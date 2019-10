Se dybt berørt Pierre-Emile Højbergs kommentar: Historisk 9-0 nederlag udløser lussinger på Twitter

Hovedrystende og dybt berørt stod den danske Southampton-anfører, Pierre-Emile Højbjerg, sent fredag frem i en video på fodboldklubbens hjemmeside.

Ordene efter det historiske 9-0 nederlag til Leicester og Kasper Schmeichel - i Premier League - var tydeligvis svære at finde for midtbanespilleren, der tager en stor del af skylden for det største hjemmebanenederlag i Premier Leagues historie nogensinde.

Kampen i den bedste engelske række var afgjort allerede efter første halvleg, da Leicester var foran med stillingen 5-0.

Højbjerg: Må aldrig ske igen





Jeg gider ikke sige noget. Jeg kan kun undskylde. Det er meget pinligt. Pierre-Emile Højbjerg

I videoen siger Pierre-Emile Højbjerg, at han ikke kan tale fra hjertet, for det ville ikke ende godt.

An emotional #SaintsFC skipper Pierre-Emile Højbjerg apologises to the club's supporters: pic.twitter.com/X0BsRBgVuo — Southampton FC (@SouthamptonFC) October 25, 2019

»Jeg kan kun sige, at det eneste, der betyder noget, er, hvad vi gør fremadrettet. Vi må aldrig tillade, at noget tilsvarende sker igen. Jeg gider ikke sige noget. Jeg kan kun undskylde. Det er meget pinligt, og det er meget svært for hele holdet. Men vi er de eneste, der er ansvarlige«, lyder de tunge ord fra anføreren, der presset og med et flakkende blik gentager sig selv:

»Hvad kan jeg sige? Jeg er ked af det, det er det eneste, jeg kan sige til vores fans«.

Southamptons træner, Ralph Hasenhüttl, havde det øjensynligt også svært efter kampen. Det er med en vis ydmyghed i stemmen, at han takker klubbens fans for overhovedet at blive på station, indtil kampen blev fløjtet af, siger han i et kort interview, hvor han holder sig til panden og lukker øjnene, mens han taler.

Interviewet kan også ses på Southamptons Twitterprofil - lige under Pierre-Emile Højbergs.

Både Pierre-Emile Højbjerg og danske Jannik Vestergaard var med fra start hos Southampton, men Vestergaard blev taget ud i pausen.

Største udesejr nogensinde

Med et slutresultat på 9-0 løb Kasper Schmeichel og hans hold med den største udesejr i Premier League nogensinde. En præstation, som Schmeichel på Twitter selv kalder en »perfekt præstation«.

Den hidtidige rekord har Manchester United, der tilbage i 1999 slog Nottingham Forest 8-1 med Kaspers far, Peter Schmeichel i målet.

At fredagens kamp var en forestilling, der vil gå over i fodboldhistorien, bærer Twitter i høj grad præg af. Det vælter frem med kommentarer fra skuffede fans og indslag i det hele taget, hvor der bliver gjort grin med det totale kollaps .

Blandt andet den her video, der vist taler for sig selv:

Live scenes from the Southampton dressing room after their 9-0 humiliation against Leicester. pic.twitter.com/zAlFmO1IPY — EPL Bible (@EPLBible) October 25, 2019

Også et billede med den svenske miljøforkæmper Greta Thunberg, mens hun siger de berømte ord »Hvor vover I?«, er at finde på Twitter - sammen med den her og et hav af andre klip.