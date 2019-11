Kvælende hede sender det olympiske maratonløb 1.100 kilometer væk fra Tokyo

FOR ABONNENTER

Egentlig skulle historien om næste års olympiske lege primært handle om de deltagende atler og deres kamp for at vinde en medalje i Tokyo. Men i stedet samler den største interesse sig i denne tid om den ekstreme varme, der ventes at holde den japanske hovedstad og omegn i et jerngreb, fra ilden over stadion bliver tændt 24. juli, til den slukker igen 16 dage senere 9. august.