen af et sensationelt nederlag til Tyrkiet ved VM i Kina, men efter fire minutters overtid lykkedes det med møje og besvær at hive en sejr på 93-92 i land. Men tyrkerne vil nok ærgre sig i de kommende dage over den gyldne mulighed, de havde for at besejre stormagten. Tyrkiet førte med 92-91, da der resterede 9 sekunder, og på den korte tid lykkedes det at brænde fire straffekast. Til gengæld svigtede Khris Middleton ikke, da USA fik muligheden to sekunder før slutsignalet, for han scorede på to straffekast og blev dermed matchvinder. Den ordinære kamp var sluttet 81-81 efter at USA også her havde udlignet i sidste sekund.

Basketball. Brasilien slog overraskende Grækenland 79-78 ved VM i Kina. Grækerne med NBA-stjernen Giannis Antetokounmpo - alias ’The Greek Freak’ - i spidsen førte ellers opgøret med 10 point efter de to første perioder, men så vandt sydamerikanerne 3. periode med hele 13 point og holdt fast i en smal føring kampen ud.

Tennis. Davis Cup-kaptajn, Kenneth Carlsen, har sat navne på de spillere, der skal repræsentere Danmark i Davis Cup-opgøret mod Tyrkiet. Kampen spilles i Vejlby-Risskov Hallen i Aarhus 13.-14. september og er et opgør i Europa/Afrika gruppe II. Det danske hold består af Frederik Løchte Nielsen, Holger Nødskov Rune, Christian Sigsgaard, August Holmgren og debutanten Johannes Ingildsen.

Fodbold. Syv kampe inde i sæsonen skal 1. divisionsklubben Fremad Amager have ny træner. Svenske Olof Mellberg er på sin 42 års fødselsdag og efter bare to måneder i klubben således skiftet til Helsingborg i den bedste svenske række på en kontrakt gældende til udgangen af 2021. Her afløser han et andet svensk ikon, Henrik ’Henke’ Larsson, der sagde op for et par uger siden.

Fodbold. Otte lande har lagt billet ind på at arrangere VM-slutrunden for kvinder i 2023. Argentina, Brasilien, Colombia, Japan, Korea, Australien, New Zealand og Sydafrika har nu en frist indtil 13. december, hvor de respektive bud skal være klar. Det oplyser Det Internationale Fodboldforbund, Fifa, på sin hjemmeside. Slutrunden om fire år bliver den første med deltagelse af 32 hold.

Mulige værter vil blive inspiceret i januar og februar. Værtskabet tildeles i maj 2020 og det er Fifa’s magtfulde 37 mand store Council, der vælger værten. Da USA, Canada og Mexico sidste år fik tildelt VM for mænd i 2026, kunne samtlige Fifa’s mere end 200 medlemslande stemme. Kritiske iagttagere mener, at der er en øget risiko for korruption, når afgørelsen er begrænset til de 37 personer i Council.

Fodbold. Argentineren Mauro Icardi, der er godt og grundigt på kant med sin italienske klub Inter, slipper for daglig konfrontation med træner, klub og medspillere det kommende års tid. Icardi har nemlig lavet en lejeaftale med franske Paris SG. Mauro Icardi bebudede i lørdags, at han agtede at sagsøge Inter for 1,5 millioner euro, ca. 11,2 millioner kroner. Mauro Icardi vil have pengene, da han følte sig diskrimineret efter var blevet degraderet til andetholdet. Tidligere i år blev Mauro Icardi degraderet som anfører, og da Inter købte Romelu Lukaku, måtte han afgive sin trøjer nummer 9 til belgieren.





Fodbold. Transfervinduet lukkede ved midnat. Genoplev de sidste timer af gedemarkedet i Ritzaus liveblog herunder: