Zlatan Ibrahimovic skifter til en europæisk gigant i krise

Direkte sport i tv Fredag 8. november TV 2 Sport 19.00 Tennis: The Next Gen ATP Finals 3.00 Basketball: Denver-Philadelphia TV3 Sport 19.00 Fodbold: Randers-AaB 1.35 Ishockey: Detroit-Boston TV3 Max 20.30 Fodbold: FC Köln-Hoffenheim Xee 21.00 Fodbold: Norwich-Watford Eurosport 1 10.00 Sambobrydning: VM Eurosport 2 20.55 Fodbold: Dulwich Hamlet-Carlisle Vis mere





Fodbold. Som 38-årig vender svenske Zlatan Ibrahimovic tilsyneladende tilbage til Europa. Det er en af cheferne i den amerikanske MLS, Don Garber, der har afsløret, hvor angriberen fortsætter karrieren, når kontrakten med LA Galaxy udløber ved årsskiftet. »Zlatan er sådan en interessant fyr. Han holder mig travlt beskæftiget og min indbakke fyldt. Han er en 38-årig fyr, som nu bliver hentet af AC Milan, en af de største klubber i verden«, siger Garber til ESPN. Ibrahimovic spillede for storklubben AC Milan fra 2010 til 2012, hvor det blev til 42 mål i 61 Serie A-kampe. AC Milan er blot nummer 12 i serie A og har ikke været en del af titelkampen, siden Ibrahimovic forlod klubben for syv år siden.

Fodbold. FC København-manager Ståle Solbakken råder over to stærke målmænd i norske Sten Grytebust og svenske Karl-Johan Johnsson. Sidstnævnte reddede i aftes et straffespark i 1-1-mødet med Dinamo Kijev i Europa League. Han er også Ståle Solbakkens foretrukne. »Det er svært at se, at han (Johnsson, red.) ikke skal spille de næste kampe. Han har spillet rigtig, rigtig godt og har god selvtillid«, siger Ståle Solbakken til Ritzau.

Ishockey. Oliver Bjorkstrand scorede det afgørende mål i Columbus Blue Jackets’ snævre 3-2-sejr i NHL over Arizona Coyotes natten til fredag. Ti minutter inde i sidste periode kunne den danske forward let sende pucken ind bag Darcy Kuemper i Coyotes’ mål.

Fodbold. Fem hold spillede sig torsdag videre i Europa League: Sevilla, Basel, Celtic, Espanyol og Manchester United. Se resultater og stillinger her.