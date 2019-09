Engelsk fodboldhelt udelukket efter racismedom

FAKTA Direkte sport i tv TV 2 Sport 6.00 Badminton:China Open 15.00 Cykling: Coppa Sabatini 18.30 Håndbold: Esbjerg-Hern./Ikast (k) 20.30 Håndbold: Aarhus-TTH Holsteb. (k) TV3+ 2.15 NFL: Jacksonville-Tennessee TV3 Sport 18.00 Fodbold: Vejle-Roskilde 20.00 Fodbold: ViborgFF-Vendsyssel TV3 Max 19.00 Håndbold: Bergischer-Kiel (m) 6’eren 18.55 Fodbold: FCK-Lugano Eurosport 1 15.00 Cykling: Coppa Sabatini 18.55 Fodbold: Kijev-Malmö 21.00 Fodbold: Wolves-Braga 23.00 Golf: Sanderson Farms Ch.ship Eurosport 2 18.55 Fodbold: Frankfurt-Arsenal 21.00 Fodbold: Man. United-Astana Vis mere

Fodbold. Den tidligere engelske landsholdsspiller og store kreativkraft i både Newcastle og Liverpool, Peter Beardsley, er blevet udelukket fra al fodboldaktivitet i 32 uger. Peter Beardsley er af Det Engelske Fodboldforbund (FA), som han repræsenterede som spiller på A-niveau 59 gange og ved to VM-turneringer, blevet udelukket for at have opført og ytret sig racistisk. Det skete ifølge anklagerne i marts flere gange, mens den nu 58-årige Beardsley var U23-træner i hjerteklubben Newcastle. FA konkluderer ifølge BBC, at flere af Beardsleys udtalelser var åbenlys racistiske og fuldstændig uacceptable. Peter Beardsley var med til at vinde det engelske mesterskab med Liverpool i 1988 og 1990. I 1990 var han tillige med til at blive nummer 4 ved VM.





Fodbold. Det skal være tilladt for kvinder i Iran at overvære fodboldlandskampe på stadion. Det siger Irans sportsminister, Masoud Soltanifar, ifølge det tyske nyhedsbureau dpa, efter at der især i den seneste tid har været hård kritik af landets regler for kvinder som følge af et tragisk dødsfald. I årevis har det ikke været tilladt for kvinder at overvære fodboldkampe på stadion i Iran, og blandt andet har Det Internationale Fodboldforbund (Fifa) ad flere omgange appelleret kraftigt til, at Iran ændrer adfærd. »Alle nødvendige forberedelser er gjort for, at kvinder, indtil videre til landskampe, kan komme på vores fodboldstadioner«, siger Masoud Soltanifar i en udtalelse ifølge dpa.

I sidste uge blev presset på både Fifa og Iran øget gevaldigt, da det blev offentliggjort, at en kvindelig fodboldfan var død af sine kvæstelser, efter at hun satte ild til sig selv. Baggrunden var, at 29-årige Sahar Khodayari var blevet taget i at klæde sig ud som en mand for at overvære en fodboldkamp i marts i Iran med sit favorithold, klubben Esteghlal. Da hun efterfølgende erfarede, at hun risikerede fængselsstraf i et halvt år, satte hun ild til sig selv foran en retsbygning i Teheran 2. september, og hun døde senere af kvæstelserne.

Motorsport. Formel 1-holdet Haas fortsætter med Kevin Magnussen og franske Romain Grosjean som kørere i 2020. »Jeg har vidst, at jeg ville fortsætte på holdet i 2020, og det har helt klart været en af de mest positive ting ved en sæson, der ofte har været svær«, siger Magnussen.

Motorsport. Polakken Robert Kubica er færdig hos formel 1-holdet Williams efter denne sæson. 34-årige Kubicas comebacksæson har ikke været en succes. Et point i er det blevet til i VM-serien.

Håndbold. Det udskældte challengesystem kan hurtigt vær evæk fra de bedste ligaer for mænd og kvinder. Thomas Christensen, Divisionsforeningens direktør, siger til Jyllands-Posten, at systemet allerede kan blive skrottet i den igangværende testfase. »Det kan være, at vi står i november eller december og siger, at vi tror ikke på, at dette system har sin gang på jord. Så bliver indstillingen, at det ikke hører til i håndbold, og så må man håbe på, at det vil blive efterlevet«, siger Thomas Christensen.

Badminton. Det er slut for de danske mænd i doublerækken ved China Open, men det skete ikke uden sej kamp. Kim Astrup-Anders Skaarup Rasmussen tabte torsdag 18-21, 21-14, 23-25 til Yew Sin Ong-Ee Yi Teo fra Malaysia, mens Mathias Boe-Mads Conrad tabte 13-21, 24-22, 25-27 til Shem Goh-Wee Kiong Tan, ligeledes Malaysia.

Håndbold. Mathilde Schæfer skifter fra en dansk topklub til en anden. Odense Håndbold skriver i en pressemeddelelse, at klubben har solgt bagspilleren til Nykøbing F. Håndboldklub. Odense skriver, at det er sket i samarbejde med DHG Håndbold, som Schäfer ellers var udlejet til i denne sæson.