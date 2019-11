19 svenske fodboldkampe er sandsynligvis blevet manipuleret

Direkte sport i tv Mandag DR 3 15.00 Atletik: Para-VM TV 2 Sport 19.50 Håndbold: Skanderborg-Fredericia (m) 1.30 Basketball: San Antonio-Memphis TV3 Sport 15.00 & 21.00 Tennis: Nitto ATP Finals 23.00 Dart: Grand Slam 2.10 NFL: San Francisco-Seattle TV3 Max 01.05 Ishockey: Washington-Arizona Canal 9 19.15 E-sport: Lyngby-FCK 20.45 E-sport: FCN-Brøndby 22.00 E-sport: Vejle-AC Horsens Eurosport 1 13.45 Billard: Snooker, Northern I. Open Vis mere

Fodbold. 47 svenske fodboldkampe fra den bedste række, Allsvanskan, ned til 3. division er blevet gransket, fordi de har været genstand for mistanke om matchfixing, og i mange af dem er der grund til at tro, at ulovligheder er foregået. Sveriges Fodboldforbund (SvFF) har bedømt kampene på en firepunktskala, og her vurderes det i 19 af kampene, at det enten er sandsynligt eller meget sandsynligt, at de er blevet manipuleret. Det skriver nyhedsbureauet TT. »Det er selvfølgelig meget alvorligt, men det adskiller sig desværre ikke så meget fra tidligere år«, siger integritetschef i SvFF, Johan Claesson.

Fodbold. Schweiziske Granit Xhaka er klar til at kæmpe for pladsen i Arsenal. Det siger han, efter at han for nylig har mistet sit anførerbind, og manageren har udtrykt tvivl om den 27-årige midtbanespillers fremtid på holdet. »Du kan være sikker på, at jeg vil kæmpe og give, hvad jeg har til hver eneste træning«, siger Xhaka ifølge nyhedsbureauet AFP. Xhaka har ikke spillet for klubben siden, at han for to uger siden fik en nedsmeltning på banen, da han blev udskiftet i kampen mod Crystal Palace. På vej ud af banen rev han sin Arsenal-trøje i stykker og klappede hånligt af klubbens fans, der kvitterede med at buhe højlydt.

Det udløste tumultariske scener på sidelinjen, da David Abraham (tv.) efter at have torpederet modstanderens træner, Christian Streich, kom i klammeri med flere fra Freiburgs udskiftningsblænk. Foto: Patrick Seeger/Ritzau Scanpix

Fodbold. Eintracht Frankfurts argentinske anfører, David Abraham, har via sin klubs twitter-profil sendt en offentlig undskyldning til Freiburg-træneren Christian Striech, som han væltede omkuld under søndagens Bundesligakamp. »Jeg vil gerne sige undskyld til Christian Streich. Jeg ønskede at få bolden tilbage i spil så hurtigt som muligt, men jeg skulle ikke have ramt ham. Jeg er virkelig glad for, at vi snakkede sammen efter kampen, og at alt er fint imellem os«, siger David Abraham, der fik rødt kort for sin opsigtsvækkende forseelse, da Frankfurt havde travlt i den forgæves jagt på Freiburgs 1-0-føring.

Motorsport. Selv om Michael Christensen og hans franske holdkammerat, Kevin Estre, kørte over målstregen som nr. 2, blev deres Porsche 911 RSR erklæret som vinder af tredje afdeling af VM i GTE Pro-klassen, der blev kørt i Shanghai. Ved den tekniske gennemgang af bilerne efter det 4 timer lange løb blev den Ferrari, der var først over stregen, diskvaliceret for at have en frihøjde på mere end de tilladte 50 mm. Med sejren udbygger Christensen/Estre deres føring i den samlede VM-stilling, hvor Nicki Thiim/Marco Sørensen er nr. 4.

Parasport. Længdespringeren Daniel Wagner vandt sølv ved VM i para-atletik i Dubai. Danskerens 6,84 meter blev kun overgået af tyskeren Leon Schäfer. Daniel Wagner har dermed ligesom Kristel Walther, der blev nr. 4 i diskoskast, kvalificeret sig til para-OL.

Tennis. Østrigeren Dominic Thiem indledte gruppespillet ved sæsonfinalen i London med en sejr på 7-5, 7-5 over Roger Federer, mens Novak Djokovic på 64 minutter besejrede italieneren Matteo Berrettini 6-2, 6-1. »Nu er det ligesom en normal turnering. Jeg må ikke tabe mere. Jeg er glad for, at jeg får endnu en chance«, sagde Roger Federer til dpa om nederlaget.