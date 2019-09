Fremad Amager knækker Superligaens tophold i pokaldrama

Direkte sport i tv Torsdag TV 2 Sport 8.30 Tennis: Wuhan Open (k) 13.00 Cykling: VM i linjeløb, juniorer (m) 20.00 Håndbold: Mors-Thy-Skjern (m) TV3+ 2.15 Am. fodbold: Green Bay-Philadelphia TV3 Sport 12.45 Rugby: England-USA 16.30 Fodbold: VSK Aarhus-AGF 19.15 Fodbold: Fremad Amager-FC Midtjylland TV3 Max 19.00 Håndbold: Hannover-Flensburg (m) Eurosport 1 8.25 Snooker: China Championship Eurosport 2 13.25 Snooker: China Championship 23.00 Golf: Safeway Open Vis mere

Fodbold. Superligaens tophold FC Midtjylland er færdig i pokalturneringen. Torsdag aften kunne gæsterne ikke få spillet til at fungere under besøget hos Fremad Amager fra 1. division, og da Jens-Lys Cajuste blev vist ud efter pausen, kunne favoritten – den forsvarende pokalvinder – heller ikke dominere opgøret på effektiv vis. Det blev den tidligere FCM-akademispiller Samson Lyede, der indtog rollen som matchvinder, da han scorede et flot mål midt i anden halvleg. Frustration på FCM-mandskabet blev tydeligt i slutfasen, da Evander var stærkt utilfreds med, at Awer Mabil ville tage et frispark. Efter Mabil havde sendt bolden uden om målrammen, klappede Evander hånligt ud mod træner Brian Priske. Det bliver der nok talt om internt før næste kamp for FC Midtjylland.

Foto: Yann Coatsaliou/Ritzau Scanpix Kasper Dolberg scorede for nylig sit første mål for sin nye klub Nice og bliver her fejret af holdkammeraterne.

Fodbold. Kasper Dolbergs dyre ur, der forsvandt fra et omklædningsrum i sidste uge, blev angiveligt taget af en 18-årig holdkammerat. Ifølge det franske nyhedsbureau AFP har den unge spiller erkendt, at han stjal uret, der har en estimeret værdi af 70.000 euro – cirka 522.000 danske kroner. Tidligere torsdag skrev den franske avis L’Équipe, at den 18-årige var under mistanke for tyveriet, og at han som sanktion kunne risikere at blive smidt ud af klubben.

Nice har ikke officielt bekræftet eller kommenteret informationen, men ifølge AFP har Nice påbegyndt en disciplinær proces mod teenageren. Han skal have undskyldt over for Dolberg, klubben og cheftræner Patrick Vieira. Den 18-årige er angiveligt også gået med til at betale Dolberg en sum, der svarer til urets værdi.

Fodbold. I Allsvenskan vandt Malmö FF torsdag 3-0 på hjemmebane over Helsingborgs IF, og en dansker gjorde sig særdeles fordelagtigt bemærket. 32-årige Søren Rieks med en fortid i bl.a. Esbjerg scorede to gange, mens 36-årige Markus Rosenberg lukkede opgøret med sin træffer til 3-0. Malmö er placeret på rækkens andenplads efter Djurgården.

Fodbold. Flere spillere efterforskes for matchfixing af politiet, der har fået adgang til spillernes bankoplysninger. De har alle spillet i FC Roskilde. Det skriver B.T., der har fået aktindsigt i dokumenter fra Retten i Roskilde. Med tre kendelser har retten pålagt banker at udlevere kontooplysninger til politiet. To af personerne beskrives i retsdokumenterne som fodboldspillere, mistænkt for at være involveret i matchfixing. Den tredje person, der også har været tilknyttet FC Roskildes spillertrup, menes at have samarbejdet med en fjerde person, der var »... bindeled mellem de ultimative bagmænd og spillerne«, står der. Mistanken om aftalt spil kom frem i maj, da daværende træner Christian Lønstrup fortalte sin spillertrup, at han havde fået informationer om aftalt spil. Senere gik Danmarks Idrætsforbund og politiet ind i sagen.

Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

Fodbold. I kvindernes Champions League-playoff spillede Brøndby torsdag 1-1 mod svenske Piteå IF, hvilket var nok til at vinde samlet 2-1 og gå videre til turneringens ottendedelsfinaler. Nicoline Sørensen bragte Brøndby foran midt i anden halvleg, men i kampens slutfase scorede Kamille Karlsen selvmål.

Fodbold. EM-slutrunden i 2020 kommer til at koste mange flyvninger med 12 forskellige værtsbyer, og det vil Det Europæiske Fodboldforbund, Uefa, af hensyn til miljøet kompensere for. Uefa vil derfor plante 600.000 træer. »Som en del af Uefa’s ønske om at klimakompensere for rejseaktiviteterne under EM 2020 vil organisationen plante 600.000 træer fordelt over de 12 værtsbyer for EM næste sommer«, skriver Uefa på Facebook. Træerne skal fordeles ligeligt i de 12 værtslande, så der også i Danmark skal plantes 50.000 træer.

Fodbold. Der var næsten en sensation i luften, da VSK Aarhus torsdag tog imod ’storebror’ AGF i pokalturneringen, for længe førte det undertippede hjemmehold 1-0. Men superligagæsterne fik udlignet, og i den forlængede spilletid var det Patrick Mortensen, der sikrede AGF en 3-1-sejr med sin træffer i 119. minut. Randers vandt også torsdag 2-1 over Roskilde.

Foto: Anita Graversen/ANITA GRAVERSEN VSK's Jacob Rittig (th.) bragte i denne situation sit undertippede hold foran 1-0 torsdag aften mod AGF i pokalturneringen, men føringen holdt ikke til avancement.

Cykling. Efter et imponerende soloridt på 33 km kunne den 18-årige amerikaner Quinn Simmons torsdag køre jublende over målstregen i Harrogate som vinder af juniorernes 148,1 km lange linjeløb ved VM nøjagtigt 40 år efter, at landsmanden Greg Lemond havde stået øverst på podiet ved den tilsvarende begivenhed. USA styrede begivenhederne under vanskelige forhold med stribevis af uheld på de våde veje. Simmons, der har domineret den internationale juniorscene med en halv snes sejre i Europa i år, øgede konstant sit forspring efter at have sat sit angreb ind. Han nåede i mål 46 sekunder foran italieneren Alessio Martinelli, mens hans landsmand Matthew Sheffield erobrede bronze med et minus på 1.33 minut. Frederik Wandahl blev 1.45 minut bagude bedste dansker som nr. 8.

Golf. Lucas Bjerregaard vandt sidste år European Tour-turneringen Alfred Dunhill Links Championship i Skotland. Og selv om andre torsdag gjorde det bedre i første runde af 2019-udgaven, er der ikke langt til toppen. Bjerregaard gik første runde i fem slag under par, hvilket rækker til en delt 23.-plads efter førstedagen. Han er bedste dansker og fire slag efter sydafrikanske Justin Walters på førstepladsen. Efter første runde ligger landsmanden Joachim B. Hansen på en delt 78.-plads, mens Thomas Bjørn, Nicolai Højgaard og Søren Kjeldsen befinder sig i den tunge ende af feltet.

Fodbold. Der er intern krise i den engelske klub Derby fra den næstbedste række. Her er spillerne Mason Bennett og Tom Lawrence kommet i problemer, efter at de tirsdag aften sad forrest i en bil, der kolliderede med en anden bil. Episoden er alkoholrelateret, som klubben oplyser. »De kommer til at betale en høj pris«, forlyder det fra Derby-ledelsen. Værre er dog, at klubbens anfører Richard Keogh sad på bagsædet og pådrog sit en knæskade, der holder kaptajnen ude resten af sæsonen.

Håndbold. Mikkel Hansen har ikke kunnet spille for Paris SG i de seneste to uger, fordi den 31-årige danske landsholdsspiller er ramt af en hjernerystelse, skriver den franske sportsavis L’Equipe. Mikkel Hansen scorede 9 mål i sin seneste ligakamp 11. september, men skulle siden være kommet til skade under træning i klubben.

Tennis. 29-årige Alison Riske fra USA har hævet niveauet i denne sæson, hvor hun bl.a. har taget titlen i s’Hertogenbosch og spillet kvartfinale i Wimbledon. Torsdag nåede Riske frem til semifinalen ved den store WTA-turnering i kinesiske Wuhan, da hun udspillede den 3.-seedede ukrainer Elina Svitolina 6-1, 6-3. I semifinalen venter tjekken Petra Kvitova.

Fodbold. Efter at have købt Antoine Griezmann for 120 millioner euro har FC Barcelona fået en bøde af Det Spanske Fodboldforbund på – 300 euro! Det er straffen for, at Barcelona var i dialog med franskmanden uden Atlético Madrids vidende, men forbundet kan ikke bevise, at der blev indgået en aftale inden 1. juli, hvor frikøbsklausulen faldt fra 200 til 120 millioner euro, hvorfor bøden er af symbolsk karakter.