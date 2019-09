Eriksens rygterige sommer endte uforløst: »Jeg ville ønske, man selv kunne bestemme – ligesom i Football Manager«

Sommeren har været rig på rygter om Christian Eriksens fremtid, men dagene gik, uden at der skete noget. Han ville ønske, at han selv kunne bestemme, men fodbolden er kompleks og ikke som et computerspil, siger han.

Som altid var Christian Eriksen høflig. Han listede rundt i lobbyen på et hotel i det sydspanske turistmekka Marbella, da en brite på solferie stoppede den danske fodboldstjerne – mens den fremmede mand lod en rund, hvid mave hænge frit fremme som for demonstrativt at afsløre, at han altså virkelig har brug for himlens glohede stråler.