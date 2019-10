Axelsen og Antonsen redder æren, OL-konkurrencer flyttes, italiensk sejrsrekord og afbud fra Mikkel Hansen

Foto: Arnd Wiegmann/Ritzau Scanpix Et af Italiens fem mål blev scoret af Andrea Belotti

Et af Italiens fem mål blev scoret af Andrea Belotti Foto: Arnd Wiegmann/Ritzau Scanpix

Fodbold. Italien tangerede en rekord ved at vinde 5-0 over Liechtenstein i EM-kvalifikationen. Det var Italiens 9. sejr i træk, hvilket ikke er sket siden 1938-1939, da Italien vandt verdensmesterskabet med Vittorio Pozzo som landstræner. Italien kan slå rekorden med en sejr over Bosnien-Hercegovina i næste måned. »Jeg er ikke interesseret i rekorder for sejre i træk. Det ville betyde mere at vinde VM to gange og OL en gang som han gjorde, men jeg kan godt nøjes med et EM«, siger den italienske landstræner Roberto Mancini til AP.

Foto: Jens Dresling Mikkel Hansen må melde afbud til Golden League. Landsholdsspilleren døjer stadig med følgerne af en hjernerystelse.

Mikkel Hansen må melde afbud til Golden League. Landsholdsspilleren døjer stadig med følgerne af en hjernerystelse. Foto: Jens Dresling

Håndbold. Det danske landshold må spille kampene ved Golden League sidst i oktober uden Mikkel Hansen. Den langlokkede storskytte fra Paris Saint-Germain er endnu ikke kommet sig helt over en hjernerystelse, som han pådrog sig i september. Samme problem døjer klubkollegaen Henrik Toft med. Også han er ude af Golden League. Duoen erstattes af Lasse Møller og Magnus Saugstrup.

Cykling. Christopher Juul-Jensen tager endnu to sæsoner for det australske hold Mitchelton-Scott. Den 30-årige dansker har været på kontrakt med holdet siden 2016.

Foto: Geoff Burke/Ritzau Scanpix Manager Dave Martinez er i gang med sin kun anden sæson i jobbet for Washington Nationals. Nu kan han prale af have sendt klubben i sin første World Series-finale.

Manager Dave Martinez er i gang med sin kun anden sæson i jobbet for Washington Nationals. Nu kan han prale af have sendt klubben i sin første World Series-finale. Foto: Geoff Burke/Ritzau Scanpix

Baseball. Washington Nationals er for første gang i historien i World Series-finalen efter en sejr på 7-4 over St. Louis Cardinals. Dermed vandt Nationals semifinalen samlet med 4-0. Det er bemærkelsesværdigt, at Nationals manager, Dave Martinez, lignede en færdig mand i klubben i maj efter en skidt start på sæsonen med kun 19 sejre i det første 50 kampe. Nu venter i stedet finalekampe mod enten mestrene fra 2017, Houston Astros, eller legendariske New York Yankees, der har vundet mesterskabet 27 gange. I deres semifinaleserie fører Astros 2-1.