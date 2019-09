Uefa kaster redningskrans til det tyske fodboldlandshold

Direkte sport i tv TV 2 Sport 7.00 Tennis: Wuhan Open (k) 11.00 Cykling: VM, enkeltstart U23 (m) 15.25 Cykling: VM, enkeltstart elite (k) 20.00 Håndbold: Skanderborg-Århus (m) 5.00 Tennis: Wuhan Open (k) TV3 Sport 20.45 Fodbold: Colchester-Tottenham 6’eren 20.45 Fodbold: Arsenal-Nottingham Eurosport 2 8.25/13.25 Snooker: China Championship 20.45 Fodbold: Portsmouth-Southampton

Fodbold. Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) udvider som ventet det øverste lag i Nations League fra 12 til 16 nationer, når turneringen skal afvikles næste gang, skriver AFP. Det kommer blandt andre Tyskland til at nyde godt af, da holdet sluttede sidst i sin gruppe og egentlig stod til nedrykning. Danmark har sikret sig adgang til det øverste lag.

Fodbold. Når FC København onsdag møder Hillerød i pokalturneringen, er Nicklas Bendtner for første gang i startopstillingen. Det fortæller træner Ståle Solbakken i en pressemeddelelse på fck.dk. »Han har trænet fint og haft nogle indhop i Hobro og mod FC Midtjylland, så nu har vi valgt at spille med ham fra start, så han kan få flere kampminutter i benene«, siger Ståle Solbakken. Angriberen Dame N’Doye, der har været skadet i en længere periode, er med i truppen og kan få comeback i pokalkampen.

Cykling. Casper Folsach sætter karrieren på pause på ubestemt tid på grund af hjerteproblemer. Det skriver hans hold, ColoQuick, på sin hjemmeside. Folsach er blandt verdens bedste baneryttere og har en lang række VM-medaljer på sit cv. Han har været udset til at spille en stor rolle på Danmarks 4.000 meterhold ved OL i Tokyo næste år. Efter en række omfattende lægeundersøgelser på grund af hjerteproblemer har han set sig nødsaget til at stoppe med at køre cykelløb, medmindre der opstår behandlingsmuligheder for problemet.

Fodbold. Sankt Petersborg skal være vært for Champions League-finalen i 2021. Det blev offentliggjort af Det Europæiske Fodboldforbunds (Uefa) eksekutivkomité i Ljubljana tirsdag. Det skriver nyhedsbureauet AFP. I den slovenske hovedstad blev værterne udpeget for finalerne fra 2021 til 2023. I 2022 får München værtsrollen, mens Wembley i London skal lægge græs til finalen i 2023. Det var allerede kendt, at Istanbul er vært for finalen i 2020 i den Champions League-turnering, der netop er taget hul på.

Fodbold. OB er som den første klub klar til ottendedelsfinalerne i landspokalturneringen. Det blev en kendsgerning, da holdet vandt med 2-0 over Otterup fra danmarksserien i det fynske lokalopgør. Onsdag afvikles otte 16.-delsfinaler, torsdag spilles yderligere tre opgør, mens de sidste hængepartier afvikles i næste uge.

Cykling. De to danske deltagere formåede som ventet ikke at gøre sig gældende i toppen, da kvindernes enkeltstart tirsdag blev afviklet ved VM. Pernille Mathiesen blev bedste dansker som nr. 18, mens Louise Norman Hansen sluttede på 23.-pladsen i Yorkshire. De var henholdsvis 4,36 og 5,15 minutter fra vindertiden, der lød 42 minutter og 11,57 sekunder. Normalt er det hollænderne, der dominerer disciplinen, men denne gang blev de sat eftertrykkeligt på plads af Chloe Dygert fra USA. Amerikaneren vandt guld efter en sand magtdemonstration. Således var hun 1,32 minutter hurtigere end den nærmeste forfølger, hollænderen Anne van der Breggen, efter rutens 30,3 kilometer. Også bronzen gik til Holland, da Annemiek van Vleuten var yderligere 20 sekunder langsommere på tredjepladsen.

Tennis. Andy Murray vandt tirsdag sin første kamp ved en ATP-turnering siden januar. Murray åbnede Zhuhai Championships med en sejr over amerikaneren Tennys Sandgren med cifrene 6-3, 6-7, 6-1. Efter at have haft en karrieretruende hofteskade, som krævede operation, er Murray dumpet ned som nr. 413 på verdensranglisten.

Fodbold. Viborg FF kræver, at søndagens udekamp mod Næstved i 1. division skal spilles om. I slutningen af 2-2-kampen modtog Næstveds Stefan Vico sit andet gule kort, men han blev ikke vist ud og kunne dermed spille kampen til ende. Viborg har set videobilleder fra kampen, og ud fra dem er det ifølge sportschef Jesper Fredberg klart, at Vico modtog to gule kort. Derfor har Viborg indsendt en klage til Fodboldens Disciplinærinstans, og den midtjyske klub forventer at få en omkamp ud af klagen, skriver Ritzau.

Fodbold. Manchester United satte ny omsætningsrekord, da klubben tirsdag fremlagde sit regnskab for sæsonen 2018-2019. Her omsatte klubben for 627 millioner pund, hvilket er 5,3 milliarder kroner. Klubbens tidligere omsætningsrekord var cirka 5,1 milliarder kroner. Ifølge Sky Sports lyder klubbens overskud på over 1,3 milliarder kroner.

Megan Rapinoe var en af de dominerende skikkelser ved den seneste VM-slutrunde. Foto: Marco Bertorello/Ritzau Scanpix

Fodbold. Den amerikanske verdensmester Megan Rapinoe er blevet kåret til verdens bedste på kvindesiden af Det Internationale Fodboldforbund, Fifa. Den 34-årige angriber blev ved årets VM i Frankrig topscorer. Rapinoe benyttede sig af lejligheden til at opfordre sine kolleger til at udnytte deres status og kæmpe for en bedre verden. »Vi har sådan en utrolig mulighed som professionelle fodboldspillere. Vi har fantastiske platforme og en unik mulighed for at bruge dem til ren faktisk at ændre verden til et bedre sted«, lød det blandt andet fra amerikaneren.