Liverpools perlemål bidrager til fuldt hus for de engelske klubber

Fodbold. De engelske fik maksimalt udbytte af ugens Champions League-runde, hvor Alex Oxlade-Chamberlain lavede et perlemål med højre yderside til 2-0, da Liverpool på overbevisende vandt 4-1 ude over Genk med Joakim Mæhle på banen i hele kampen. Chelsea uden Andreas Christensen i truppen havde tidligere vundet 1-0 ude over Ajax på et sent sejrsmål af belgieren Michy Batschuayi på Christian Taylors forarbejde. Maksimumpoint til de spanske klubber blev forpurret, da Lille på et sent overtidsmål af Jonathan Ikoné fik 1-1 mod Valencia med Daniel Wass, mens Lionel Messi lavede sæsonens første CL-mål, da Barcelona på udebane vandt 2-1 over Slavia Prag. Rasmus Nissen Kristensen spillede hele kampen for Salzburg, der trods to scoringer af den 19-årige nordmand Erling Braut Haaland tabte 3-2 hjemme til Napoli med belgieren Dries Mertens som dobbelt målscorer. Thomas Delaney blev skiftet ud og Jens Bruun Larsen indskiftet, da Borussia Dortmund tabte 2-0 ude mod Inter, hvis argentiner Lautaro Martinez scorede, brændte straffespark og blev skiftet ud.

Champions League Onsdagens kampe Gruppe E Genk-Liverpool 1-40-1 Alex Oxlade-Chamberlain (2. minut). 0-2 Alex Oxlade-Chamberlain (57. minut). 0-3 Sadio Mané (77. minut). 0-4 Mohamed Salah (87. minut). 1-4 Stephen Odey (88. minut)

Salzburg-Napoli 2-30-1 Dries Mertens (17. minut). 0-2 Dries Mertens (64. minut). 0-3 Lorenzo Insigne (73. minut)

Gruppe F Slavia Prag-Barcelona 1-2

0-1 Lionel Messi (3. minut). 1-1 Jan Boril (50. minut). 1-2 selvmål Peter Olayinka (57. minut) Inter-Dortmund 2-0

1-0 Lautaro Martínez (22. minut). 2-0 Antonio Candreva (89. minut) Gruppe G RB Leipzig-Zenit St. Petersburg 2-1

0-1 Yaroslav Rakitskiy (25. minut). 1-1 Konrad Laimer (49. minut). 2-1 Marcel Sabitzer (59. minut). Tilskuere: 41.058 Benfica-Lyon 2-1

1-0 Rafa Silva (4. minut). 1-1 Memphis Depay (70. minut). 2-1 Pizzi (86. minut). Tilskuere: 53.035 Gruppe H Ajax-Chelsea 0-1

0-1 Michy Batshuayi (86. minut). Tilskuere: 52.482 Lille-Valencia 1-1

0-1 Denis Tjerysjev (63. minut). 1-1 Jonathan Ikoné (90. minut). Udvisning: Mouctar Diakhaby, Valencia (84.) Alle stillinger og resultater i Champions League Vis mere

Foto: Jens Dresling I French Open er Anders Antonsen (tv.) og Viktor Axelsen (th.) begge seedede og møder begge japanere i anden runde, henholdsvis Kenta Nishimoto og Kanta Tsuneyama.

I French Open er Anders Antonsen (tv.) og Viktor Axelsen (th.) begge seedede og møder begge japanere i anden runde, henholdsvis Kenta Nishimoto og Kanta Tsuneyama. Foto: Jens Dresling

Badminton. Viktor Axelsen og Anders Antonsen er begge videre til 2. runde af French Open i Paris. Axelsen var 30 minutter om at besejre franskmanden Thomas Rouxel 21-9, 21-6 og Antonsen brugte 35 minutter på at vinde 21-10, 21-8 over israeleren Misha Silbermann. Antonsens næste udfordring er japaneren Kenta Nishimoto, der måtte bruge næsten halvanden time på at nedkæmpe indiske Sameer Verma. Jan Ø. Jørgensen og Rasmus Gemke er til gengæld færdige efter tosætsnederlag til henholdsvis den 6.-seedede indoneser, Jonatan Christie, og den 5.-seedede kineser, Chen Long. Line Kjærsfeldt førte 15-8 i tredje sæt mod japaneren Aya Ohori, men det blev 19-19, inden danskeren afgjorde kampen og vandt 19-21, 21-14, 21-19. Kim Astrup/Anders Skaarup var bagud i hele første sæt mod de 8.-seedede japanere, Takuro Hoki/Yugo Kobayashi, altså lige indtil afgørelsen, hvor danskerne overlevede fire sætbolde og vandt kampen 22-20, 21-14. Også Mathias Christiansen/Alexandra Bøje er videre sammen med tirsdagens danske vindere, Hans-Kristian Vittinghus og Mathias Boe/Mads Conrad-Petersen.

Fodbold. Den tidligere landsholdsmålmand Lars Høgh er for anden gang blevet ramt af kræft i bugspytkirtlen. »Jeg har fået et tilbagefald«, fortæller 60-årige Lars Høgh i Go’ aften Live. »Hvis jeg skal være helt ærlig, så har jeg det godt, men lægerne siger noget andet, siger Lars Høgh, der fik den nedslående besked for seks uger siden og igen er i kemobehandling.

Tennis. For 22. gang i træk vandt Roger Federer en kamp i Swiss Indoors i Basel, da den 35-årige schweizer på 63 minutter besejrede rumæneren Radu Albot 6-2, 6-3.

Basketball. Bakken Bears fik en skidt start på gruppespillet i Fiba Europe Cup. Hjemmeholdet førte 25-17 efter første quarter og med 6 point inden det sidste kvarter, men ungarske BC Kormend var klart bedst til sidst og vandt kampen 87-81.

Håndbold. Esbjerg vandt for ottende gang i træk i kvindernes bedste række, da Randers blev besejret 25-19 med Estavana Polman som topscorer med 9 mål. Randers fulgte med til 8-8, hvorefter hjemmeholdet scorede 6 mål i træk og efter pausen bragte sig foran 21-10.

Fodbold. Kvinderne i den bedste spanske række er gået i strejke, fordi et års forhandlinger med klubberne om en fælles overenskomst ikke giver det ønskede resultat. Spillerne besluttede med stor majoritet på et møde i Madrid at gå i strejke, fordi klubbernes repræsentant i forhandlingerne, ACFF, ikke vil acceptere deres krav om at fuldtidskontrakter.

Fodbold. Den 110 år år gamle tyske klub Wattenscheid 09 har måttet trække sit hold fra den fjerdebedste række, Regionalligaen, fordi klubkassen er tom. Wattenscheid spillede fra 1990 til 1994 fire sæsoner i Bundesligaen med Hannes Bongartz som træner.

Foto: Kim Kyung Hoon/Ritzau Scanpix Det iranske judoforbund mener ikke, man skal stole på Saeid Mollaei (foto), der har fortalt, at han blev tvunget til at tabe VM-semifinalen for at undgå at møde en israelsk deltager.

Det iranske judoforbund mener ikke, man skal stole på Saeid Mollaei (foto), der har fortalt, at han blev tvunget til at tabe VM-semifinalen for at undgå at møde en israelsk deltager. Foto: Kim Kyung Hoon/Ritzau Scanpix

Judo. Irans Judoforbund afviser blankt de anklager, der tirsdag førte til, at iranske udøvere foreløbig er udelukket fra internationale stævner. Det Internationale Judoforbund (IJF) finder det bevist, at iranske judokæmpere er blevet beordret af deres eget forbund til at tabe med vilje for at undgå at skulle kæmpe imod israelere. Det har medført, at iranerne ni måneder før OL er blevet spærret på ubestemt tid. Men det er ifølge lederen af det iranske forbund, Arash Miresmaeili, »grusomt og åbenlyst forræderi«. »Det internationale forbund burde ikke træffe sådan en foranstaltning mod judosporten i Iran udelukkende baseret på en falsk påstand fra én atlet«, siger Miresmaeili ifølge nyhedsbureauet AFP. Afgørelsen er baseret på udsagn fra den iranske judokæmper Saeid Mollaei, der hævder, at han blev beordret til at lade sig tabe i VM-semifinalen i klassen op til 81 kilo tidligere på året. Ordren skulle ifølge Mollaei være kommet fra Irans Judoforbund og landets olympiske komité.

Doping. De bedste russiske atleter kommer næppe til at kunne konkurrere frit under russisk flag ved OL i Tokyo næste år eller ved vinter-OL i Beijing i 2022, selv om de opfylder de sportslige krav for at deltage. Det er i hvert fald den forventning, som chefen for Ruslands Antidopingagentur (Rusada), Yuri Ganus, har. Det siger han i et interview med det franske nyhedsbureau AFP efter sag om manipulation af udleveret dopingdata. »Ruslands olympiske hold kommer ikke til at kunne deltage fuldt ud i de olympiske lege i Tokyo (...) Jeg tror også, at det samme vil være tilfældet ved vinter-OL i Kina«, siger Yuri Ganus. I hans optik er det bedste scenarie for russerne, at enkelte atleter får lov til at deltage, hvis de bliver inviteret – underforstået undersøgt og godkendt – ligesom det var tilfældet ved vinter-OL i Pyeongchang sidste år.

Foto: Dimitar Dilkoff/Ritzau Scanpix Ruslands antidopingchef Yuri Ganus ser gerne, der kommer nye ledere i de russiske sportsorganisationer, og han siger til det franske nyhedsbureau AFP, at han har præsident Vladimir Putins støtte.

Ruslands antidopingchef Yuri Ganus ser gerne, der kommer nye ledere i de russiske sportsorganisationer, og han siger til det franske nyhedsbureau AFP, at han har præsident Vladimir Putins støtte. Foto: Dimitar Dilkoff/Ritzau Scanpix

Antidopingchefen blev i 2017 ansat for at rydde op i det russiske dopingmorads, og han har flere gange ytret sig – efter russiske standarder – uvant kritisk om embedsfolk og det russiske system. Det gør han igen. »Alle mine udtalelser er rettet mod, at vi skal tage de rigtige beslutninger. Rusland kan ikke fortsætte med sine gamle metoder, for det gør dopingkrisen værre. Vi er nødt til at komme af med tanken om, at Vesten prøver at lægge pres på os. Det er Rusland, som skal få sine egne ting i orden«, siger Yuri Ganus til AFP.

Ishockey. Emil Kristensen spillede i sidste uge sin første kamp i mere end et år. Og nu er den VM-erfarne spiller også klar til comeback på det danske landshold. Kristensen er med på det hold, som landstræner Heinz Ehlers har udtaget til landsholdssamlingen i begyndelsen af november, hvor Danmark spiller to testkampe i Norge. 27-årige Emil Kristensen, der har deltaget i fem VM-turneringer, kom galt afsted i september sidste år, hvor han blev ramt af en tackling til hovedet i kamp for sin daværende klub i den finske liga. Tacklingen udløste en hjernerystelse, der var så slem, at backen ikke blot måtte afskrive hele sidste sæson, men også havde problemer med at sove og med at leve et normalt liv. For nylig fik han comeback på isen for sin nye klub, EV Zug Academy i den næstbedste schweiziske række, og om et par uger kan han så få sine første landskampe siden VM i Danmark for halvandet år siden.

Fodbold. Manchester United har udelukket en fan fra Old Trafford, efter at vedkommende kom med racistiske kommentarer rettet mod Liverpool-spilleren Trent Alexander-Arnold i søndagens storkamp. Det siger en talsmand for Manchester United. »Den her person er ikke længere velkommen på Old Trafford, og vi kommer til at fortsætte kampen mod alle, der kommer med racistiske eller diskriminerende kommentarer online eller på stadion til vores kampe«, siger talsmanden.

Fodbold. Det mandlige landshold får maksimal opbakning i jagten på en EM-billet i udekampen mod Irland 18. november. Onsdag meddelte DBU, at samtlige 2.670 billetter til det danske fanafsnit er blevet solgt. Lykkes det som ventet at besejre Gibraltar i Parken tre dage inden, kan Danmark med uafgjort i Irland booke billet til næste års slutrunde.