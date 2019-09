Åge Hareide er tilbage i spidsen for Danmark og klar med truppen til skæbnekamp

Danmark-Schweiz Den danske trup Målmænd Kasper Schmeichel, Leicester City Frederik Rønnow, Eintracht Frankfurt Jesper Hansen, FC Midtjylland Forsvar Henrik Dalsgaard, Brentford Daniel Wass, Valencia Simon Kjær, Atalanta Andreas Christensen, Chelsea Mathias ’Zanka’ Jørgensen, Fenerbahce Joachim Andersen, Lyon Jens Stryger Larsen, Udinese Peter Ankersen, Genoa Midtbane Lasse Schöne, Genoa Pierre-Emile Højbjerg, Southampton Christian Eriksen, Tottenham Lukas Lerager, Genoa Philip Billing, Bournemouth Thomas Delaney, Dortmund Angreb Robert Skov, Hoffenheim Christian Gytkjær, Lech Poznan Martin Braithwaite, Leganes Andreas Cornelius, Parma Kasper Dolberg, Nice Yussuf Poulsen, RB Leipzig Vis mere

Landstræner Åge Hareide havde ingen overraskelser i ærmet, da han offentliggjorde truppen med de 23 spillere, han satser på til EM-kvalifikationskampen mod Schweiz i næste måned.

Danmark møder lørdag 12. oktober Schweiz i en udsolgt Parken, og det er et vitalt opgør for begge hold i bestræbelserne på at indløse billetten til næste års VM.

Irland fører EM-kvalifikationsgruppe D med 11 point for fem kampe, Danmark har 9 point ligeledes for fem kampe, mens schweizerne er noteret for 8 point efter 4 kampe.

»Vi har gode muligheder for at vinde mod Schweiz«, lød det optimistisk fra Åge Hareide ved et pressemøde på Frederiksberg i København.

»Vi står foran en afgørende kvalifikationskamp mod Schweiz. Parken er udsolgt, og jeg tror ikke, at jeg behøver sige noget til spillerne for at få dem op at køre«, sagde landstræneren.

Landstræneren var tilbage efter at han havde måtte melde fra til kampene mod Gibraltar og Georgien med en knæskade, men han havde fulgt med i kampene fra sygesengen, forsikrede han på pressemødet.

Og resultatet med fire point for sejren over Gibraltar og den uafgjorte kamp mod Georgien var tilfredsstillende, sagde Hareide.

»Fire point giver to i snit, og med sådan et gennemsnit kvalificerer du dig til EM«, lød regnestykket fra landstræneren.

Tre dage efter kampen mod Schweiz spiller Danmark en testkamp mod Luxembourg på Aalborg Stadion, mens Schweiz og Irland tørner sammen i Genève.