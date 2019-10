Champions League: Liverpool overlever vildt målorgie på Anfield

FAKTA Champions League, onsdag Gruppe E Genk-Napoli 0-0

Liverpool-Salzburg 4-3

1-0 Sadio Mane (9), 2-0 Andy Robertson (25), 3-0 Mohamed Salah (36), 3-1 Hee-Chan Hwang (39), 3-2 Takumi Minamino (56), 3-3 Erling Braut Haaland (60), 4-3 Mohamed Salah (69) Gruppe F Slavia Prag-Dortmund 0-2

0-1 Achraf Hakimi (36), 0-2 Achraf Hakimi (89)

Barcelona-Inter 2-1

0-1 Lautaro Martinez (2), 1-1 Luis Suárez (58), 2-1 Luis Suárez (85) Gruppe G Leipzig-Lyon 0-2

0-1 Memphis Depay (11), 0-2 Martin Terrier (65)

Zenit-Benfica 3-1

1-0 Artem Dzyuba (22), 2-0 Ruben Diaz (70, selmål), 3-0 Sardar Azmoun (78), 3-1 Raul de Tomas (85) Gruppe H Lille-Chelsea 1-2

0-1 Tammy Abraham (22), 1-1 Victor Osimhen (33), 1-2 Willian (78)

Valencia-Ajax 0-3

0-1 Hakim Ziyech (8), 0-2 Quincy Promes (34), 0-3 Donny van de Beek (67) Vis mere

Fodbold. Den regerende Champions League-mester Liverpool levede livet farligt onsdag aften hjemme på Anfield, da holdet i gruppe E tog imod Salzburg. Det lignede ellers længe en sikker hjemmesejr, men gæsterne fik vendt 0-3 til 3-3 – bl.a. på en scoring ved den unge nordmand Erling Braut Haaland – før Mohamed Salah sørgede for sejren tyve minutter før tid.

Foto: Jason Cairnduff/Ritzau Scanpix Salzburgs unge nordmand Erling Braut Haaland fejrer sin scoring mod Liverpool på Anfield.

Foto: Jason Cairnduff/Ritzau Scanpix

På Camp Nou havde Barcelona i gruppe F store problemer mod Inter, men det lykkedes via to scoringer fra Luis Suárez at hive en 2-1-sejr i hus. Lionel Messi var tilbage i startopstillingen og blev efter pausen afgørende for hjemmeholdets offensiv, som også indskiftede Arturo Vidal bidrog energisk til.

Fodbold. I onsdag aftens tidlige Champions League-kamp i gruppe F var Dortmund med Thomas Delaney i startopstillingen på besøg hos Slavia Prag. Det tyske holds unge marokkaner Achraf Hakimi, der er lånt i Real Madrid, skaffede både en 1-0- og en 2-0-føring, men Slavia lagde ind imellem scoringerne et tungt pres, uden det lykkedes at ændre ved 0-2. Den anden tidlige kamp spillet i gruppe E mellem Genk og Napoli sluttede 0-0. Danske Joakim Mæhle spillede hele kampen for Genk.

VM-atletik. Som den første britiske kvinde tog Dina Asher-Smith onsdag VM-guld på en af de korte distancer. Den 23-årige sprinter var ganske overlegen i finalen på 200 meter, da hun i tiden 21,88 sekunder strøg over målstregen med god margin til de næste på Khalifa Stadium i Doha. Dermed snuppede hun karrierens største triumf efter at have taget VM-sølv på den halve distance for få dage siden. Tiden på 21,88 sekunder samtidig britisk rekord. Sølvet gik til amerikaneren Brittany Brown i 22,22 sekunder, mens bronzen endte om halsen på schweiziske Mujinga Kambundji, som passerede målstregen efter 22,51 sekunder.

VM-atletik. Den unge amerikaner Grant Holloway vandt onsdag aften guld i 110 meter hækkeløb ved VM i Doha, da han passerede målstregen i 13,10 sekunder foran russeren Sergej Shubenkov (13,15), der stiller op som neutral atlet, og franske Pascal Martinot-Lagarde (13,18). Den jamaicanske favorit Omar McLeod styrtede i løbets slutfase.

VM-atletik. Anna Emilie Møller løb onsdag aften indledende heat på 5.000 meter ved VM i Doha, men med en syvendeplads i tiden 15.11,76 minutter bliver det ikke til flere konkurrencer for danskeren ved dette verdensmesterskab. Men Anna Emilie Møller er uden tvivl om et par dage tilfreds med sin indsats i Qatar, da hun to gange har sat en flot dansk rekord på 3.000 meter forhindringsløb. »Det var mentalt hårdt, og jeg skulle ligge og bakse med alle mulige løbere, der kom i vejen. Det er lidt ærgerligt, at jeg havnede i et taktisk heat, for jeg ville hellere bare have haft et hurtigt løb«, sagde Anna Emilie Møller til TV2 Sport efter oplevelsen.

Foto: Karim Jaafar/Ritzau Scanpix Anna Emilie Møller var fuldstændig udmattet, da hun havde krydset stregen efter sit 5.000 meter-løb onsdag aften. Det blev farvel til VM.

Foto: Karim Jaafar/Ritzau Scanpix

Håndbold. De forsvarende mestre fra Team Esbjerg buldrer videre i jagten på mere DM-guld. Onsdag aften gik det ud over København Håndbold, da vestjyderne vandt 37-30 på hjemmebane efter en pauseføring på fire mål og tog sæsonens sjette sejr af seks mulige. Dermed topper vestjyderne fortsat HTH Ligaen med maksimale 12 point, mens København ligesom Herning-Ikast, Silkeborg-Voel og Odense har otte point.

Cykling. Holdet Israel Cycling Academy kommer næste år til at køre på sportens højeste niveau, World Touren, skriver holdet i en pressemeddelelse. Efter længere tids rygter er holdet blevet enig med det nuværende Katusha-hold om at overtage den licens, som Katusha lige nu kører på. Endnu mangler Den Internationale Cykelunion (UCI) at godkende licensoverdragelsen. Det vides ikke, hvad holdets navn bliver, men Katusha fortsætter som tøjsponsor. Danske Mads Würtz Schmidt er på kontrakt hos Katusha, mens den tidligere rytter Nicki Sørensen er sportsdirektør hos Israel Cycling Academy.

Fodbold. Det sidste punktum i den tragiske sag om den flyforulykkede og døde argentinske angriber Emiliano Sala er langt fra sat. Den walisiske klub Cardiff blev tidligere i denne uge pålagt at betale ca. 45 millioner kroner svarende til den første rate af den samlede Sala-transfersum på ca. 126 millioner kroner til den franske klub Nantes. Cardiff erklærer sig nu uenig i afgørelsen fra Det Internationale Fodboldforbund (Fifa) og har derfor meddelt, at de vil have sagen prøvet ved Den Internationale Sportsdomstol (Cas). Cardiff erhvervede 19. januar Sala fra Nantes, men argentineren døde i et flystyrt på vej til første træning i Wales 21. januar. Cardiff hævder, at der foreligger klare beviser for, at transferaftalen ikke var endegyldigt på plads, da flyet med Sala og en pilot styrtede i Den Engelske Kanal.

Rugby. Frankrig ligger lunt i svinget til en plads i kvartfinalerne ved VM i Japan efter en sejr på 33-9 over USA. Frankrig er nu 2’er i gruppe C efter England og kan, hvis alt flasker sig, være blandt de sidste otte nationer allerede på søndag efter mødet med Tonga. Mens klasseforskellen mellem Frankrig og USA først for alvor blev synlig i 2. halvleg, var kontrasten enorm fra første minut af de regerende verdensmestre New Zealands møde med Canada. Med simpelt, effektivt og fysisk spil blev Canada tromlet i åbningsminutterne, og kun to videodommerafgørelser gjorde, at det blot stod 28-0 ved pausen. I de sidste 40 minutter scorede mændene i de ikoniske sorte trøjer yderligere 35 point og sejrede 63-0. Det er den foreløbigt suverænt største gevinst ved dette VM, og samtidigt blot 13. gang i VM-historien, et hold måtte gå fra banen uden point.

Fodbold. Malmö FF møder torsdag FC København i Europa League med en frisk kontraktforlængelse i bagagen. Danske Anders Christiansen har således forlænget sin aftale med den svenske klub, så den nu løber til 2024. Det oplyser klubben på sin hjemmeside.

Tennis. Caroline Wozniackis kamp i 3. runde ved China Open i Beijing er programsat til torsdag kl. 6.45. Modstanderen i sæsonens måske sidste kamp er tjekkiske Katerina Siniakova.