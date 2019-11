Eriksen og holdkammeraterne skal have 'The Special One' som ny træner

Karismatiske José Mourinho skal være træner i Premier League-klubben Tottenham.

Det oplyser London-klubben på sin hjemmeside onsdag.

Tottenham fyrede tirsdag aften manager Mauricio Pochettino efter en periode med skuffende resultater, og straks efter gik rygterne i engelske medier på, at José Mourinho skulle overtage posten.

Mourinho er ansat i en stilling som head coach og har underskrevet en kontrakt, der løber frem til sommeren 2023, lyder det fra klubben, der blandt andre har Christian Eriksen i truppen.

»I José får vi en af de mest succesrige managers i fodbold. Han har enorm erfaring, kan inspirere hold og er en stor taktiker«, siger Tottenhams bestyrelsesformand, Daniel Levy, og fortsætter:

»Han har vundet titler med alle klubber, han har trænet. Vi tror, at han kan bringe energi og tro til omklædningsrummet«.

Blot 14 point i 12 kampe

Mourinho var senest manager i Manchester United, men her blev han fyret i december 2018. Nu skal han så stå i spidsen for en anden Premier League-topklub, der dog har haft svært ved at finde melodien i denne sæson.

»Jeg er begejstret over at komme til en klub med så stor arv og så lidenskabelige tilhængere. Både truppens kvalitet og akademiet er spændende. Det tiltrækker mig at skulle arbejde med disse spillere«, siger José Mourinho.

Tottenham, der i sidste sæson tabte Champions League-finalen til Liverpool, ligger aktuelt på 14.-pladsen efter 12 runder, der blot har kastet 14 point af sig.

Næste opgave i Premier League bliver lørdagens udekamp mod West Ham.

ritzau