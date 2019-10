1.59.40: Eksperimentet lykkes og Kipchoge løber verdens hurtigste maraton

På en rute i Wien lykkedes det for første gang kenyaneren at løbe under 2 timer.

Omgivet af menneskelige harer i sort tøj og røde løbesko, heppet frem af tusindvis af begejstrede tilskuere langs ruten i Wien og assisteret af cyklende og kørende hjælpere flyttede kenyaneren Eliud Kipchoge i dag den menneskelige formåen.

For eksperimentet Ineos 1:59 lykkedes, da Kipchoge løb skridtene i hælene på sine 35 skiftende fartsætter og som den første nogen sinde gennemførte den klassiske maratondistance på 42.195 meter på under 2 timer.

1.59.40,2 lyder tiden, der ikke har status af en officiel verdensrekord, men alene skulle bevise, at det kan lade sig gøre.

Det mislykkedes i 2017 med Breaking 2-projektet på Monzabanen i Italien, hvor der i modsætning til i dag ikke var tilskuere langs ruten og Kipchoge løb på 2.00.25 timer, men erfaringerne fra dengang blev udnyttet i dagens eksperiment.

Kilometer for kilometer lykkedes det distanceløbere i verdensklasse at følge det grønne laserlys foran dem og holde pacen på 2.50 minutter per kilometer, og Kipchoge klædt i hvidt med lange ærmer og bare skuldre.

Udtryksløst ansigt

For hver 4,8 kilometer blev de otte harer udskiftet med det ene formål at hjælpe Kipchoge til at gennemføre eksperimentet, og kenyaneren med et udtryksløst ansigt blev båret rundt med kilometertider, der kun et par gange afveg med en 2.48-kilometer, der hurtigt blev kompenseret med en på 2.52.

I målområdet var Kipchoges kone, Grace, »nervøs og spændt«, da hun sammen med parrets tre børn for første gang nogensinde var til stede, mens løbefænomenet var i aktion.

OL-guldvinderen fra 2016, der satte den officielle verdensrekord ved Berlin Marathon i 2018 med 2.01.39 timer, havde sammenlignet bedriften med dengang i 1969, da Neil Armstrong blev det første menneske, der satte fod på Månen.

Et lille smil begyndte at vise sig på Eliud Kipchoge, da det på de sidste kilometer lå klart, at kræfterne ville holde hele vejen og måltiden stadig sagde 1.59.50 min. og på den sidste kilometer var der endda overskud til at skrue tempoet i vejret, så Kipchoge løb fra sine pacere og krydsede målstregen efter at have løbet i 1.59.40 time, mens hans hjælpere i baggrunden bidrog til tilskuernes jubel.

Kipchoge havde på opløbstrækningen overskud til at juble, klappe, pege på uret og modtage en massiv hyldest for at have flyttet den menneskelige formåen.

Hos engelske Sky Sports har man fanget øjeblikket, hvor Kipchoge nærmer sig målstregen.