Debutanter på stribe spiller 0-0, og Lewis Hamilton kritiserer Færøerne og Danmark

Direkte sport i tv Fredag 6. september TV 2 Sport 15.00 Cykling: Vuelta a España, 13. etape 19.30 Ishockey: SønderjyskE-Herning TV3 Sport 10.55/14.55 Formel 1: GP Italien, træning 16.50 Formel 2: GP Italien, kvalifikation TV3 Max 17.45 Formel 3: GP Italien, kvalifikation 19.00 Speedway: GP Danmark, kval. 20.00 Atletik: Diamond League 6’eren 20.45 Fodbold: Tyskland-Holland Eurosport 1 9.55 Bordtennis: EM (k) 15.00 Cykling: Vuelta a España, 13. etape 18.05/22.00 Tennis: US Open Eurosport 2 13.00 Bordtennis: EM 20.45 Fodbold: Skotland-Rusland

Vis mere

Fodbold. Den 51-årige Albert Capellas fik debut som træner og otte spillere, deriblandt anføreren Victor Jensen fra Ajax og Jens Odgaard fra Heerenveen, debuterede på U21-landsholdet, der spillede 0-0 mod Ungarn i en venskabskamp i Aalborg. Kampen var optakt til EM-kvalifikationskampen mod Rumænien samme sted på tirsdag. Danmark, der de seneste tre gange har nået EM-slutrunden, er desuden i pulje med Ukraine, Nordirland, Finland og Malta.

Motorsport. Formel 1-verdensmester Lewis Hamilton har meldt sig i koret af forfærdede og utilfredse, der kritiserer grindedrab på Færøerne. I et opslag på Instagram har Hamilton vedlagt tre videoer, der viser, hvordan grindehvaler bliver fanget. »Hvordan kan alle disse mennesker synes, at det her er okay. Det er på ingen måde okay. Det er væmmeligt, og Danmark bør sætte en stopper for det«, skriver Hamilton til sine 12,6 millioner følgere. Grindedrab har i mere ca. 500 år været en tradition på Færøerne. Siden 1584 er der ført regnskab med hvalfangsterne.





Cykling. Fire dage efter at have kørt sit sidste løb har 35-årige Matti Breschel fået job i den sport, han har beskæftiget sig med det meste af sit liv. Breschels amerikanske WorldTour-hold, EF Education First, har givet ham et job som sportsdirektør. »At være en del af cykelsporten - ja, det er på en måde hele min identitet. Når jeg tænker over det, så havde det været en underlig følelse bare at springe af toget. Så det er en stor ting for mig, at jeg fortsat kan være en del af cykelsporten og EF«, siger Breschel til holdets hjemmeside.

Cykling. To slovenere dominerede 13. eatpe af Vuelta a Espana, som blev vundet af 20-årige Tadej Popcar (UAE Emirates), mens Primoz Roglic (Jumbo-Visma) udbyggede sit forspring, der nu er på 2.25 min. til Alejandro Valverde (Movistar).

Golf. Med en delt 8.-plads er Jeff Winther bedste dansker i European Open i Hamburg, hvor Lasse Jensen var den eneste anden dansker, der klarede cuttet. Thomas Bjørn, Søren Kjeldsen og 18-årige Nicolai Højgaard sluttede ét slag uden for cuttet. Turneringen føres med et forspring på 4 slag af den 23-årige skotte Robert MacIntyre, der i sin første sæson på European Tour har opnået andenpladser i British Masters og Made in Denmark.

Badminton. Mads Conrad-Petersen og Mathias Boe er i semfinalen ved Taiwan oven efter at have slået det topseedede indonesiske par, Fajar Alfian og Muhammad Rian Ardianto, med 21-16, 19-21, 21-19.

Motorsport. Lewis Hamilton (Mercedes), Kevin Magnussen (Haas) og det øvrige formel 1-felt havde vanskelige forhold under fredaghens første træning på Monza-banen i det nordlige Italien. Regn sendte flere kørere ud af kurs. Charles Leclerc (Ferrari) var hurtigst og Magnussen blev nummer 14. Den grindehvalsforargede Hamilton var 4. hurtigst.

Følg dagens anden F1-træning på Monza fra kl. 15

Håndbold. København Håndbolds cheftræner, Claus Mogensen, er blevet idømt to spilledages karantæne. Det sker efter en kamp i kvindernes liga, hvor københavnerne var bagud med ét mål, da der var 4 sekunder tilbage af mødet med Nykøbing F. Håndboldklub. Nykøbing-holdet var i angreb, da københavnernes fysioterapeut pludselig trykkede på den elektroniske timeoutknap, hvilket er imod reglerne. Claus Mogensen indrømmede, at det skete på hans opfordring. Et nyt reglement implementeret i denne sæson foreskriver, at hvis et hold fejlagtigt tager timeout i de sidste 30 sekunder af en kamp, får modstanderholdet straffekast. Den, der tager timeouten, skal samtidigt bortvises. Claus Mogensen har erkendt, at han udnyttede et hul i reglerne. »Vi så det som den eneste udvej for at få fat i bolden«, siger Claus Mogensen ifølge TV2 Sport. Nykøbing scorede på straffekastet i fredags og sejrede 28-26.

Fodbold. Står man og savner akutte forstærkninger til sin klub, kan der være hjælp at hente i Rusland. Her er to ekslandsholdsspillere i deres bedste alder, 28 og 30 år, nemlig til rådighed på fri transfer. Alexander Kokorin og Pavel Mamajev er færdige med at afsone de fængselsstraffe, de blev idømt efter en voldssag i 2018. Ifølge AP har det russiske fængselsvæsen, der ellers ikke har det bedste ry, vist sjælden nåde og løsladt duoen tre en halv måned før tid. »De har ikke brudt regler mens de har været indespærret«, hedder det i et statement fra det russiske fængselsvæsen, der tilføjer, at de under afsoningen har arbejdet på fængslets syfabrik. Alexander Kokorin og Pavel Mamajev spillede før de røg i fængsel for Zenit og Krasnodar, og begge var med for det russiske landshold i 2016.