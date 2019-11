Formel 1 vil være CO2-neutralt inden 2030

FAKTA Direkte sport i tv DR 1 18.00 Fodbold: Danmark-Georgien (k) DR3 15.00 Atletik: Para-VM TV 2 Sport 20.00 Håndbold: KIF Kolding-GOG (m) 3.00 Basketball: Utah-Brooklyn TV3 Sport 15.00 & 21.00 Tennis: Nitto ATP Finals 23.00 Dart: Grand Slam 1.05 Ishockey: Boston-Florida Eurosport 1 13.45 & 19.45 Snooker: Northern I. Open Vis mere

Formel 1. Formel 1-serien vil være CO2-neutralt inden 2030 i forsøget på at holde motorsporten bæredygtig og klimavenlig. Det oplyser formel 1-arrangøren tirsdag på sin hjemmeside. »Når vi lancerer den første klimastrategi nogensinde for formel 1, anerkender vi det klimaproblem, som alle organisationer bør forholde sig til«, siger formel 1-chef Chase Carey i følge Ritzau. »Ved at udnytte det enorme talent, den lidenskab og drivkraft for innovation, som alle medlemmer af formel 1-sporten har, håber vi på positiv indvirkning på miljøet og de lokalsamfund, vi opererer i«. Det gælder ikke blot konkurrencedelen, der skal være mere klimavenlig. Også transport af biler og udstyr verden over skal gøres mere grøn.

Fodbold. Den engelske kantspiller Raheem Sterling er blevet droppet fra truppen til EM-kvalifikationskampen mod Montenegro på torsdag. Det skyldes ’uro’ i træningslejren mandag. Det oplyser Det Engelske Fodboldforbund (FA) sent mandag aften. »FA kan bekræfte, at Raheem Sterling ikke vil blive taget i betragtning til torsdagens kvalifikationskamp til EM i 2020 mod Montenegro. Det sker som følge af uro på et privat holdområde på St. George’s Park (FA’s nationale fodboldcenter, red.) i dag. Han er fortsat en del af holdet«, skriver FA i en udtalelse på sin hjemmeside. I samme udtalelse siger landsholdstræner Gareth Southgate.

»En af vores store udfordringer og styrker er, at vi har været i stand til at adskille klubrivaliseringer fra landsholdet. Desværre sad følelserne fra søndagens kamp stadig udenpå tøjet«, siger landstræneren til FA-hjemmesiden. Søndag tabte Raheem Sterling med Manchester City 1-3 til Liverpool i Premier League. Her stødte Sterling og Liverpool-forsvareren Joe Gomez sammen i kampens slutfase, og det er åbenbart sket igen under træning. Men i følge Sterling er problemet løst. »Joe og jeg har talt ud og er kommet videre. Vi er i en sport, hvor følelserne får frit løb, og jeg er mand nok til at indrømme, at følelserne løb af med mig«, skriver Sterling således på Instagram.

Formel 1. I august blev Alexander Albon forfremmet til at køre for formel 1-holdet Red Bull. Og siden har Albon gjort det så godt, at han nu også skal fortsætte hos Red Bull i 2020 som makker til Max Verstappen, der er holdets anden kører. Det bekræfter Aston Martin Red Bull Racing tirsdag på Twitter. Aston Martin Red Bull Racing ejer også Toro Rosso-holdet, som plejer at halte en del efter de bedste hold i formel 1, og som Albon kørte for indtil august. Pierre Gasly blev i august sendt den modsatte vej – fra Red Bull til Toro Rosso – og der fortsætter han i 2020. Det bekræfter Toro Rosso i en pressemeddelelse.

Fodbold. FC Københavns anfører, Carlos Zeca, kommer ikke i aktion for Grækenland i de kommende EM-kvalifikationskampe. Zeca pådrog sig en skade i FCK’s 1-4-nederlag ude til FC Midtjylland i Superligaen søndag aften, og han bliver ikke klar til de kommende landskampe. Det skriver FCK tirsdag på sin hjemmeside. Mandag oplyste FCK, at Zeca var rejst med det græske landshold for at blive undersøgt nærmere inden landskampen ude mod Armenien på fredag. Undersøgelsen skulle afgøre, hvorvidt Zeca kunne spille for Grækenland, der tre dage efter Armenien-kampen skal møde Finland på hjemmebane. Det blev derefter besluttet, at Zeca skulle forlade den græske landsholdslejr.