38-årig tenniskonge rækker ud efter det manglende OL-guld

Direkte sport i TV Mandag 14. oktober 6’eren 18:00 Fodbold: Finland - Danmark (U21 EM-kvalifikation) 20:45 Fodbold: Bulgarien - England Eurosport 2 20:45 Fodbold: Frankrig - Tyrkiet Eurosport 1 20:45 Fodbold: Ukraine - Portugal Canal 9 19:15 eSuperliga: Randers FC - F.C. København 20:45 eSuperliga: Vejle BK - Brøndby IF 22:00 eSuperliga: Horsens - Aab Tv2 Sport 19:50 Håndbold: Nykøbing F. - Silkeborg-Voel (k) Tv3 Sport 19:00 Ishockey: Ottawa Senators - Minnesota Wild Vis mere

Tennis. Roger Federer rundede 38 år i august, men han har ingen intentioner om at lægge ketsjeren på hylden lige med det samme. Mandag gjorde han det i hvert fald klart, at han agter at stille op ved OL i Tokyo i 2020. Det skete i forbindelse med en opvisningskamp i netop Tokyo mandag. Det skriver nyhedsbureauet DPA. I det tilfælde vil det blive Federers femte OL, selv om han på grund af en knæskade sendte afbud til OL i Rio i 2016. Federer har vundet det meste, der er værd at vinde, men OL-guld i single mangler han stadig. I 2012 hentede han OL-sølv i London efter finalenederlaget til den britiske hjemmebanefavorit Andy Murray. Fire år forinden i Beijing vandt Federer dog OL-guld i double med Stan Wawrinka. Federer er indehaver af rekorden for flest grand slam-titler hos mændene med sine 20 triumfer.

Cykling. Den belgiske legende Eddy Merckx er kørt på hospitalet efter et styrt, der skete, da han mandag var ude at køre med nogle af sine venner. Han er blevet fragtet til Dendermonde med en hovedskade og skal undersøges nærmere. Men han skal behandles med ekstra forsigtighed, da han har fået indopereret en pacemaker. Det skriver den belgiske avis Het Nieuwsblad. Mange betegner 74-årige Eddy Merckx som den bedste cykelrytter nogensinde med sine fem sejre i Tour de France og Giro d’Italia samt indehaveren af rekorden for flest etapesejre i Tour de France med 34. Derudover blev han verdensmester tre gange.

Fodbold. Franskmanden Rudi Garcia bliver ny træner i storklubben Lyon, der har den danske landsholdsspiller Joachim Andersen i truppen. Det oplyser den franske klub på sin hjemmeside. Den 55-årige Garcia erstatter brasilianeren Sylvinho, der for en uge siden mistede sit job i klubben efter en skidt sæsonstart bare 11 kampe inde i sæsonen.

Fodbold. Egentlig skulle Rumænien spille tirsdagens EM-kvalifikationskamp på hjemmebane mod Norge foran tomme tribuner som følge af en straf fra Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa). Men nu lader Uefa rumænerne lukke 30.000 børn under 14 år ind til kampen, selv om Rumænien blev straffet for, at rumænske tilskuere opførte sig racistisk i kampene mod Spanien og Malta. Det skriver nyhedsbureauet NTB. Beslutningen kommer bag på Norges landstræner, Lars Lagerbäck. »Jeg har fuld respekt for, at de benytter sig af chancen til at invitere børn. Men jeg synes, at det er en meget mærkelig beslutning, hvis man ønsker at markere sig tydeligt over for racisme«, siger Lars Lagerbäck ifølge NTB.

Cykling. Cecilie Uttrup Ludwig skal i sæsonen 2020 køre for det franske hold FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope efter tre år på Bigla-holdet. »Jeg er henrykt over at skulle køre for holdet næste år. Jeg ser rigtig meget frem til at være med i et ambitiøst projekt, som vil være en del af World Touren. Jeg tror helt ærligt, at jeg vil have de bedste muligheder for at tage det næste skridt i min udvikling som cykelrytter. Jeg er overvældet over holdets tiltro til mig, og jeg tror på, at vi sammen kan opnå store ting«, siger Cecilie Uttrup. Danskeren er blevet meget populær for den glæde og de mange følelser, hun viser under blandt andet interview. Det er også en væsentlig grund til, at det franske hold tegner kontrakt med hende. »Cecilie er ikke kun en af de bedste cykelryttere i verden. Hun er en kvinde, der med sin karisma og glæde får fans verden over til at drømme«, skriver FDJ på Facebook.

Cykling. Casper Folsach og Niklas Larsen er ikke med i den danske trup, når det i ugens løb køres EM i banecykling. De var begge med på det 4.000 meter-hold, som vandt bronze ved OL i Rio i 2016 og ved VM tidligere i år. Coloquick, som er det hold, Casper Folsach kører på, meddelte i september, at han ville tage en pause på ubestemt tid grundet hjerteproblemer. Niklas Larsen, som i sommer vandt PostNord Danmark Rundt og som meldte afbud til VM for U23-ryttere i slutningen af september, er blevet rådet til at tage en pause efter en overbelastningsskade i en muskel i ballen. Det skriver nyhedsbureauet Ritzau.

Foto: Jens Dresling Lasse Norman, Niklas Larsen, Frederik Madsen og Casper Folsach strålede om kap ved OL i Rio for tre år siden. Nu er kvartetten, i hvert fald midlertidigt, opløst.

Fodbold. Polen er klar til sommerens EM-slutrunde efter en sejr på 2-0 over Nordmakedonien, selv om der mangler to spillerunder. Polen er sikker på at slutte på en af de to topplaceringer i kvalifikationsgruppe G, der giver adgang til slutrunden. Men det var først sent i kampen, at de forløsende scoringer blev sat ind. I det 74. minut udnyttede Przemyslaw Frankowski et flot forarbejde fra Robert Lewandowski og scorede til 1-0. Seks minutter senere krøllede Arkadiusz Milik med sit venstreben bolden over i det lange hjørne, og dermed var kampen afgjort. Polen har ved hvert EM siden 2008 været deltager, hvor det bedste resultat er en plads i kvartfinalen i 2016.