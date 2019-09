Kæmpe fadæse af formel 1-holdene gør kvalifikation til pinlig oplevelse

Direkte sport i tv TV 2 16.10 Håndbold: GOG-Aalborg (m) TV 2 Sport 12.30 Motorsport: DTC 15.00 Cykling: Vuelta a España, 14. etape 18.30 Ishockey: Rungsted-Plzen TV3+ 15.00 Formel 1: GP Italien, kvalifikation TV3 Sport 12.00 Formel 1: GP Italien, træning 13.20 Motorsport: Porsche Super Cup 16.00 Fodbold: Man. City-Man. United (k) 18.30 Speedway: Danmarks Grand Prix TV3 Max 16.40 Formel 2: GP Italien 18.15 Håndbold: Magdeburg-Kiel (m) 20.30 Rugby: Skotland-Georgien 6’eren 18.00 Fodbold: England-Bulgarien 20.45 Fodbold: Serbien-Portugal Eurosport 1 12.00 Kano: World Cup 15.00 Cykling: Vuelta a España, 14. etape 22.00 Tennis: US Open, finale (k) Eurosport 2 15.00 Fodbold: Kosovo-Tjekkiet 16.50 Ridebanespringning: Global CT 18.00 Fodbold: Island-Moldova 19.50 Bordtennis: EM 20.45 Fodbold: Frankrig-Albanien Vis mere

Motorsport. Kvalifikationen til det italienske formel 1-grandprix på den traditionsrige Monza-bane udviklede sig til et kæmpe selvmål for motorsportens fineste klasse. De 10 hurtigste kørere, der skulle afgøre de forreste startpositioner blandt sig, skød nemlig sig selv i foden på mest pinlige vis, da de ikke nåede banen rundt i tid til at sætte en hurtig omgang.

Efter en pause på grund af et uheld blev sessionen genoptaget med seks et halvt minut tilbage, men alle kørerne ventede og ventede før de kørte ud med få minutter tilbage. Ingen af kørerne ønskede at køre forrest, og det betød, at kun Carlos Sainz jr.(McLaren) og Charles Leclerc (Ferrari) nåede over målstregen i tide til at gennemføre en omgang. Da Leclerc i forvejen havde hurtigste omgang, er det også ham, der starter i poleposition, mens de øvrige kørere med røde ører kunne returnere til garagen.

Lewis Hamilton, der fører i VM-serien, starter som nr. 2, mens Valtteri Bottas (Mercedes) og Sebastian Vettel (Ferrari) besætter de følgende pladser. Kevin Magnussen (Haas) starter som nr. 12.

Motorsport. Kevin Magnussen væmmes ligesom formel 1-verdensmester Lewis Hamilton over de traditionelle grindedrab på Færøerne. I et opslag på Instagram har Hamilton vedlagt tre videoer, der viser, hvordan grindehvaler bliver fanget. »Hvordan kan alle disse mennesker synes, at det her er okay. Det er på ingen måde okay. Det er væmmeligt, og Danmark bør sætte en stopper for det«, skriver Hamilton til sine 12,6 millioner følgere. Og nu får briten opbakning fra den danske formel 1-kører, der i kommentarsporet skriver: »Danmark har ikke nogen beføjelser til at stoppe dette. Men ja, fuldstændig modbydeligt. 100 procent enig«.

Fodbold. Samuel Eto’o meddeler på Instagram, at han stopper karrieren. Den 38-årige angriber kan se tilbage på en glorværdig karriere hos storklubber som FC Barcelona, Inter og Chelsea, men efter et år hos Qatar SC siger kan nu farvel. Blandt meget andet vandt han Champions League tre gange, og med Camerouns landshold blev han afrikansk mester to gange samt olympisk guldvinder i 2000.

Håndbold. Team Esbjerg-playmakeren Annette Jensen overrev det forreste korsbånd i venstre knæ under fredagens træning og er efter al sandsynlighed ude resten af denne sæson. Uheldet skete midt i træningen, da hun skulle lave en velkendt bevægelse, et fransk kryds med en finte, og knæet blev vredet indad, skriver Team Esbjerg i en pressemeddelelse.

Tennis. Daniil Medvedev er for første gang i en grandslam-finale efter at han slog bulgarske Grigor Dimitrov i US Open-semifinalen i tre sæt med cifrene 7-6, 6-4 og 6-3. Kampen varede to en halv time, og den femte seedede russer skal i finalen møde den mangedobbelte grandslam-vinder Rafael Nadal. Spanieren slog i sin semifinale den 24-årige italiener Matteo Berrettini ligeledes i tre sæt. Cifrene lød 7-6, 6-4, 6-1. Det er 27. gang, Rafael Nadal har spillet sig i en grandslam-finale.

Fodbold. Holland fik revanche mod Tyskland, da holdet på udebane besejrede de tidligere firedobbelte verdensmestre 4-2 i EM-kvalifikationen. Tyskland havde vundet den omvendte kamp 3-2 og kom også bedst fra start med et mål ik det 8. minut af Serge Gnabry. Men kampen blev vendt på hovedet efter pausen, da Holland med hurtigt og målsøgende spil udlignede til 1-1 og kon foran 2-1. Hjemmeholdet fik udlignet på straffespark, men to formidabelt gennemspillede angreb afgjorde sagen til Hollands fordel.