Kan Brøndby for alvor true FCK i toppen? Svaret må være nej

Brøndby meldte sig for ikke så længe siden ud af pokalturneringen. Men Niels Frederiksens tropper har med 5 sejre på stribe i Superligaen markeret sig som det bedste hold i subtoppen under FCM og FCK. 2-1 var en nervøs sejr over Esbjerg, der kom til Vestegnen med en fin statistik i bagagen, 5 sejre i træk over Brøndby. Og en angriber, Yuri Yakovenko, der nu har scoret i sine seneste 6 kampe for Esbjerg. Ukraineren bragte med reduceringen spænding ind i opgøret på Brøndby Stadion i det sidste kvarter, hvor hjemmeholdet lod sig presse tilbage og ikke havde overskud til at tæmme modstanderne.