16. runde i Superligaen: FC Midtjylland udraderer mestrene og sikrer herlig scoringsrekord

Politiken giver dig overblik over alle rundens kampe.

Med 34 mål blev weekendens runde den mest målrige i Superligaens historie.

Der er tidligere scoret flere mål per kamp med en gennemsnit på 5,00 for seks kampe i eksempelvis 1998 og 2013, men med det nuværende spillesystem med 14 hold er der aldrig scoret flere end 30.

FC Midtjylland sikrede rekorden i rundens sidste kamp, der gav en overbevisende 4-1-sejr over FC Københavns regerende mestre.

FC Midtjylland - FC København 4-1

1-0 Sory Kaba (28) 2-0 Evander (42) 3-0 Sory Kaba (52) 3-1 Dame N’Doye (56) 4-1 Erik Sviatchenko (60)

I søndagens topopgør var FC Midtjylland klart bedst og slog fortjent FC København hjemme med 4-1 efter et intenst og målrigt opgør.

Midtjyderne var bedst i stort set alle spillets facetter, og med to mål fra dyrtindkøbte Sory Kaba kunne FCM øge forspringet i toppen af tabellen.

Efter 16 spillerunder er status nu, at Midtjylland fører 3F Superligaen med syv point ned til FCK på andenpladsen, som har 34 point.

I stort set hele kampen var FC Midtjylland bedst, og holdet havde faktisk mange chancer for at score yderligere, og på den måde kunne facit være blevet endnu værre for FC København.

En masse dueller og hård fight prægede første halvleg, men FCM kreerede klart flest chancer og var også bedst.

Efter 28 minutter bragte FCM sig også i front, da angriber Sory Kaba efter hektik og dueller i feltet hamrede bolden ind til 1-0.

Flere gange efterfølgende var FCM tæt på at score til 2-0, men blandt andet overliggeren stod i vejen for hjemmeholdet.

Men i det 42. minut kom den forløsende 2-0-scoring for FCM.

Et gennemspillet angreb endte på højrekanten, hvor et præcist og hårdt indlæg fandt vej til brasilianske Evanders pande, og han dirigerede bolden i kassen.

Seks minutter inde i anden halvleg fik FCM også udbygget føringen yderligere.

Kaba fik hovedet på et frispark fra siden, og dermed scorede han sit andet mål i kampen.

Men udeholdet fik hurtigt svaret igen fire minutter senere, da angriber Dame N’Doye hamrede reduceringen til 1-3 ind.

Men hjemmeholdet, som virkede en smule rystet efter reduceringen, var ikke færdig med at score.

Forsvarsgeneral Erik Sviatchenko fik flot headet 4-1-scoringen i mål efter et hjørnespark.

Derefter kørte Midtjylland sikkert sejren hjem og fik fortjent tre vigtige point i topstriden, inden der er landskampspause i ligaen.

Foto: Lars Poulsen Samuel Mraz (nr. 2 fra højre) har her scoret til 2-0 for Brøndby søndag, og holdkammeraterne fejrer ham grundigt på Brøndby Stadion.

Samuel Mraz (nr. 2 fra højre) har her scoret til 2-0 for Brøndby søndag, og holdkammeraterne fejrer ham grundigt på Brøndby Stadion. Foto: Lars Poulsen

Brøndby-Esbjerg 2-1

1-0 Samuel Mraz (29), 2-0 Samuel Mraz (35), 2-1 Yuri Yakovenko (75)

Samuel Mraz fik sit store gennembrud i Brøndby, da han med sine første to mål i 3F Superligaen var manden bag 2-1-sejren over Esbjerg.

Dermed lykkedes det langt om længe Brøndby at slå Esbjerg, efter at vestjyderne har vundet de fem seneste indbyrdes opgør inden søndagens kamp.

22-årige Mraz, der er lejet i italienske Empoli frem til sommer, var for anden kamp i træk med i stedet for den karantæneramte topscorer Kamil Wilczek.

Sejren var Brøndbys femte på stribe i Superligaen, og det placerer klubben på en sikker tredjeplads med 31 point efter 16 kampe.

Esbjerg har fortsat bare to sejre i Superligaen, og vestjyderne ligger derfor næstsidst.

Brøndby tog taktstokken fra første fløjt, mens Esbjerg satsede på omstillinger og forsøgte at udnytte en række dumme boldtab fra hjemmeholdet.

Esbjerg følte sig snydt for et klokkeklart straffespark i det 22. minut, da Brøndbys Andreas Maxsø ramte bolden med hånden i feltet, men dommeren vinkede afværgende til stor utilfredshed for gæsterne.

I stedet tog Brøndby føringen efter 29 minutter, da bolden lidt tilfældigt dumpede ned for fødderne af Samuel Mraz, der køligt sparkede den i mål.

Den unge slovak var på pletten igen seks minutter senere, hvor han med et fornemt hovedstød sendte Brøndby på 2-0 via stolpen.

Mraz kunne have fuldendt sit hattrick efter pausen, men angriberen var en smule for ubeslutsom.

I anden halvleg var Esbjerg flere gange farlige efter hjørnespark, og sådan ét gav pote med et kvarter igen, hvor Yuri Yakovenko reducerede til 1-2.

Gæsterne pressede på i kampens afslutning, men Brøndby holdt stand og hentede sæsonens tiende sejr i Superligaen.

Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix AGF's Bror Blume fejrer en smuk scoring søndag hjemme i Aarhus, hvor gæsterne fra Sønderjske oplevede den værst tænkelige start.

AGF's Bror Blume fejrer en smuk scoring søndag hjemme i Aarhus, hvor gæsterne fra Sønderjske oplevede den værst tænkelige start. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

AGF-Sønderjyske 4-2

1-0 Jon Dagur Thorsteinsson (6), 2-0 Bror Blume (25), 2-1 Christian Jakobsen (61), 3-1 Alexander Munksgaard (65), 3-2 Artem Dovbyk (68), 4-2 Patrick Mortensen (69)





Et succesfuldt presspil fra AGF-mandskabet kombineret med flotte scoringer var afgørende i søndagens kamp i Aarhus i Superligaen.

Det er AGF’s tredje sejr i træk i alle turneringer, og aarhusianerne går forbi OB i tabellen og indtager nu fjerdepladsen med 26 point, da OB tabte ude mod Lyngby.

Sønderjyske har tabt fire kampe i streg og må tage til takke med tiendepladsen og 18 point.

AGF indledte kampen i et højt pres, og allerede i kampens sjette spilminut fik hjemmeholdet scoret.

Kantspiller Jon Thorsteinsson tog sigte fra kanten af feltet og drejede på flot vis bolden over i det modsatte målhjørne.

I det 25. spilminut kom hjemmeholdet på 2-0, da bolden endte for fødderne af AGF-midt Bror Blume, som halvflugtede bolden fra kanten af feltet op i det ene målhjørne.

Refleksredninger fra Sønderjyske-målmand Sebastian Mielitz og træværket var i vejen for, at hjemmeholdet skulle bringe sig yderligere foran i første halvleg.

Fra starten af anden halvleg kom Sønderjyske mere med i kampen, og efter en times spil lykkedes det for gæsterne at reducere.

Et fladt indlæg fandt Sønderjyske-midt Christian Jakobsen i feltet, som med en flot detalje sparkede bolden bagom støttebenet og ind i AGF-målet.

Blot få minutter senere svarede hjemmeholdet igen og bragte sig foran 3-1.

Efter et hjørnespark endte bolden ved bageste stolpe, hvor AGF-back Alexander Munksgaard prikkede bolden ind.

Sønderjyderne ville ikke give op, og i det 68. minut dukkede Sønderjyske-angriber Artem Dovbyk op ved bageste stolpe, hvorfra han headede bolden i mål.

Men bare minuttet senere lukkede Patrick Mortensen kampen, da han med et fladt spark overlistede Sønderjyske-målmanden.

Foto: Lars Møller/Ritzau Scanpix Patrick Da Silva blev dagens helt i Lyngby, da han scorede sejrsmålet i tillægstiden.

Patrick Da Silva blev dagens helt i Lyngby, da han scorede sejrsmålet i tillægstiden. Foto: Lars Møller/Ritzau Scanpix

Lyngby-OB 4-3

0-1 Issam Jebali (14), 1-1 Nikolaj Geertsen (28), 2-1 Andre Riel (37), 3-1 Rezan Corlu (78), 3-2 Bashkim Kadrii (82), 3-3 Mathias Greve (85), 4-3 Patrick Da Silva (90)





Lyngby Boldklub så ud til at have smidt sejren på gulvet, da klubben søndag mødte OB i Superligaen, men to minutter inde i tillægstiden scorede Patrick Da Silva.

Dermed endte de blåklædte med at slå de fynske gæster med 4-3.

Lyngby var foran med 3-1 med otte minutter igen, men så udlignede OB med to hurtige scoringer.

Patrick Da Silva blev dagens mand, da han i overtiden sikrede sejren til hjemmeholdet.

Begge halvlege startede sløvt, men ændrede pludselig karakter fra det ene sekund til det andet.

Efter en søvndyssende indledning på kampen, tog begivenhederne pludselig fart efter omtrent 14 minutter.

Tunesiske Issam Jebali fik bolden ude i højre side af feltet og rystede to mand af sig, inden han med et brag sparkede læderet helt op i modsatte hjørne til OB-føring.

Lyngby vågnede op til dåd og satte efter 28 minutter et comeback i gang. Nicolai Geertsen steg overlegent op til et hjørnespark og pandede bolden over stregen.

Efter 37 minutter faldt kampens andet smukke mål, da André Riel fik bolden uden for feltet efter en dødbold. Han fik tid til at lægge den til rette og klappede den så op i hjørnet.

I anden halvleg vrimlede det ikke ligefrem med chancer i den første halve time. men igen skiftede kampen pludselig karakter.

Efter 77 minutter fremprovokerede Lyngbys Rezan Corlu et frispark på kanten af feltet, og med venstrebenet krøllede han den selv helt op i hjørnet til 3-1.

OB bragte hurtigt spændingen tilbage i kampen. Efter 82 minutter fik Bashkim Kadrii bolden på kanten af feltet og trykkede hurtigt af. Afslutningen overrumplede Thomas Mikkelsen i Lyngby-målet, og bolden gik ind.

OB havde skruet gevaldigt op for tempoet, og tre minutter efter reduceringen strøg Sander Svendsen igennem i venstresiden og lagde bolden ind foran, hvor Mathias Greve prikkede den i nettet.

Dermed så det ud til at ende uden vinder, men i overtiden strøg Patrick Da Silva mod mål i et kontraangreb og bankede bolden i kassen til Lyngby-sejr på 4-3.

Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix Edgar Babayan (th.) skabte en vis lettelse hos hjemmeholdet, da han søndag for Hobro i tillægstiden havde udlignet til 2-2.

Edgar Babayan (th.) skabte en vis lettelse hos hjemmeholdet, da han søndag for Hobro i tillægstiden havde udlignet til 2-2. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Hobro-FC Nordsjælland 2-2