Bayern fyrer træneren efter 5-1-ydmygelsen mod Frankfurt

Direkte sport i tv Søndag 3. november TV 2 Sport 6.00 Badminton: Macau Open 9.30/12.30 Tennis: WTA Finals (k) 14.30 Banecykling: World Cup 23.00 Basketball: Indiana-Chicago 3.00 Basketball: LA Clippers-Utah TV3+ 20.10 Formel 1: USA’s Grand Prix TV3 Sport 7.55 MotoGP: Malaysias VM-afdeling 14.00 Fodbold: FC Nordsjælland-AGF 18.00 Fodbold: FC København-Sønderjyske 21.30 Dart: World Series – finale 0.00 Motorsport: Nascar 1.05 Ishockey: Washington-Calgary TV3 Max 13.30 Håndbold: Berlin-RN. Löwen (m) 15.15 Am. fodbold: Jacksonville-Houston 18.30 Am. fodbold: Kansas-Minnestota 22.00 Am. fodbold: Los Angeles-Green Bay 1.25 Am.fodbold: Baltimore-New England Xee 15.00 Fodbold: Crystal Palace-Leicester 17.30 Fodbold: Everton-Tottenham CANAL 9 16.00 Fodbold: AaB-FC Midtjylland 19.15 E-sport: Superligaen Eurosport 1 6.55/12.25 Billard: Snooker – World Open 15.05 Atletik: New York maraton Eurosport 2 12.00 Fodbold: Randers-Lyngby 14.00 Fodbold: OB-Hobro 16.50 Ski: Freestyle: World Cup

Fodbold. Niko Kovac er færdig som træner i den tyske storklub Bayern München. 5-1-blamagen lørdag mod Eintracht Frankfurt blev for meget for ledelsen i Bayern, der har fyret kroaten. »Vores holds præstationer og også resultaterne i de seneste uger har vist os, at der er behov for handling. Uli Hoeness (præsident, red.), Hasan Salihamidzic (sportschef, red.) og jeg er blevet enige med Niko om, at han ikke mere er træner for FC Bayern«, siger formand Karl-Heinz Rummenigge på klubbens hjemmeside. Kovac førte i sidste sæson Bayern til det tyske mesterskab, men han er blevet kritiseret for ikke at have givet holdet en egentlig spillestil, og det har mere været individuelle præstationer, som gav Bayern resultater i Kovac’ tid som træner.

Assistenttræner Hans Flick overtager i første omgang ansvaret for Bayern, der onsdag på hjemmebane tager imod græske Olympiakos i Champions League. Lørdag gælder det topopgøret mod Borussia Dortmund ligeledes på hjemmebane.

"Ich möchte mich im Namen des FC Bayern bei Niko Kovač für seine Arbeit, besonders für den Gewinn des Doubles in der vergangenen Saison bedanken." Karl-Heinz Rummenigge pic.twitter.com/2w0v0MfStG — FC Bayern München (@FCBayern) November 3, 2019

Atletik. Geoffrey Kipsang Kamworor satte for syv uger siden verdensrekord på halvmaraton i de københavnske gader. Nu kan den 26-årige kenyaner så også kalde sig for vinder af verdens mest prestigefyldte og største løbeevent overhovedet, New York City Marathon. I metropolens gader var Kamworor længe en del af en større frontgruppe på 10-12 mand, men på den sidste håndfuld kilometer var der mandefald. Geoffrey Kipsang Kamworor kom alene i mål og vandt i tiden 2.08,13 timer. 2018-vinderen i New York, Lelisa Desisa, måtte udgå efter bare 12 km. 29 dage efter han blev verdensmester i nattens hede i Doha i Qatar, var kroppen tilsyneladende ikke færdig med at restituere. Hos kvinderne sejrede den 26-årige kenyaner Joyciline Jepkosgei i karrierens første maraton overhovedet i den flotte tid 2.22,38 timer – den næsthurtigste nogen sinde i New York.

Fodbold. Tottenham er stadig uden sejr på udebane i Premier League siden 20. januar efter 1-1 mod Everton på Goodison Park i Liverpool. London-holdet, der havde Christian Eriksen i startopstillingen, så ellers ud til at kunne hale en smal 1-0-sejr hjem på Dele Allis mål, men otte minutter inde i maratontillægstiden på 12 minutter scorede Evertons Cenk Tosun på hovedstød til slutresultatet 1-1.

Tennis. Ashleigh Barty satte en tyk streg under, at hun for øjeblikket er verdens bedste, da det i sæsonfinalen blev til sejr over den forsvarende mester, Elina Svitolina. Australieren vandt den prestigefyldte titel i to sæt med cifrene 6-4 og 6-3. 23-årige Barty, der for sejren indkasserer 30 millioner kroner, har fået et stort gennembrud i tennissportens verdenstop i år. Australieren vandt tidligere på sæsonen grandslam-turneringen French Open, og hun er nr. 1 på verdensranglisten. Caroline Wozniacki vandt turneringen i 2017.

Fodbold. Udinese var uden den skadede Jens Stryger Larsen, da holdet på udebane slog Genoa med Lasse Schöne og Peter Ankersen i startopstillingen 3-1. Med sejren fik Udinese skabt lidt luft til Serie A’s bunderegion, hvorimod Genoa er placeret lige over nedrykningsstregen. Stillingen var 1-1 indtil tre minutter før tid, hvor først Ken Sema og siden Kevin Lasagna sikrede udeholdet tre vigtige point.

Fodbold. Andetsteds i Serie A stjal Mario Balotelli billedet, da han under Brescias kamp gjorde oprør mod racistiske tilråb fra tilskuere i Verona. I 2. halvleg tog Balotelli bolden i hænderne og bankede den højt op på tribunen, hvorefter han i raseri stormede mod spillertunnelen. Han blev overtalt til at blive på banen, men dommeren afbrød kampen og stadionspeakeren læste et statement op og måtte minde publikum om, at yderligere tilråb ville føre til permanent spilstop. Balotelli scorede senere i kampen, men kunne ikke forhindre et nederlag på 1-2.

Mario Balotelli then went on to score this absolutely amazing goal.



Perfect reply to the racists. pic.twitter.com/6pW3tFME5I — Football HQ (@FootbaII_HQ) November 3, 2019

Fodbold. Leicester og Kasper Schmeichel fortsætter himmelflugten i Premier League. Søndag blev Crystal Palace slået 2-0 i London og 2016-mestrene rykkede dermed forbi Chelsea og op som nummer tre i Premier League på bedre målscore. Tyrkiske Çağlar Söyüncü åbnede med en hovedstødsscoring på strategen James Maddisons hjørnespark efter en lille times spil, inden Jamie Vardy i slutminutterne scorede for 10. gang i sæsonen og samtidigt erobrede topscorerværdigheden i Premier League.

Overblik – resultater og stillinger fra ind- og udland

Fodbold. Simon Makienok har for alvor fået hul på bylden hos FC Utrecht i Holland. Efter karrierens første scoring for klubben i en pokalkamp i midtugen, kom den tidligere så skadesplagede danske angriber også på måltavlen i søndagens storsejr på 6-0 over Fortuna Sittard. Få minutter efter sin indskiftning lukkede Makienok opgøret med kampens sidste scoring. Landsmanden Nicolai Jørgensen fik også scoret sit første mål i Æresdivisionen i denne sæson. Det skete, da Feyenoord i første kamp efter træner Jaap Stams fyring vandt 3-0 i Venlo.





Fodbold. Landsholdsanfører Pernille Harder scorede sine ligamål nummer 10, 11 og 12, da hun med et hatrick var en stor bidragsyder til Wolfsburgs suveræne sejr på 8-0 i Freiburg. Wolfsburg fører med 27 point efter 9 runder og Harder er tysk ligatopscorer.

Tennis. Novak Djokovic konsoliderede sin position som nr. 1 på verdensranglisten, da han vandt finalen i Paris Masters over canadieren Denis Shapovalov. Sejren, der kom i stand efter 1 time og otte minutters spil, var i to sæt med cifrene 6-3 og 6-4.

Boksning. Mexicaneren Saúl Alvarez sejrede natten til søndag i Las Vegas på knockout i 11. runde mod russeren Sergej Kovalev og skrev dermed et stykke boksehistorie. Den 29-åriges sejr kom i letsværvægt og da han i forvejen sidder på VM-titler i mellemvægt og supermellemvægt er han den første til at været meter i tre vægtklasser samtidigt.

Fodbold. Mirko Slomka er blevet fyret i 2. bundesligaklubben Hannover 96, skriver Bild. Hannover rykkede i sidste sæson ud af Bundesligaen, og det var meningen, at Slomka skulle bringe klubber tilbage til toppen i Tyskland. men siden han overtog chefposten er det blot blevet til tre sejre i 15 kampe.

Fodbold. Bayern München største nederlag i Bundesligaen i år - lørdagens 1-5-blamage mod Frankfurt - har ført til lukning af den ellers sædvanligt åbne søndagstræning. Træneren kan snart være fortid i klubben - og træner Kovac ved det godt. »Jeg er også klar over, hvordan det hele fungerer i vores branche. Jeg er hverken naiv eller blåøjet. Vi havde sidste år en lignende situation, hvor det heller ikke gik godt. Men til sidst endte det med noget positivt«, sagde Bayern-træner Niko Kovac kort efter nedturen mod Frankfurt, der spillede 81 minutter med 11 mand mod 10, da Jerome Boateng havde set rødt.

Fodbold. Andetsteds i Bundesligaen gik det gevaldigt for sig på lægterne. Det første derby i Berlin nogen sinde mellem den gamle østklub Union og vestklubben Hertha var hyllet ind i en intens stemning.

Foto: Tobias Schwarz/Ritzau Scanpix

I 2. halvleg måtte matchen kortvarigt afbrydes, da dommeren dikterede spillerne i omklædningsrummet, efter der var blevet kastet pyroteknik ind på banen. Opgøret kom i gang igen og fik en ultradramatisk afslutning, da hjemmeholdet Union sejrede 1-0 på et VAR-straffespark i 90. minut, inden Hertha pressede på for en udligning i de knap 11 minutters tillægstid.