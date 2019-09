Caster Semenya nægter at møde op til absurd ceremoni ved et VM, hun selv er udelukket fra

Direkte sport i tv Torsdag 12. september TV 2 Sport 8.00 Tennis: Zhengzhou Open (k) 12.15 Cykling: La Vuelta - 18. etape 20.00 Håndbold: Århus-Aalborg (m) TV3+ 2.15 Am. fodbold: Carolina-Tampa Bay TV3 Sport 19.00 Håndbold: Kiel - Flensburg (m) Eurosport 1 7.55 Billard: Snooker - Shanghai Masters 12.25 Cykling: Vuelta a España Eurosport 2 13.25 Billard: Snooker - Shanghai Masters 20.00 Golf: A Military Tribute at the Greenbrier Vis mere

Atletik. Sydafrikaneren Caster Semenya er havnet i endnu en grotesk sag. Caster Semenya fik sølv på 800 meter ved VM i 2011, men er nu forfremmet til guldvinder, da den oprindelige vinder, Maria Savinova fra Rusland, er blevet dopingdømt. Ved VM i Qatar senere i denne måned skulle Caster Semenya så officielt have overrakt 2011-guldmedaljen ved en ceremoni, men hun har takket nej til at deltage. Årsagen er, at Caster Semenya, der er regerende verdensmester på 800 meter, i øjeblikket reelt er udelukket af Det Internationale Atletikforbund (IAAF), som har indført en regel om, at kvinder med en høj produktionen af det mandlige kønshormon testosteron skal reducere mængden af testosteron ved at indtage medicin. Omvendt doping, om man vil – og det vil Semenya ikke.

Bordtennis. 38-årige Michael Maze spiller Champions League med Roskilde Bordtennis i aften mod østrigske SPG Walter Wels, og fredag står den på en tur på dansegulvet i TV2’s fredagsunderholdning ’Vild med dans’. Dansetræningen kan vise sig at blive en fordel, vurderer Roskilde-sportschef, Allan Bentsen, over for Ritzau. »Han har jo haft nogle udfordringer med kroppen før, men jeg tror faktisk, at det gavner ham, for det er jo nogle helt andre muskler og noget smidighed, der bliver bygget på, som måske kan hjælpe ham. Så jeg håber faktisk, det er en lille bonus«, siger Allan Bentsen. Roskilde er seedet 4 i Champions League-turneringen, hvor de endvidere skal møde Ostrava fra Tjekkiet og russiske UMMC.

Fodbold. 3. runde af pokalturneringen byder på entre til de bedste hold fra Superligaen samt flere lokalopgør. 2. divisionsklubben Vejgaard fra den østlige del af Aalborg skal op mod AaB, mens VSK Aarhus får besøg af AGF. OB bliver også i lokalområdet, når de skal møde Otterup fra Danmarksserien, mens FCK holder sig indenfor S-togsnettet med en tur til Hillerød. 3. runde med kampdage 24.-26. september: Marienlyst-Esbjerg, Skive-Brøndby, VSK Aarhus-AGF, HIK-Silkeborg, Fremad Amager-FC Midtjylland, Thisted-Horsens, Otterup-OB, Hvidovre-Sønderjyske, Vendsyssel-FC Nordsjælland, Vejgaard-AaB, FC Roskilde-Randers FC, Hillerød-FC København, Avarta-Fredericia, AB-Viborg, HB Køge-Nykøbing FC, Viby-Vanløse.

Fodbold. Napoli-manager Carlo Ancelotti er rasende. Årsagen er, at renoveringen af holdets omklædningsrum på Stadio San Paolo er gået i hårknude, selv om håndværkerne har haft hele sommeren til at blive færdige. »Jeg gik med til, at vi indledte sæsonen med to udekampe, så de kunne blive færdige. Man kan bygge et hus på to måneder. Hvor skal vi nu klæde om, inden kampene mod Sampdoria og Liverpool?«, siger Ancelotti og fortsætter: »Jeg er chokeret over en sådan inkompetence«. Bedøm selv håndværkernes arbejde i twitter-klippet herunder.

Hestesport. Hesten Justify er blevet omdrejningspunkt i en dopingsag i galopsporten. Justify blev i de tidlige sommermåneder i 2018 den blot 13. hest på 100 år til at vinde den såkaldte Triple Crown – USA’s tre mest prestigefyldte galopløb. Men Justify skulle slet ikke have haft starttilladelse, da hesten efter en sejr i et kvalifikationsløb blev testet positiv for stoffet scopolamin. Ifølge The New York Times siger dyrlæger, at koncentrationen af stoffet var så stor, at det var decideret præstationsfremmende. Hestesportsmyndighederne nølede i sagen og selv om træner Bob Baffert blev informeret om den positive test mere end en uge før Triple Crown-løbet Kentucky Derby, kom den lynende hurtige treårige hingst til start. Siden er sagen blevet fejet ind under gulvtæppet hestesportsmyndighederne, der bag lukkede døre blev enige om, at det nok var kontamineret foder, der var årsagen til den positive test. Det er vurderet, at Justify kan indbringe op til 400 millioner kroner som avlshest med en såkaldt stud-fee - det beløb, det koster at få bedækket en hoppe af Justify - på 150.000 dollar, ca. 1 millioon kroner.

Badminton. Assisterende landstræner Kim Nielsen stopper på det Nationale Elite Træningscenter i Brøndby med øjeblikkelig virkning. Det meddeler Badminton Danmark. Kim Nielsens arbejdsopgaver vil i første omgang blive varetaget af det øvrige trænerteam, inden en afløser er på plads.

Cykling. Rasmus Guldhammer oplyser til feltet.dk, at han indstiller karrieren som 30-årig. Guldhammer brækkede i 2017 ryggen og siden har karrieren aldrig været den samme.

Fodbold. Som 28-årige er kantspilleren David Boysen klar til at spille for sin 9. klub. Efter lidt over et halvt år i Helsingborg i Sverige rykker Boysen til Sektzia Nes Tziona i Israel.

Atletik. Sprinteren Christian Coleman, der er verdens hurtigste mand i denne sæson med 9.81 sekunder på 100 meter og tidligere i år var impliceret i en mulig dopingsag, kræver nu en undskyldning fra Det Amerikanske Antidopingagentur (Usada). Christian Coleman var anklaget for at have brudt de såkaldte whereaboutsregler, men det viste sig, at han kunne slippe fri, da det var myndighederne, der ikke have styr på deres del af sagen. Coleman hævder, at sagen har skadet hans omdømme og kostet ham 150.000 dollar, ca. 1 million kroner, i mistede indtægter, fordi han var nødt til at melde afbud til to stævner. »Jeg har råd til en advokat og har de bedste folk til at forsvare mig, men mange tjener ikke mange penge, og hvis du er et mindre navn, kan du blive kørt over af Usada«, siger Coleman i en video på Youtube.