Engelsk chok: Bayern ydmyger Tottenham i London med 7-2-sejr

FAKTA Champions League, tirsdag Gruppe A Real Madrid-Club Brugge 2-2

0-1 Emmanuel Dennis (10), 0-2 Emmanuel Dennis (39), 1-2 Sergio Ramos (55), 2-2 Casemiro (85)

Galatasaray-PSG 0-1

0-1 Mauro Icardi (52) Gruppe B Tottenham-Bayern München 2-7

1-0 Heung-Min Son (12), 1-1 Joshua Kimmich (15), 1-2 Robert Lewandowski (45), 1-3 Serge Gnabry (53), 1-4 Serge Gnabry (55), 2-4 Harry Kane (61, str.), 2-5, Serge Gnabry (83), 2-6 Robert Lewandowski (87), 2-7 Serge Gnabry (88)

Røde Stjerne-Olympiakos 3-1

0-1 Ruben Semedo (37), 1-1 Milos Vulic (63), 2-1 Nemanja Milunovic (87), 3-1 Richmond Boakye (90) Gruppe C Atalanta-Shakhtar Donetsk 1-2

1-0 Duvan Zapata (28), 1-1 Junior Moraes (41), 1-2 Manor Solomon (90)

Manchester City-Dinamo Zagreb 2-0

1-0 Raheem Sterling (66), 2-0 Phil Foden (90) Gruppe D Juventus-Bayer Leverkusen 3-0

1-0 Gonzalo Higuaín (17), 2-0 Federico Bernardeschi (62), 3-0 Cristiano Ronaldo (89)

Lokomotiv Moskva-Atlético Madrid 0-2

0-1 Joao Felix (48), 0-2 Thomas (58) Vis mere

Fodbold. På en hektisk Champions League-aften var det opgøret Tottenham-Bayern München, der stjal billedet, da duellen i London leverede stor underholdning og mange mål i en kamp, som de tyske gæster vandt 7-2! Tottenham, der først fik Christian Eriksen på banen efter pausen, startede ellers klart bedst, men Bayern viste stor modstandskraft, og Serge Gnabry endnu større skarphed, da han med fire træffere effektivt udnyttede sine målchancer.

Manchester City, Atlético, PSG og Juventus skaffede de ventede favoritsejre over henholdsvis Dinamo Zagreb, Lokomotiv Moskva, Galatasaray og Leverkusen.

VM-atletik. OL-sølvvinderen på 400 meter hæk fra Rio i 2016, Sara Slott Petersen, er færdig ved VM, før hun rigtig er kommet i gang. Under sit indledende heat tirsdag i Doha forcerede danskeren en af hækkene på ureglementeret vis, og kort efter hun var kommet over stregen på andenpladsen efter verdensrekordholderen Dalilah Muhammad fra USA, blev danskeren diskvalificeret. En meget stor skuffelse for den danske VM-trup. VM er tilsyneladende ikke Sara Slotts yndlingsret, for i London for to år siden kom hun frem til første hæk med det ’forkerte’ ben først, og det ødelagde den danske sprinters muligheder for at skaffe sig vej til finalen. En tredje kikser skete ved EM i Zürich i 2014, hvor Sara Slott tyvstartede i indledende heat og ikke fik løbet en eneste meter ved mesterskaberne.

Foto: Fabrizio Bensch/Ritzau Scanpix Her kommer Sara Slott (th.) over stregen som nr. 2 i sit heat efter den amerikanske verdensrekordholder Dalilah Muhammad, men efterfølgende blev den danske profil diskvalificeret.

Her kommer Sara Slott (th.) over stregen som nr. 2 i sit heat efter den amerikanske verdensrekordholder Dalilah Muhammad, men efterfølgende blev den danske profil diskvalificeret. Foto: Fabrizio Bensch/Ritzau Scanpix

Sara Slott forstår ikke diskvalifikationen i Doha: »De disker mig, fordi de siger, mit ben går under, og det er der, vi er uenige med dem, for det har de ikke noget billedmateriale på. Jeg synes, de disker mig på et grundlag, hvor de ikke kan bevise det«, siger hun sent tirsdag til TV2 Sport.

Over for kanalen fortalte Sara Slott Petersen kort efter sit løb, at hun havde lavet mange tekniske fejl, men at formen ellers er god, og at hun så frem til at skulle løbe semifinale. Det kommer hun ikke til, selv om hun kort efter afgørelsen nedlagde protest mod diskvalifikationen. Protesten blev senere sendt videre til stævnets jury, som afviste den.

Fodbold. Real Madrid kom tirsdag aften overraskende bagud 0-1 tidligt i Champions League-opgøret hjemme på Bernabéu mod belgiske Club Brugge, og så var presset på storfavoritten, der også tabte sin første kamp i gruppe A. Det blev også 0-2, og stjerneparaden var sendt i dyb krise. Sergio Ramos reducerede efter pausen, og selv om det så ud til, at et Real-pres ville være forgæves, sluttede opgøret 2-2 efter en sen udligning ved Casemiro. Det andet tidlige opgør tirsdag aften mellem Atalanta og Shakhtar sluttede 1-2.

Foto: Jewel Samad/Ritzau Scanpix USA's Noah Lyles var som ventet urørlig på 200 meter tirsdag aften ved VM i Doha.

USA's Noah Lyles var som ventet urørlig på 200 meter tirsdag aften ved VM i Doha. Foto: Jewel Samad/Ritzau Scanpix

VM-atletik. USA bliver ved med at spytte dygtige sprintere ud. Det blev bevist igen tirsdag aften. Her blev det til endnu en amerikansk guldmedalje, da Noah Lyles spænede i mål som vinder af mændenes 200 meter. 19,83 sekunder lød tiden, der sikrede 22-årige Lyles guld foran Andre De Grasse fra Canada og Alex Quiñonez fra Ecuador. Forinden havde ligeliges amerikanske Donavan Brazier vundet guld på 800 meter foran Amel Tuka fra Bosnien-Hercegovina og Kenyas Ferguson Rotich. Braziers tid på 1 minut og 42,34 sekunder var mesterskabsrekord.

Fodbold. 18-årige Mohamed Lamine Diaby-Fadiga er færdig i Nice. Hans kontrakt er blevet ophævet, efter at han har indrømmet at have stjålet et værdifuldt ur fra fra sin danske holdkammerat, Kasper Dolberg. Det bekræfter klubben på sin hjemmeside. Silkeborgenserens ur forsvandt i Nices omklædningsrum 16. september. Dolbergs stjålne armbåndsur har en værdi af cirka 70.000 euro, hvilket svarer til over en halv million kroner. Ifølge den franske sportsavis L’Equipe har Mohamed Lamine Diaby-Fadiga angiveligt undskyldt tyveriet. Han skulle være gået med til at tilbagebetale Dolberg med urets værdi, såfremt danskeren trækker sin politianmeldelse af sagen tilbage. L’Equipe skriver, at Diaby-Fadiga i stedet skal spille for Paris FC i Frankrigs næstbedste række.

Ishockey. Danmark og Sverige er bekræftet som værter for VM i ishockey i 2025 på Det Internationale Ishockeyforbunds (IIHF) kongres i Rom. Det oplyser forbundet på sin hjemmeside. Allerede i maj kom det frem, at de to nordiske lande sammen skulle stå for værtskabet. Sverige var i første omgang blevet bekræftet som vært, men efter drøftelser med Danmark blev der afgivet et fælles nordisk bud på værtskabet. Danmark var også vært for VM i 2018.

E-sport. Astralis Groups nyoprettede Fifa-hold, Future FC, har skrevet kontrakt med den 17-årige israeler Rosee Feldman. Det oplyser Astralis Group i en pressemeddelelse. Feldman bliver anden tilføjelse til holdet, der i forvejen tæller danske Fatih Üstun. Holdet har endnu ikke haft sin officielle debut, men det sker fra 11. oktober, hvor Future FC har sine første internationale kvalifikationsspil online.

Cykling. Den tyske veteransprinter André Greipel har fået opfyldt sit ønske om at ophæve kontrakten med sit franske hold Arkea-Samsic ved årets slutning. Det oplyser holdet ifølge AFP.

Cykling. Selvfølgelig skal han da have pandekager. Den nybagte landevejsverdensmester Mads Pedersen får stillet sulten på Københavns Rådhus onsdag kl. 16.30. »En historisk cykelpræstation af allerfornemmeste kaliber. Kæmpe stort tillykke til Mads med triumfen«, lyder det fra overborgmester Frank Jensen (S), der åbner fejringen af Mads Pedersen for alle. »Der er sat lidt tid af til autografer, high-fives med mere«, meddeler Frank Jensen.