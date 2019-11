Dansk cykling bliver en stormagt ved OL i Tokyo

Direkte sport i tv TV 2 Sport 20.00 Håndbold: Fr.cia-SønderjyskE (m) 01.30 Basketball: Brooklyn-Indiana TV3 Sport 02.10 NFL: LA Chargers-Kansas TV3 Max 01.05 Ishockey: Washington-Anaheim Kanal 5 20.45 Fodbold: Irland-Danmark Canal 9 18.00 E-sport: FCK-FC Nordsjælland 19.30 E-sport: Hobro-Brøndby 20.45 E-sport: FC Nordsjælland-Vejle 22.00 E-sport: FCK-Helsingør Eurosport 1 08.00/12.00 Curling: EM 16.00 Tennis: Davis Cup 20.00 Curling: EM 20.45 Fodbold: EM-kvalifikation Eurosport 2 16.00 Tennis: Davis Cup Vis mere

Cykling. Danmark bliver godt repræsenteret i landevejsløbene ved næste års olympiske lege i Tokyo. Der vil være i alt seks danske cykelryttere til start i de to olympiske linjeløb. Fire i herrernes løb og to i kvindernes. Sådan lyder beskeden fra Den Internationale Cykelunion, der har gjort OL-regnskabet op. Seks pladser er en fordobling set i forhold til OL i Rio, hvor der kun var tre mænd til start og slet ingen kvinder. Danmark havde endda oprindelig sikret sig tre startpladser til kvinderne, men den ene startplads måtte dog afleveres tilbage. Det hænger sammen med, at ryttere, som ligger i top-100 på verdensranglisten, men kommer fra dårlige cykelnationer, får lov til at stille til start. Det er dog ikke udelukket, at den tredje startplads kan komme retur på et tidspunkt. Ved OL i Rio de Janeiro fik Jakob Fuglsang sølv i landevejsløbet. Samtidig får både de danske herrer og kvinder en deltager i enkeltstarten.

Håndbold. Rhein-Neckar Löwen bekræfter nu, at den danske landsholdsspiller Mads Mensah forlader klubben efter denne sæson, når hans kontrakt udløber. Dermed er vejen banet for den transferbombe, aviserne Flensborg Avis og Rheinpfalz har beskrevet som en kendsgerning. Den danske verdensmester rykker ifølge aviserne til mesterklubben og mesterskabsrivalerne Flensburg-Handewitt, der blandt andet råder over Lasse Svan, Alexander Zachariassen og den skadede Simon Hald. Mensah og Löwen blev tyske mestre i 2016 og 2017, mens Flensburg har vundet titlen i 2018 og 2019.

Håndbold. Landsholdsspiller Mette Tranborg skifter efter denne sæson fra Odense til de regerende danske mestre Team Esbjerg. Den 23-årige højreback er for øjeblikket sat ud af spillet med en korsbåndsskade, og hun er derfor ikke en del af den danske VM-trup. Men hun anses for at være et af dansk håndbolds største talenter og debuterede på landsholdet som 18-årig. Mette Tranborg har spillet for Odense siden 2017, og hun har skrevet under på en toårig kontrakt med Esbjerg.

Cykling. Mattias Skjelmose Jensen skal fra næste sæson køre for kontinentalholdet Leopard Pro Cycling, skriver det luxembourgske hold på sin hjemmeside. Den 19-årige dansker er tidligere af Den Internationale Cykelunion (UCI) blevet idømt ti måneders udelukkelse for at have overtrådt antidopingreglerne. Det var 26. maj sidste år, at rytteren forbrød sig mod reglerne, selv om det ifølge UCI ikke var den danske teenagers hensigt. Han blev testet positiv for stoffet methylhexanamin, der er et præstationsfremmende middel. Han var 17 år, da han afgav den positive dopingprøve.

Håndbold. Landsholdsspillerne Mie Højlund og Althea Reinhardt har begge skrevet under på lange kontraktforlængelser med Odense. Playmakeren og målvogteren er nu i den fynske klub til sommeren 2024, som de har spillet for siden henholdsvis 2017 og 2016.

Fodbold. Pernille Harder kan for sjette gang i karrieren vinde prisen som Årets Kvindelige Fodboldspiller. Hun er sammen med landsholdskollegerne Sanne Troelsgaard og Nicoline Sørensen nomineret, når årets kvindelige fodboldspiller 2019 kåres i forbindelse med DR’s sportsgalleshow i Boxen i Herning.

Motorsport. Formel 1-verdensmester Lewis Hamilton blev i minutterne efter Brasiliens grandprix tildelt en tidsstraf på fem sekunder for sin andel i et sammenstød med Alexander Albon (Red Bull), og dermed røg briten fra tredje- og ned på 7. pladsen. Podieplaceringen går i stedet til Carlos Sainz jr., og der er tale om McLarens første podieplacering, siden Kevin Magnussen blev nr. 2 for holdet i sin debut tilbage i 2014. Det var samtidig karrierens første podieplacering til Carlos Sainz jr. Max Verstappen (Red Bull) vandt løbet i Sao Paolo.