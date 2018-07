Formentlig verdens største sag, siger politiet: Dansker er hovedmanden i gigantisk dopingsag I London har en dansker med base i Indien erkendt sin skyld i at have smuglet illegale steroider til en værdi af mere end 250 mio. kr. i verdens nok største dopingsag. Politiken afslørede manden i 2012.

En af verdens største dopingbagmænd er dansk. Det står klart, efter at 37-årige Jacob Sporon-Fiedler ved retten i London har erklæret sig skyldig i at være hjernen bag illegal import af enorme mængder steroider til Storbritannien – og derfra videre til den internationale sortbørs for de millioner af mennesker, der verden over skyder medicinsk genvej til at få større muskler.

Sådan lyder essensen af en meddelelse fra Storbritanniens enhed mod organiseret kriminalitet, National Crime Agency.

De britiske efterforskere har indtil videre knyttet danskeren direkte til så store partier ulovlige dopingstoffer, at de når op på en gadeværdi af mere end 250 millioner kroner. Og de betragter det som verdens nok største sag om illegale steroider.

Det samlede sagskompleks med yderligere 5 tiltalte personer – alle britiske statsborgere – tæller dopingstoffer for i alt mindst 675 millioner kroner. Som bagmand risikerer Jacob Sporon-Fiedler op mod 14 års fængsel.

»Det er en kæmpe sag, som vi er bekendt med. Og hans produkter er vi da også stødt på flere gange i Danmark«, siger politikommissær Steffen Thaaning Steffensen fra afdelingen for organiseret kriminalitet i Københavns Politi.

Efterforskerne i Storbritannien har været på sporet af den 37-årige dansker i cirka 4 år, efter at toldere beslaglagde mere end 600 kilo steroider, der var sendt fra Indien til en adresse i Belfast. Siden knyttede de mange flere fund til ham.

»Den her sag viser, hvor kæmpestort og lukrativt markedet for illegale steroider er. Han havde mere eller mindre hele den vestlige verden som kundegrundlag, så han kunne få fortjenesten op på de her eksorbitante beløb«, siger Michael Ask, der er direktør i Anti Doping Danmark og tidligere har været leder af Rigspolitiets nationale efterforskningscenter: »Sagen viser, at folkene bag det er dybt professionelle forbrydere, der er stærkt organiserede«.

Det startede i en kælder i Valby

Myndighederne i Danmark såvel som andre lande har kendt Jacob Sporon-Fiedlers navn længe. Tilbage i 2012 afslørede Politiken danskeren som manden bag en stor dopingring.

Et af de største mærker på det illegale steroidmarked i Danmark såvel som globalt hed Alpha-Pharma, og bag de mange forskellige produkter stod et indisk firma med en dansk stifter og direktør: Jacob Sporon-Fiedler.

Hans projekt begyndte i en kælder på Bramslykkevej i Valby. Der registrerede han i 2005 første gang firmanavnet Alpha-Pharma, før han kort tid efter rykkede til Indien for at udleve sine drømme. Landet kunne være den perfekte base, fordi han der legalt kunne producere piller og ampuller med doping, men siden sælge dem illegalt med stor fortjeneste.

I 2012 afviste Jacob Sporon-Fiedler over for Politiken, at han gjorde noget ulovligt med stofferne, der medfører en øget risiko for blandt andet hjerteanfald og leverskader. Men nu har han så erklæret sig skyldig i at have smuglet enorme mængder af steroider til Storbritannien.

Ifølge Politikens oplysninger er danskeren også set som en af hovedmændene bag et stort netværk, der for eksempel via salg på internettet har distribueret stofferne til det illegale verdensmarked. Blandt andet Danmark.

»Forhåbentlig kan sådan en sag bremse udbuddet af de her steroider i en periode, men så længe folk vil have det, skal der desværre nok være andre, der kommer på at lave det. Der er jo masser af penge i det«, siger Steffen Thaaning Steffensen.

Retssagerne mod Jacob Sporon-Fiedler og de andre sigtede er planlagt til februar og april næste år. Det er ikke lykkedes at få en kommentar fra danskeren.