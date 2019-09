Rekord: Danmark stiller med et helt hold i Champions League

FOR ABONNENTER

Da Joachim Andersen før denne sæson skiftede fra italienske Genoa til Lyon for 225 millioner kroner var det med den tydeligt udtalte ambition at spille i Champions League. Og selv om den 23-årige forsvarsspiller sad på bænken, da den franske klub tog imod Zenit Skt. Petersborg i premieren på mesterligaen anno 2019-2020, så var han alligevel med til at skrive et stykke dansk fodboldhistorie.