Dansk bagmand får lang fængselsstraf i verdens største dopingsag

En dansk mand med base i Mumbai fik 10 års fængsel for at have smuglet anabole steroider til en værdi af mere end 100 millioner kroner. Fordi han erkendt sin skyld og har afsonet en del af straffen allerede, kan han se frem til at blive løsladt allerede i foråret 2025. Det har retten i London afgjort.

Hjernen bag verdens største dopingnetværk er dansk og skal sidde de næste fem år og fire måneder i fængsel. Sådan lyder dommen over den 38-årige Jacob Sporon-Fiedler, der har erklæret sig skyldig i illegal import af 16 ton anabole steroider til Storbritannien til en værdi af mere end 100 millioner kroner. Den faldt i dag i Londons gamle hovedretsbygning kaldet Old Bailey.

Jacob Sporon-Fiedler fik egentlig 10 års fængsel, men blandt andet fordi han erkendte sin skyld og allerede har afsonet tid med fodlænke, fik han nedsat straffen.

Målet for det omfattende smugleri var at sælge steroider på den internationale sortbørs til de millioner af mennesker verden over, der skyder medicinsk genvej til større muskler. Også til Danmark, hvor blandt andet Jacob Sporon-Fiedlers mærke Alpha-Pharma er særdeles godt kendt af såvel politi som toldvæsen og brugere.

Dermed har mere end fem års efterforskning fra Storbritanniens enhed mod organiseret kriminalitet, National Crime Agency (NCA), fået en foreløbig ende.

»Jacob Sporon-Fiedler er formentlig den største kriminelle på det illegale dopingmarked – vi kender i hvert fald ingen større end ham. Han er vel etableret, han har været i gang i lang tid og hans brands er velrenommerede på det internationale marked«, siger hovedefterforskeren i sagen, John McLaughlin, til Politiken.

Ifølge NCA har den tidligere danske bodybuilders forretning efter alt at dømme været langt mere omfattende, end han har fået dom for. Efterforskningen viser således, at danskeren fra sin base i den indiske millionby Mumbai har stået bag ulovlig handel med mindst 5 forskellige dopingmærker og har videresolgt en lang række andre dopingprodukter. Derfor har NCA også klare indikationer på, at Jacob Sporon-Fielder har handlet for langt mere, end de 16 ton, som efterforskerne har skaffet sikre beviser for.

Blandt andet er de i besiddelse af en tekstbesked fra den nu dømte bagmands beslaglagte telefon til en mellemmand med en ukrainsk WhatsApp-konto. I den skriver Jacob Sporon-Fiedler, at han »har brug for at kunne flytte 4 tons om måneden«. Derfor er det også sandsynligt, at profitten har været langt større end 100 millioner kroner, som han har erkendt.

Samtidig er danskeren knyttet til personer, der har drevet to hemmelige undergrundslaboratorier i Storbritannien, hvor NCA mener, at der er blevet produceret steroider til en værdi af 460 millioner kroner fra 2009 til 2017.

Yderligere tre mænd – alle britiske statsborgere – er en del af sagen. Herunder den tidligere bodybuildermester Nathan Selcon, der fik seks år.

Det begyndte i Danmark

For NCA begyndte historien om Jacob Sporon-Fiedler i 2014, da toldere i Heathrow Lufthavn beslaglagde 630 kilo steroider, der var sendt fra Indien med retning mod en adresse i den nordirske hovedstad, Belfast. Men fortællingen om den danske bagmand går langt længere tilbage.

I 2012 kunne Politiken afsløre, hvordan Jacob Sporon-Fiedler allerede syv år tidligere havde søsat sin forretning i en kælder på Bramslykkevej i Valby. Der registrerede han første gang firmanavnet Alpha-Pharma.

Kort efter flyttede han sig selv og firmaet til Mumbai i Indien. Her kunne han lovligt producere piller og ampuller med dopingstoffer, som han efterfølgende kunne sende til blandt andet det europæiske marked og sælge illegalt.