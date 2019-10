Formel 1 i Japan skal køres i skyggen af supertyfon

Direkte sport i tv Onsdag 9. oktober Tv2 Sport 07.00 Tennis: Tianjin Open (k) 18.30 Håndbold: Team Tvis Holstebro - Aalborg 20.30 Håndbold: Skjern - GOG TV3 Sport 06.30 Tennis: Shanghai Masters (m) 20.00 Dart: World Grand Prix Tv3 MAX 19.00 Håndbold: Flensborg H - PPD Zagreb Eurosport 2 11.55 Tennis: Upper Austria Ladies (k) 6’eren 20.30 Fodbold: Tyskland - Argentina Vis mere

Fodbold. Mandlige landsholdsspillere fortæller, at fodbold er klar til homoseksuelle mænd. Mathias ’Zanka’ Jørgensen og Thomas Delaney er sikre på, at homoseksualitet blandt mandlige fodboldspillere vil blive accepteret, men at det kommer til at kræve mod, som da ishockey-målmanden Jon Lee-Olsen sprang ud i sidste uge. »Jeg tror ikke, at det vil være så vildt, som mange går og tror. Men jeg tror, at det vil kræve ekstremt meget af den givne person, og det er derfor, der ligger et ekstremt pres. Ligesom alt andet åndssvag machokultur vil fodbolden kun blive bedre af, at der kommer mere mangfoldighed«, siger Mathias ’Zanka’ Jørgensen til nyhedsbureauet Ritzau. Han har tidligere været ambassadør i en kampagne mod homofobi og racisme.

Tennis. Andy Murray er tilbage på det højeste niveau, efter at han tidligere i år blev opereret i hoften. Flere eksperter var ude at sige, at han var færdig, og at karrieren stod for fald. I går aftes tabte han et hæsblæsende drama til italieneren Fabio Fognini, hvor der til slut i kampen var diskussion for alle pengene, og hvor Andy Murray bad italieneren om, at han skulle: »holde sin kæft«.

Here’s Andy Murray saying “Shut up” - Happy meme-ing! pic.twitter.com/i72GxVsgKK — Joe Hackman (@joethehack) October 8, 2019

Ishockey. Frans Nielsen var ikke med i truppen, da Detroit Red Wings tabte 1-3 til Anaheim Ducks natten til onsdag. Det vides ikke, hvorfor Frans Nielsen er placeret på listen over skadede spillere, men ifølge tv-stationen CBS forventer man, at han er ude i flere kampe. Årsagen til fraværet skyldes, at Frans Nielsen i kampen mod Dallas Stars fik en puck i hovedet. Frans Nielsen står noteret for 862 kampe i NHL.

Cykling. Flere ryttere, der i går blev vildledt i endagsløbet Tre Valli Varesine, ryster nu på hovedet over arrangørerne. Med 15 kilometer tilbage blev frontgruppen ledt den forkerte vej i en rundkørsel, og med 65 kilometer i timen nåede gruppen et godt stykke, før de måtte vende om. Det var en tv-motorcykel, som fortsatte ligeud i stedet for at dreje til højre, som rytterne fulgte efter. »Når arrangørerne vælger at sende dig den forkerte vej, er der ikke meget, du kan gøre ved det«, lød det fra en frustreret Dan Martin bagefter ifølge cyclingnews.

Ishockey. Nikolaj Ehlers var en central figur i Winnipeg Jets sejr på 1-4 natten til onsdag over Pittsburgh Penguins. Danskeren scorede i midten af første periode til Winnipegs første føring i kampen ved 1-2. Nikolaj Ehlers har fået en god start på denne sæsons NHL, hvor han i de første fire kampe står noteret for 5 point. Winnipeg Jets indtager lige nu 7-pladsen i den vestlige konference.

Cykling. Verdensmesteren, Mads Pedersen, kører onsdag sit sidste løb i sæsonen og sit tredje løb i den farverige verdensmestertrøje. Tirsdag måtte den danske verdensmester dog udgå af Tre Valli Varesine grundet sygdom, men alligevel er han at finde, når Milano-Torino køres onsdag. Niklas Eg, som er holdkammerat med Mads Pedersen på Trek-Segafredo, oplyser til nyhedsbureauet Ritzau, at han tydeligt kan høre, at Mads Pedersen hoster og døjer med forkølelse. For Niklas Eg er det også en stor oplevelse at køre med vennen og verdensmesteren: »Det er kæmpestort. Man får kuldegysninger, hver gang man tænker på det eller ser ham i trøjen. Den opmærksomhed, han får nu, kræver lidt tilvænning. Mads har virkelig fortjent det, og jeg er glad på hans vegne«, siger Niklas Eg til Ritzau.