Liverpool øger forspringet til 8 point i et brag af en topkamp

16-årige Holger Rune (tv.) besejrede 21-årige Enrico Dalla Valle i fem sæt i finalen ved Red Bull's invitationsturnering Next Gen Open i Milano, hvor Dalla Valles landsmand Jannik Sinner overraskende vandt ATP's Next Gen Finals-stævne. Foto: Privat

Tennis. Det har været en lang sæson for det unge danske stortalent Holger Rune, men han er åbenbart ikke kørt træt endnu. Lørdag aften vandt han invitationsturneringen Next Gen Open i Milano med en finalesejr på 3-0 over italienske Enrico Dalla Valle, der ellers havde besejret Rune i det indledende gruppespil. Sent lørdag aften gjorde den 18-årige italiener Jannik Sinner i den grad Rune kunsten efter, da han – også i Milano – som wildcard til ATP’s Next Gen Finals for spillere op til 21 år endte med at tage titlen efter en sikker 3-0-sejr over den mere erfarne australier Alex De Minaur.

Foto: Marco Bertorello/Ritzau Scanpix Den 18-årige italiener Jannik Sinner har fået et eventyragtigt gennembrud sidst på sæsonen, og han har potentiale til noget stort på ATP Tour de kommende år.

Det virker som om, at Rune og Sinner ikke kan undgå at løbe ind i hinanden på banen i de kommende sæsoner. Holger Rune skal i den kommende uge på invitation fra ATP være hitting partner for stjerner som Federer, Nadal og Djokovic i London, hvor ’de voksne’ afvikler deres sæsonfinale, Nitto ATP Finals. Den starter senere søndag med opgørene Djokovic-Berettini, Federer-Thiem.

Boksning. Australsk boksning blev søndag ramt af en tragedie, da 27-årige Dwight Richie døde under træning. Det oplyser Richies promotor Jake Ellis på Facebook. Bokseren var noteret for 19 sejre og 2 nederlag i sin professionelle karriere. Ifølge Sydney-avisen Daily Telegraph kollapsede Dwight Richie midt under en sparring med en anden bokser, og det var ikke muligt at få liv i ham igen.

Sportsdans. Det danske par Bjørn Bitsch og Ashli Williamson sluttede karrieren på bedst tænkelig vis lørdag aften. Her hentede parret VM-guld for tiende og sidste gang i karrieren, da de to dansere sammen vandt VM i 10-dans i Portugal. 35-årige Bjørn Bitsch og 34-årige Ashli Williamson meddelte for nylig, at de efter 17 år har besluttet sig for at stoppe karrieren.

Badminton. Den dobbelte verdensmester og ranglistens nr. 1, japanske Kento Momota, vandt søndag eftermiddag endnu en stor titel, Fuzhou China Open, da han i finalen efter en lang, sej duel besejrede Taiwans Thien Chen Chou 21-15, 17-21, 21-18. Begge spillere havde lidt stive ben i slutfasen, men alligevel lykkedes det Momota at sætte tempo, hvilket knækkede modstanderen. Kvindernes titel blev erobret af kinesiske Chen Yu Fei, der vandt 9-21, 21-12, 21-18 over Nozomi Okuhara fra Japan.

Foto: Tony Ashby/Ritzau Scanpix Da Kristina Mladenovic og Caroline Garcia søndag havde vundet doublen i Perth, fik tårerne frit løb, for da havde Frankrig også sejret i Fed Cup-finalen.

Tennis. Frankrigs kvinder vandt søndag landsholdsturneringen Fed Cup efter en finalesejr over Australien. Trods fordel af hjemmebane i Perth måtte australierne se sig besejret 3-2. Franskmændene vandt den afgørende double, efter de to finalister forinden hver havde hentet to sejre i single. Verdensranglistens nr. 40, Kristina Mladenovic, indtog hovedrollen i den franske triumf, da hun var involveret i Frankrigs tre sejre. Lørdag åbnede hun finalen med at besejre Australiens Ajla Tomljanovic med 6-1, 6-1, og søndag fulgte Mladenovic op med at besejre verdensetteren Ashleigh Barty 2-6, 6-4 og 7-6. I doublen vandt Mladenovic sammen med Caroline Garcia over Barty-Samantha Stosur i to sæt.