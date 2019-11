Skaden fra EM-gyseren holder Delaney ude resten af året

Fodbold. Landsholdsspilleren Thomas Delaney er sat ud spillet for resten af 2019. Det oplyser hans tyske klub Borussia Dortmund. Delaney blev skadet kort inde i EM-gyseren mod Irland i mandags, og det viser sig, at der er tale om et beskadiget et ledbånd i højre ankel.

Thomas Delaney tore ligaments in his right ankle and will be available again in January.



Wishing you a speedy recovery, Thomas! pic.twitter.com/Hs9sPRrCcQ — Borussia Dortmund (@BlackYellow) November 20, 2019

Fodbold. Superligaens tophold FC Midtjylland har hyret den midlertidige cheftræner Brian Priske på en permanent aftale frem til sommeren 2023. »Den nye aftale ændrer ikke så meget«, siger Priske og tilføjer: »For mig er jobbet det samme, uanset aftalens længde, og det handler om at vinde fodboldkampe og udvikle fodboldspillere«. Næste opgave for 42-årige Priske er mandagens udekamp mod OB i Superligaen.

Fodbold. 36-årige Dennis Flinta stopper karrieren efter denne halvsæson, oplyser han via Silkeborg IF’s hjememside. Sidste kamp for Silkeborg-veteranen kan blive på udebane i Lyngby 15. december. Flinta har spillet 291 kampe i Superligaen.

Badminton. Mads Pieler Kolding og Carsten Mogensen var på vej mod exit, men er videre ved Korea Masters efter sejr mod Lee Chun Hei Reginald og Tam Chun Hei fra Hongkong på 15-21, 21-16, 21-16. Kim Astrup og Anders Skaarup tabte 16-21, 17-21 til kineserne Ou Xuan Yi og Zhang Nan. I damedouble røg Maiken Fruergaard og Sara Thygesen ud efter et klart nederlag i to sæt til et sydkoreansk par.Den eneste danske deltager i herresingle, Victor Svendsen, tabte også stort i to sæt til en taiwaner.

Fodbold. Det vil overraske ekspertkommentator og journalist Morten Bruun, hvis José Mourinhos ankomst til Tottenham får positiv indflydelse på danske Christian Eriksen. Bruun forventer ifølge Ritzau, at Eriksen forlader klubben til januar, når transfervinduet åbner igen. »Jeg tror, Eriksen har besluttet sig for at forlade Tottenham. Punktum. Og jeg tror, at José Mourinho vil blive præsenteret for det scenarie, at der ingen chance er for, at Christian Eriksen bliver«, siger Morten Bruun til Ritzau.

Fodbold. Ekslandsholdsspilleren Nicki Bille Nielsen er er færdig i Danmarksserienklubben Ishøj IF. Af et opslag på Facebook fremgår det, at Nicki Bille Nielsen tilsyneladende havde problemer med fremmødestabiliteten.

Golf. Sporten er hidtil gået nogenlunde fri af den eskalerende konflikt i Hongkong, hvor der trods sammenstød mellem demonstranter og politi i de senere uger både er blevet afviklet VM-kvalifikationskampe i fodbold og en Super Series-turnering i badminton. Men golfturneringen Hong Kong Open, som flere danske spillere var tilmeldt i den kommende uge, bliver ikke til noget. European Tour meddeler, at det er umuligt at forudse situationen i Hongkong og at turneringen derfor er udskudt på ubestemt tid. Sikkerhed for spillere, officials og interessenter vil altid være topprioriteten, lyder det.

Fodbold. Christian Eriksen (Tottenham), Kasper Schmeichel (Leicester) og Thomas Delaney (Borussia Dortmund) er de tre nominerede spillere til Spillerforeningens titel som årets mandlige fodboldspiller i Danmark. Prisen for 2019 uddeles ved DR’s sportsgallashow 4. januar i Herning.

Fodbold. Tottenhams angrebsstjerne Harry Kane takker den fyrede manager Mauricio Pochettino for indsatsen i klubben gennem en håndfuld sæsoner. »Jeg vil for altid være dig taknemmelig for, at du har hjulpet mig med at nå mine drømme«, skriver Kane blandt andet på Twitter og fortsætter: »Du var min manager, men også min ven, og jeg takker dig for det forhold. Held og lykke med dit næste kapitel«.

Fodbold. Sæsonens anden trænerfyring i Premier League er en realitet. Mauricio Pochettino er i Tottenham sensationelt blevet erstattet af José Mourinho, der gør comeback 11 måneder efter han blev fyret i Manchester United. Det er sæsonens anden fyring i Premier League, hvor Javi Gracia blev fyret i Watford i starten af september. José Mourinho har vundet 25 titler som klubtræner, mens manden han afløser, aldrig har vundet noget. Trods det faktum er José Mourinho i høj grad en sag, der følges og debatteres på Twitter – og der er lidt langt mellem de positive tilkendegivelser omkring Tottenham-formand Daniel Levys valg som manager til Christian Eriksens klub.

