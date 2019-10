Schweiz minder om Danmark: 18 spillere er fra de bedste ligaer, men den hjemlige er kun et springbræt

Da Åge Hareide udtog sine 23 spillere til EM-kampen mod Schweiz, satte han en rekord i dansk landsholdshistorie. Ikke færre end 17 spillere er hentet fra Europas fire største ligaer i England (5), Tyskland (4), Italien (6) og Spanien (2). Det er aldrig sket før.

Vladimir Petkovic behøver dog på ingen måde at være misundelig på sin norske kollega, når den schweiziske landstræner skal sammensætte sin trup.

Forud for kampen mod Danmark i Basel i marts havde Vladimir Petkovic (tv.) selskab af Manuel Akanji på pressemødet. Foto: Lars Poulsen

Selv om Petkovic måtte se bort fra Dortmund-målmanden Roman Bürki og Liverpool-spilleren Xherdan Shaqiri, der begge er skadede, mønstrer Schweiz en trup, som faktisk overgår den danske, når det handler om spillere fra de øverste hylder med 13 fra Bundesligaen, 3 fra Premier League og 2 fra Serie A.

Og i Bundesligaen henter Petkovic bogstaveligt talt spillere på øverste hylde. Da Borussia Mönchengladbach i lørdags overtog førstepladsen med en 5-1-sejr over FC Augsburg, var det med fire schweizere på banen: Yann Sommer på mål, midtbanespilleren Denis Zakaria som første målscorer, Nico Elvedi i midterforsvaret den sidste halve time og indskiftede Breel Embolo som kampens sidste målscorer.

Comeback til 35-årig

Stephan Lichtsteiner blev udskiftet i pausen, da Augsburg var bagud 4-0, men den 35-årige forsvarsspiller med 105 landskampe og en fortid i Juventus gør comeback i Schweiz’ landsholdstrup.

Under VM-slutrunden i 2018 var Stephan Lichtsteiner anfører, da Schweiz besejrede Serbien 2-1 på et mål af den nu skadede Xherdan Shaqiri i 90. minut. Schweiz spillede 1-1 mod Brasilien og 2-2 mod Costa Rica, men tabte 1-0 til Sverige i ottendedelsfinalen. Foto: Gonzalo Fuentes/Ritzau Scanpix

»Lichtsteiner skal ikke spille. Hans form er ikke god nok«, analyserer Kubilay Türkyillmaz i sin klumme i Blick, hvor den tidligere landsholdsangriber anbefaler et tremandsforsvar med Fabian Schär fra Newcastle, Manuel Akanji fra Dortmund og Ricardo Rodriguez fra kriseramte AC Milan samt to kantspillere til at dæmme op for Yussuf Poulsen og Martin Braithwaite. Så slipper Petkovic også for at tage stilling til, om Lichtsteiner skal have anførerbindet tilbage fra holdets største stjerne, Granit Xhaka fra Arsenal.

Den schweiziske 23-mandstrup tæller blot to fra den hjemlige liga, tredjemålmanden Jonas Omlin og 21-årige Eray Cömert, begge fra FC Basel og begge med deres første landskamp til gode. Det er trods alt to flere end den danske, der er helt uden Superligaspillere, efter Peter Ankersen og Robert Skov har forladt FCK.

På den måde minder de to landshold om hinanden, for AaB’eren Lucas Andersen nåede i sine to sæsoner i Grasshoppers at spille ligakampe mod flere spillere, der nu er med i landsholdstruppen. Efter at være skiftet til udenlandske klubber som Kevin Mbabu, som nu er i Wolfsburg, og Denis Zakaria.

Flere penge og færre hold

»Jeg spillede over for Kevin Mbabu, da han var i Young Boys, og det giver mening, at han nu er på landsholdet. Han var noget af et kraftværk, fysisk stærk og lynhurtig«, erindrer Lucas Andersen, der betegner den schweiziske Super League som lidt bedre end Superligaen.

»Der er flere penge involveret, og den centrale beliggenhed betyder, at der hele tiden er folk fra større klubber og kigge på kampene. Der er også færre klubber og så to, der sidder på det meste med Young Boys og FC Basel«, siger Lucas Andersen om de to klubber, som har vundet henholdsvis to og otte af de seneste ti års mesterskaber, men begge røg ud i kvalifikationen til Champions League og derfor spiller Europa League i denne sæson.

Schweiz har kvalificeret sig til syv af de seneste otte slutrunder med EM 2012 som den eneste undtagelse, men det er som bedst blevet til fire ottendedelsfinaler, så internationalt mangler det sidste gennembrud for et landshold, der ligger nummer 11 på den aktuelle verdensrangliste, hvor Danmark er nummer 14.