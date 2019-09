Eriksen assisterer til sejrsmål, kæmpedrop redder Liverpool og formel 1-komet er hurtigst igen

Direkte sport i tv Lørdag TV 2 16.05 Håndbold: Fredericia-BSV (m) TV 2 Sport 06.00 Badminton: Korea Open, semifinaler 12.30 Cykling: VM, linjeløb, elite (k) 17.00 Atletik: VM 21.05 Atletik: VM, 100 m finale (m) 21.20 Fodbold: Atlético M.-Real Madrid 23.05 Atletik: VM, 50 km kapgang 04.00 Badminton: Korea Open, finaler TV3+ 13.30 Formel 1: Ruslands GP, kvalifikation 17.00 Fodbold: FC København-Silkeborg TV3 Sport 07.00 Tennis: Chengdu Open (m) 10.55 Formel 1: Ruslands GP, træning 13.00 Fodbold: Viborg-Kolding 15.30 Fodbold: Paderborn-Bayern Münch. 17.30 Håndbold: Elverum-Paris SG (m) 20.30 Håndbold: Zagreb-Barcelona (m) TV3 Max 09.10 Formel 3: Ruslands Grand Prix 13.30 Fodbold: Sheffield United-Liverpool 16.00 Fodbold: Tottenham-Southampton 18.30 Fodbold: Everton-Manchester City 20.45 Fodbold: Ajax-Groningen Xee 15.30 Fodbold: Leipzig-Schalke 04 Eurosport 2 07.55/13.25 Snooker: China Champions. 17.50 Speedway: Polens EM-afdeling Vis mere

Fodbold. Tottenham overkom både et målmandsdrop og en udvisning af Serge Aurier efter 30 minutter, da det blev 2-1 over Southamton, der havde Jannik Vestergaard og Pierre-Emile Højbherg med fra start. Hugo Llorus kiksede en dribling, så Danny Ings kunne tackle bolden i mål til 1-1, men på et oplæg fra Christian Eriksen blev Harry Kane Tottenhams matchvinder. At Liverpool også efter 7 kampe har maksimumpoint i Premier League kan Champions League-mestrene takke Sheffield United-målmanden Dean Henderson for. Liverpool spillede en sjældent ringe kamp, men vandt 1-0 med Giorginio Wijnaldum som matchvinder efter 70 minutter. Efter en retur fra forsvaret flugtede hollænderen mod mål, men lige på Henderson, der imidlertid tabte bolden ind mellem benene på sig selv.

Golf. Lucas Bjerregaard var eneste dansker, der klarede cuttet i Alfred Dunhill Links Championship, hvor han som forsvarende mester er på 9.-pladsen, 5 slag efter de to førende, franskmanden Victor Perez og englænderen Matthew Southgate. 18-årige Nicolai Højgaard skal dog også spille søndagens finalerunde, da han sammen med den tidligere fodboldspiller Andreij Shevchenko er blandt de 20 bedste par i den sideløbende proam-turnering.

Håndbold. Færingen Johan Hansen, der tidligere i år var med til at vinde VM-guld med Danmark, er i gang med sin sidste sæson for Bjerringbro-Silkeborg. Til sommer skifter fløjspilleren til Hannover-Burgdorf.

Fodbold. Andreas Albers sikrede Regenburg et point i den tyske 2. Bundesliga, da den 29-årige tidligere Viborgangriber 5 minutter før tid udlignede til 2-2 mod Hamburger SV.

Fodbold. Brescias næste hjemmekamp i Serie A skal afvikles uden tilskuere. Det er straffen for, at den bosniske Juventus-spiller Miralem Pjanic tidligere i denne uge fra tribunen blev mødt af tilråbet ’zingaro’, der på dansk svarer til sigøjner. Pjanic blev i kampen mod Bresca matchvinder med sin scoring til resultatet 2-1, og i dag scorede Pjanic til 1-0, da Juventus vandt 2-0 over Spal med tilbagevendte Cristiano Ronaldo som den anden målscorer med et hovedstød.

Fodbold. 1. division fik nyt tophold, da Kolding IF vandt 2-1 på udebane over Viborg. Kolding IF kom foran, da Mikkel Kramer lavede et særpræget selvmål. Han troede, at han trillede bolden tilbage til sin målmand Ellery Malcombe, der imidlertid stod ude i feltet. Christian Sivebæk udlignede, men i overtiden scorede Christian Kudsk på et kontraangreb sejrsmålet til 2-1 for Kolding. Skive var foran tre gange mod Nykøbing FC, der hver gang udlignede og så endte det 3-3.