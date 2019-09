PSG's udklassering af Real Madrid er oplevelsen på CL-aften med to store overraskelser

Skiskydning. Dopingkontrollanterne er tre gange gået forgæves til Margarita Vasilyeva, hvilket koster den 28-årige russer en karantæne på 18 måneder.

Fodbold. Efter et halvt års skadespause gjorde Magnus Mattson comeback på Silkeborgs U19-hold, men her rev den 20-årige svensker korsbåndet i det ene knæog kan nu imødese endnu en lang pause.

Cykling. Andreas Stokbro tager næste år et stort skridt op på karrierestigen. Den 22-årige cykelrytter skal fra næste sæson køre for World Tour-holdet Team NTT – det nuværende Dimension Data. Det skriver holdet i en pressemeddelelse. Stokbro skifter fra det danske prokontinentalhold Riwal Readynez, som han har kørt for siden 2016.

Foto: Phil Noble/Ritzau Scanpix Thorbjørn Olesen, da han onsdag forlod retten i London.

Golf. European Tour skal torsdag mødes med Thorbjørn Olesens managementfirma for at tage stilling til, om danskerens suspendering skal opretholdes. Thorbjørn Olesen fastholdt onsdag ved en høring i Isleworth Crown Court i London, at han ikke er skyldig i tre forhold, han er tiltalt for. Olesen-lejren anerkendte i retten, at hændelser har fundet sted på en flyvetur fra USA til England, men han nægter sig skyldig i anklagerne ’sexual assault on a female’, hvilket dækker over berøring af seksuel karakter uden samtykke, ’assault by beating’, hvilket i engelsk lov dækker over et overfald af mindre grov karakter, samt for at have optrådt beruset. Næste retsmøde i sagen er 13. december, hvor Olesen igen skal møde op i Isleworth Crown Court. Frem mod december er der flere deadlines for indlevering af materiale, der skal overholdes. Skulle forløbet munde ud i en decideret retssag, finder den sted i maj næste år. Olesen blev anholdt i lufthavnen Heathrow 29. juli efter at have været om bord på et British Airways-fly fra Nashville i USA til London. Han blev afhørt og senere løsladt.

Badminton. Anders Antonsen kom onsdag meget let videre til 2. runde ved China Open, da hans modstander, hollandske Mark Caljouw, gav op, efter der blot var spillet to dueller af opgøret. Caljouw var ikke fit til at spille kampen, og Antonsen kan se frem til en 2. runde-kamp mod landsmanden Rasmus Gemke, der besejrede Cheuk Yiu Lee fra Hongkong 21-13, 14-21, 21-14.

Foto: Angelos Tzortzinis/Ritzau Scanpix Tottenham-målmand Hugo Lloris vil ikke afvise, at hans klub igen kan skabe en stor overrraskelse i Champions League, men hans klub er ikke bygget til det, siger han.

Fodbold. Sidste år var holdet finalist i Champions League, men Tottenham er ikke skabt til at lave store resultater i den prestigefyldte turnering. Det mener målmand Hugo Lloris, der sammen med resten af Tottenham-mandskabet onsdag aften indleder den nye sæson af turneringen på udebane mod Olympiakos. »Der er nogle klubber, der har profilen til at vinde Champions League hver sæson, historisk og med det talent, der er på holdet. De sætter deres præg på denne turnering. Det er ikke tilfældet med Tottenham. Men som vi så sidste år, er alt muligt, hvis du har troen, talentet og disciplinen. Hvorfor ikke gøre det igen«, siger franskmanden på et pressemøde forud for onsdagens kamp ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Jeg har set det igen, og det er klart for mig, at Callejon hoppede, før han blev rørt Jürgen Klopp, Liverpool-manager, om et straffespark til Napoli tirsdag aften

Badminton. Kim Astrup-Anders Skaarup Rasmussen fik en god start på China Open. Onsdag vandt den danske double i overbevisende stil sin 1. runde-kamp over Jhe-Huei Lee og Po-Hsuan Yang med cifrene 21-14, 21-11. I næste runde venter enten et sydkoreansk eller et malaysisk par. I kvindernes doublerække blev det også til dansk sejr, da Sara Thygesen-Maiken Fruergaard vandt 22-20, 21-18 over franske Emilie Lefel-Anne Tran.

FAKTA Champions League onsdag Gruppe A: Club Brugge-Galatasaray (18.55), PSG-Real Madrid (21.00)

Gruppe B: Olympiakos-Tottenham (18.55), FC Bayern-Røde Stjerne (21.00)

Gruppe C: Dinamo Z.-Atalanta (21.00), Shakhtar D.-Manchester C. (21.00)

Gruppe D: Atlético-Juventus (21.00), Leverkusen-Lokomotiv (21.00) Vis mere

Tennis. Angelique Kerber, der har været nr. 1 på verdensranglisten, er endelig kommet over en grim stime på fire 1. runde-nederlag på stribe. Ved Pan Pacific Open i Osaka er hun fremme i kvartfinalen efter at have besejret USA’s Nicole Gibbs 6-2, 6-4. Men hvis hun skal notere på sejre på stribe, skal det store spil findes frem i kvartfinalen, hvor Madison Keys fra USA venter.