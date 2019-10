0-0 hjælper Danmark: Det irske varemærke svigter i Georgien

Irland har ikke tabt en fodboldlandskamp i 360 dage, men det grønne varemærke udeblev i Tbilisi, hvor det derfor endte med en hjælpende hånd til Danmark, da EM-kvalifikationskampen mod Georgien endte 0-0.

I fire landskampe i træk havde Irland scoret inden for de sidste 5 minutter, men den forløsning udeblev for Mick McCarthys mandskab, der er velkendt med turen til grænsen mellem Europa og Asien.

Fem gange siden 2003 har Irland og Georgien været i samme kvalifikationsgruppe, og Irland havde vundet otte af de ni foregående opgør uden at have scoret mere end to mål.

Nu lykkedes det for første gang ikke Irland at score mod Georgien, og det var egentlig kun tæt på én gang. Efter 4 minutter headede Sheffield United-forsvareren John Egan bolden på indersiden af stolpen efter et frisparksindlæg fra Conor Hourihane.

Irland formåede i de følgende 86 minutter ikke at producere en eneste nævneværdig scoringschance, inden det blev til tre afslutninger i overtiden. Først sparkede den 19-årige debutant Aaron Connolly lige på det georgiske målmand, Giorgi Loria, så sparkede han forbi målrammen og så headede James McClean lige i favnen på Loria til allersidst i en anden halvleg, hvor det var Georgien, der havde bolden mest og flest afslutninger uden at det nogen sinde blev nærgående.