Landstræner i badminton fritstilles efter grænseoverskridende adfærd og vulgær tale over for kvindelige spillere

Badminton Danmark har torsdag fyret assisterende landstræner Kim Nielsen. Politiken har fået bekræftet, at der har været tale om ’grænseoverskridende adfærd’ fra Kim Nielsens side over for især de kvindelige singlespillere.

Assisterende landstræner Kim Nielsen er med øjeblikkelig virkning blevet fristillet sin stilling ved Badminton Danmark. Det skriver Badminton Danmark i en pressemeddelelse.

Jeg kan bekræfte, at der er foregået grænseoverskridende adfærd, men ønsker ikke at uddybe det Anonym spiller

I pressemeddelelsen bliver det dog ikke beskrevet, hvorfor Kim Nielsen ikke længere er tilknyttet som assisterende landstræner, men Politiken erfarer, at det er grundet ’grænseoverskridende adfærd’ over for kvinderne på landsholdstræningen. Det bekræfter en spiller, der ønsker anonymitet.

Krænkende spørgsmål

»Jeg kan bekræfte, at der er foregået grænseoverskridende adfærd, men ønsker ikke at uddybe det«, siger en kilde, der ønsker at være anynom, til Politiken.

Der er blandt andet blevet sagt groteske ting som »... jeg brækker armen på dig, hvis du laver det slag igen« og »... har du fået pik i weekenden?«, bekræfter en anden anonym kilde over for Politiken.

Sportschef i Badminton Danmark, Jens Meibom, er ked af, at der er informationer vedrørende grænseoverskridende adfærd, og han tager derfor skarp afstand fra det.

»Jeg er rigtig ked af, at I har de informationer. Vi accepterer overhovedet ikke grænseoverskridende adfærd eller vulgær tale. Hvis det skulle være kommet til min information, at det var foregået, havde jeg selvfølgelig reageret på det. Jeg kan bare sige, at når jeg får informationer om noget, der ikke er i tråd med den måde, vi vil lede biksen på, så reagerer jeg på det«, siger Jens Meibom.

Reaktion hver gang

Jens Meibom afviser at kommentere på den enkelte sag, men han understreger, at man i Badminton Danmark altid lytter til de vanskeligheder, der er.

»Jeg kan ikke kommentere på den konkrete sag i forhold til vores ophør af samarbejde med Kim. Jeg kan kun sige, at hver eneste gang, at vi får rapporter om samarbejdsvanskeligheder, så tager vi det alvorligt. Vi tager noget aktion på det og nogle skridt, som vi mener er de rigtige og afbalancerede«, siger han og uddyber:

»Der er altid konflikter. Det er ikke usædvanligt, at der er disse konflikter mellem spillere og trænere. Når jeg får informationer omkring dette, så tager vi en dialog og prøver at løse det. På den måde prøver vi at være en ansvarlig ledelse«.

Team Danmark bekræfter

Direktør i Team Danmark, Lone Hansen, bekræfter, at Badminton Danmark har haft en »personalesag« at tage hånd om.

»Sådanne sager er altid komplicerede, og dette er et eksempel på, at der er meget på spil, når man arbejder med eliteidræt. I disse miljøer kan jargonen og tonen være skarp, og det er så vores opgave at sørge for, at den ikke bliver for skarp. Der bliver altid samlet korrekt op på ting, som gør, at topatleter ikke trives eller ikke er trygge«, forklarer Lone Hansen til Jyllands-Posten.

Politiken har uden held forsøgt at få en kommentar fra Kim Nielsen.